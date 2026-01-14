Challenge Cup: Vallefoglia, missione quarti compiuta

La partita è stata sempre nelle mani delle tigri, che hanno potuto utilizzare anche le atlete meno impegnate sin qui. Si è tutto risolto in poco più di un’ora di gioco, con le ospiti che hanno dato tutto, ma anche stasera la differenza di valori tecnici e atletici è stata confermata dal campo

Nel primo set parte subito forte la Megabox (4-0) su servizio di Thokbuom. Pistola dà riposo a Candi, Bici e Giovannini, in campo ci sono anche Stoyanova e Ungureanu. il Fatum torna a -2 con Davidovic (6-8) ma Omoruyi a muro ricaccia indietro le avversarie. Un suo pallonetto trova il 12-7, Salinas manda out e la Megabox vola sul 15-9, poi Butigan firma l’ace del +7 (18-11). L’errore di Davidovic allunga il distacco (12-20), un altro errore delle ungheresi le spedisce a -9. Ungureanu firma due parallele in fila e trova il 24-16, chiude sempre la romena 25-17.

Nel secondo set in avvio Petrovic segna il primo vantaggio della partita per le ospiti, poi Bartolucci trova il primo mini break (5-3). Il Fatum combatte, ma i muri di Omoruyi e Stoyanova fanno scappare le tigri sul 9-5. Il pallonetto di Ungureanu sigla il +5 (11-6), le ungheresi si riportano a -3 , ma il turno al servizio di Ungureanu rimette le cose a posto (17-9). Entra Carletti per la romena e Feduzzi per De Bortoli, un ace di Bartolucci porta la Megabox sul 20-11. Davidovic manda out l’attacco successivo, Carletti sigla il +11 (23-12), la pipe di Omoruyi fa raggungere quota 24. La palla della qualificazione è convertita da Stoyanova a muro (25-13).

Nel terzo set la Megabox vola subito 4-0 sul servizio di Thokbuom, ma Petrovic risponde in battuta riportando in parità la partita. Il Fatum mette il naso avanti (7-6), ora la partita è piacevole e si combatte. Földi mura Butigan (12-11), Bartolucci di prima intenzione trova il mini break (15-13) ma le ungheresi ora hanno alzato molto la loro intensità in difesa. Omoruyi mura Öhman e poi mette a terra la palla del +4 (19-15). Davidovic rosicchia un mini break, Stoyanova risponde subito. Due errori di Davidovic e Petrovic e un attacco di Stoyanova dànno lo strappo del 23-18, la palla out di Salinas chiude il set e la partita (25-19).

Le parole di Mikaela Stoyanova

« Sono stata molto felice di questa opportunità, l’allenatore me lo aveva anticipato ma poi scendere in campo è stata comunque una grande emozione. All’inizio ero un po’ contratta, ma poi, con l’aiuto delle mie compagne mi sono sciolta e ho giocato con più tranquillità. Spero di avere altre occasioni come questa, intanto sono molto felice della qualificazione ».

Il tabellino-

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA – FATUM NYÍREGYHÁZA 3-0 (25-17, 25-13, 25-19).

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 11, Thokbuom 9, Stoyanova 12, Ungureanu 10, Butigan 6, Bartolucci 3, ; De Bortoli (L), Carletti 5, Feduzzi. N.e. Giovannini, Lázaro, Candi, Bici. All. Pistola.

FATUM NYÍREGYHÁZA: Alvarez 2, Petrovic 5, Földi 2, Davidovic 15, Antivero Salinas 4, Öhman 5; Tóth (L), Ahmed Wafeek. N.e. Farkas, Rufin-Martínez. All. Zóltan.

ARBITRI: Milojević (Slovenia) e Hayaux du Tilly (Francia).

Durata set: 21’, 20’, 21’. Tot. 62’.

Spettatori: 706.