Champions League: Scandicci ospita Le Cannet

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 18:00, le biancoblù scenderanno in campo al Pala BigMat per affrontare le francesi del Volero Le Cannet nella gara valida per la quarta giornata della Pool A di CEV Champions League, la prima del girone di ritorno.

La sfida rappresenta la prima occasione per la formazione di coach Gaspari di tornare in campo in ambito continentale dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana contro il VakifBank Istanbul.

Attualmente seconda nel proprio girone, la Savino Del Bene Volley va a caccia di una vittoria fondamentale per rimanere in scia alla capolista turca e consolidare il proprio percorso in CEV Champions League.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia del Volero Le Cannet. Allo stesso modo nella formazione francese non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Il tecnico del Volero Le Cannet è l’italiano Marco Fenoglio, allenatore di grande esperienza che ha guidato numerose compagini di Serie A1: Chieri, Bergamo, Novara, Modena e Busto Arsizio.

Proprio quando era tecnico della Unet E-Work Busto Arsizio, nella stagione 2020-2021, Fenoglio ha affrontato la Savino Del Bene Volley in CEV Champions League, in occasione della prima giornata della Pool A, in quell’occasione Scandicci si impose per 3-2.

Quello di mercoledì sarà il secondo confronto assoluto tra le due formazioni. L’unico precedente è qullo della sfida d’andata, risalente al 3 dicembre scorso: in quell’occasione la Savino Del Bene Volley si impose 3-1 in casa della formazione transalpina, con Avery Skinner, protagonista di una prova da 23 punti, che per la prima volta in carriera fu eletta MVP di una sfida di CEV Champions League.

Ampliando l’analisi alle sfide europee affrontate dalla Savino Del Bene Volley contro le formazioni francesi, il bilancio scandiccese ad oggi è di tre successi e nessuna sconfitta.

Le parole di coach Sandor Kantor

« Quella con il Volero Le Cannet non sarà una sfida semplice. Dovremo ritornare a lavorare con un pallone diverso rispetto a quello del campionato. Le Cannet inoltre ha preso una nuova giocatrice e ad oggi non sappiamo chi scenderà in campo. Noi dobbiamo esprimerci al nostro livello e crescere ancora, perché secondo me questa squadra ha ancora un grande margine di crescita. Dobbiamo toccare molto più palloni in difesa, se lo facciamo la nostra crescita diventerà molto più semplice ».

LE AVVERSARIE

Il Volero Le Cannet è attualmente al quinto posto nella classifica del massimo campionato transalpino, avendo raccolto 10 vittorie e 5 sconfitte per un totale 28 punti.

La formazione guidata da coach Marco Fenoglio, nell’ultima sfida di campionato, disputata sabato 10 gennaio, è stata sconfitta 3-0 dal Vandoeuvre Nancy.

Vittorioso invece l’ultimo match disputato in CEV Champions League, il Volero Le Cannet ha infatti battuto tra le mura amiche le rumene dell’Alba Blaj, imponendosi per 3-1 al termine di una gara durata un’ora e quarantanove minuti.

Grazie al successo ottenuto contro la formazione rumena, la squadra di coach Fenoglio si trova oggi al terzo posto nella Pool A della CEV Champions League.

Rispetto alla gara d’andata, il Volero Le Cannet si presenterà con una novità a roster, la società transalpina ha infatti messo sotto contratto la centrale serba Ljubica Milojević, proveniente dal Radnički Blasters, per sostituire Marie Andriamaherizo, indisponibile a tempo indeterminato.

Questo mercoledì la formazione di coach Marco Fenoglio scenderà in campo con il sestetto formato da De Almeida Rios al palleggio, Popova come opposta, Rachkovska e Svetnik in banda, Staniulytė e Dautova come centrali e Giardino nel ruolo di libero.

CHAMPIONS LEAGUE 4a GIORNATA POOL A-

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 18:00

Savino del Bene Scandicci- Volero Le Cannet Arbitri: Pop (Rom), Fernandez Fuentes (Spa)