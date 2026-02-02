Final Four di Coppa Italia: vernissage oggi a Bologna

BOLOGNA- La sala stampa della Regione Emilia Romagna a Bologna ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione della Final Four Del Monte® Coppa Italia , che sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 avrà come teatro l' Unipol Arena di Bologna. La Finale di domenica 8 febbraio sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle ore 18.00. L'impianto bolognese per l'occasione ha fatto già registrare il tutto esaurito.

Le parole di Massimo Righi, Presidente Lega Pallavolo Serie A-

« Si tratta della decima volta che veniamo a Bologna: su 48 edizioni, averne fatte 10 qui è un ottimo segnale. Il capoluogo emiliano si conferma così una città col baricentro spostato sulla pallavolo. Mai come quest’anno arriveranno tifosi e ospiti da tutto il mondo. Sarà inoltre l’occasione per celebrare i quindici anni di sponsorizzazione con Del Monte®, a dimostrazione dell’evoluzione che siamo stati in grado di fare. Sabato sono rimaste poche centinaia di biglietti, mentre domenica è sold-out. È stato inoltre battuto l’incasso di sempre per quello che riguarda le Final Four di pallavolo ».

Le parole di Fabio Fistetto, Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A-

« Atleti, ospiti e tifoserie: gli ingredienti giusti per una Final Four che si preannuncia spettacolare. Vedere passeggiare in centro per Bologna le varie tifoserie è un qualcosa di bellissimo e non scontato. Una produzione televisiva di altissimo livello per la Final Four, con dieci telecamere dedicate. Per ultimo, ma non per importanza, darei il giusto risalto alle società: c’è Perugia, Campione del Mondo e d’Europa in carica, Trento, Campione d’Italia; con loro Verona e Piacenza, società ambiziose. Siamo certi che assisteremo a uno spettacolo memorabile ».

Le parole di Roberta Frisoni, Assessore al Turismo, al Commercio e allo Sport della Regione Emilia-Romagna-

« La Del Monte® Coppa Italia è un evento ormai consolidato, tra i più prestigiosi e identitari del calendario degli eventi sportivi regionali. La Final Four 2026 si conferma non solo come un grande spettacolo agonistico, apprezzato da tante e tanti appassionati che accorreranno qui, ma anche come un’importante leva di promozione territoriale dell’Emilia-Romagna, capace di coniugare eccellenza sportiva, innovazione organizzativa e sviluppo diffuso, con ricadute positive in termini economici, turistici e di visibilità internazionale. Un ruolo da protagonista che l’Emilia-Romagna rivendica anche grazie a una tradizione pallavolistica di altissimo livello, con numerose squadre impegnate nella massima serie sia nel volley maschile sia femminile, e che nel 2026 vedrà la Regione ospitare anche una tappa dei gironi del Campionato Europeo di pallavolo. Senza dimenticare che questi eventi rappresentano un formidabile volano per la diffusione della pratica sportiva, in particolare tra i più giovani, che guardano ai campioni con spirito emulativo. Questa edizione sarà anche l’occasione per molte e molti emiliano-romagnoli per tifare anche la nostra squadra piacentina impegnata in questa grande sfida! ».

Le parole di Massimo Sala, Vicepresidente FIPAV e Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna)-

« Una Coppa, quattro squadre, tre conferme e una new-entry: di fatto, il torneo è il primo grande appuntamento della stagione che porterà poi alla Supercoppa, fino ai Play Off per assegnare lo Scudetto. Il campionato, il più bello del mondo, ci permette di avere atleti di un certo calibro; mi fa piacere sapere che il pubblico ha risposto bene. Negli stessi due giorni viene organizzata la Del Monte® Coppa Italia dei Territori, una manifestazione di grande importanza e che coinvolge otto comitati territoriali. Il territorio emiliano-romagnolo risponde bene alla pallavolo, mi permetto di ringraziare i partner istituzionali con la speranza che questo rapporto prosegua ».

Le parole di Roberta Li Calzi, Assessore allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna-

« Bologna che ogni anno è protagonista: un grazie a tutti gli attori coinvolti che permettono la realizzazione di questi eventi. Bologna e l’Emilia-Romagna sono territori che rispondono sempre, anche quando in edizioni passate non c’erano squadre della Regione. Garanzia di vicinanza, affetto e passione. Oggi è una giornata speciale: apriamo una nuova palestra a Bologna, all’Arcoveggio, dedicata a pallavolo e ginnastica ritmica. I luoghi di sport sono sicuramente un mattoncino importante per lo sport, frutto di lavori e di comunità che rispondono. Con l’augurio che in futuro atleti e atlete bolognesi saranno protagonisti nella pallavolo di altissimo livello ».

Le parole di Matteo Ruggeri (Sindaco di Casalecchio di Reno)-

« È un grande piacere ospitare proprio a Casalecchio di Reno uno degli eventi pallavolistici più attesi a livello mondiale, la Del Monte® Coppa Italia SuperLega. Casalecchio è la città dello sport anche per la presenza di numerosissime società sportive, discipline, impianti. Qui lo sport è un valore, non solo perché sport è salute ma soprattutto per la sua capacità di includere, di aggregare, di insegnare l'impegno e il fairplay. Invitiamo tutti gli spettatori a cogliere l'occasione per visitare la nostra città, proprio in quei giorni, dal 5 all'8 febbraio sarà infatti aperta presso il teatro comunale Laura Betti una mostra molto suggestiva dedicata all'indimenticato Maestro Luciano Pavarotti che esporrà opere realizzate da lui stesso o a lui dedicate da grandi artisti. Vi aspettiamo a Casalecchio di Reno! ».

Le parole di Matteo Piano

« A Bologna sono affezionato anche sportivamente, qui ho vinto la mia prima Coppa Italia. Sapere che in questa città batte un cuore pulsante per la pallavolo è bellissimo. Sono felice che la Lega Pallavolo Serie A abbia voluto intraprendere un nuovo percorso di racconto. Il format che abbiamo lanciato negli ultimi giorni – disponibile sui social della Lega – ci è servito per fare capire che siamo vicini ».

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR

Semifinali-Sabato 7 febbraio 2026

Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 15.30

Rana Verona-Sir Susa Scai Perugia Ore18.00

Finale- Domenica 8 febbraio 2026 Ore 18.00