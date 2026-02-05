Il successo di questa sera consegna alla formazione, allenata dal tecnico italiano Giulio Bregoli, il primo posto nella Pool C che vale la qualificazione diretta ai Quarti di Finale, condannando così Egonu e compagne ai Playoff. Le meneghine chiudono la fase a gironi al secondo posto e si qualificano alla fase successiva da miglior seconda: sul cammino europeo della Numia ci sarà ancora una volta l'Olympiacos Piraeus - miglior terza - in due scontri che metteranno in palio un posto tra le migliori otto d'Europa.

Parte bene la serata della Numia che si aggiudica il primo set senza troppe difficoltà. Nei due parziali successivi a salire in cattedra è l'Eczacibasi che, con Stysiak e Karakurt e con un ottimo lavoro di muro-difesa, si porta in vantaggio nel computo dei set. Reazione d'orgoglio di Milano che, con una ritrovata Egonu, si aggiudica la quarta frazione riaprendo così la partita. Nel quinto e decisivo set Vero Volley spreca l'ampio vantaggio iniziale (avanti 6-1 e 8-5 al cambio campo) e le Tigri ne approfittano chiudendo la partita al tie-break e ripetendo il risultato della gara di andata. MVP del match con 21 punti (2 ace e 3 muri) è la turca Ebrar Karakurt che, ben supportata da Stysiak e dalla compagna di reparto Erkek, ha trascinato le sue alla vittoria. Alla Numia non è bastata invece la prova della capitana Paola Egonu, top scorer del match con 22 palloni messi a terra, per portare a casa il risultato.

Per Milano è subito tempo di tornare in palestra per preparare un'altra importante sfida: domenica 8 febbraio alle ore 16.00 la formazione di Coach Lavarini sarà di scena al Pala Igor per la gara di campionato contro Novara. In palio punti fondamentali per la classifica.

Coach Lavarini scende in campo con Bosio in cabina di regia e capitan Egonu sulla sua diagonale, le schiacciatrici Piva e Lanier, e al centro la coppia formata da Danesi e Kurtagic. Libero Fersino. L'Eczacibasi risponde con la diagonale Özdemir-Stysiak, Karakurt e Erkek in posto quattro e le centrali Rettke-Jack-Kisal. Capitan Akoz libero.

Equilibrio in avvio di set, interrotto dall'allungo di Milano che con il monster block di Kurtagic mette a terra la palla che vale il 9-6 e arriva la prima sospensione per la panchina ospite. La Numia, con una Danesi in ottima forma, continua a mettere margine (14-10) e senza troppe difficoltà vola sul 18-12. Prova a ridurre il divario l'Eczacibasi, ma nulla può ai colpi di Egonu e Lanier: l'errore al servizio delle arancionere regala a Milano il primo set (25-20).



È a favore dell'Eczacibasi l'inizio del secondo parziale (3-6), ma Milano trova subito l'aggancio sul 7-7. Le ospiti, con Karakurt e Stysiak, rimettono la testa avanti e sul 9-12 costringono Lavarini a chiamare time-out. Le ospiti continuano a macinare punti e sul 10-17 trovano il massimo vantaggio della partita. Dentro Miner per Bosio e reazione Numia che fa registrare un break di 3-0 (13-17). Niente da fare però per le rosablu che vedono scappare le arancionere guidate da Karakurt: il secondo set va all'Eczacibasi (18-25).

Net terzo set subito dentro Pietrini su Lanier per Milano, ma è ancora la formazione di coach Bregoli ad avere il controllo (3-6). Continua la corsa dell'Eczacibasi che, sempre con Stysiak e Karakurt, vola sul 6-11. Cambio in casa Milano: fuori Egonu e dentro Akimova, ma Vero Volley è ancora costretta ad inseguire (8-14). Nel finale strappo delle ospiti (12-19), con Milano che recupera però due lunghezze (14-19). Otto palle set per le Tigri che alla prima occasione chiudono con il muro di Stysiak (16-25).

Quarta frazione decisiva per Milano che deve provare a riaprire la partita. Sull'8-6 Numia arriva l'interruzione per le ospiti: al rientro in campo sono ancora le padrone di casa - trascinate da Egonu e Lanier - ad avere il comando (11-7). Si fa sentire capitan Egonu che prende in mano la squadra e la porta verso la fine del set (20-14). L'Eczacibasi accorcia le distanze (21-17), ma Milano non si fa intimorire e con l'attacco dal centro di Kurtagic si aggiudica il set (25-21) e porta la partita al quinto.

Aggressiva la partenza della Numia Milano nel tie break che mette subito margine (6-1) e va al cambio campo sull'8-5. Prosegue con un botta e risposta il tie-break, ma è l'Eczacibasi a trovare break e ad agganciare sul 9-9. Sul 10-12 coach Lavarini sospende il gioco nel tentativo di fermare la corsa delle ospiti; obiettivo centrato per la formazione di casa che si riporta prima a contatto e poi trova il sorpasso. Palla match per le arancionere che con Karakurt chiude il match 13-15.

Le parole di Anna Danesi

« È stata una partita di alti e bassi per noi. Siamo partite benissimo nel primo set, poi nel secondo e nel terzo loro hanno giocato meglio. Mi dispiace soprattutto per il tie-break, dove avevamo accumulato un buon vantaggio che non siamo riuscite a sfruttare: non è da noi. Loro hanno difeso tantissimo e sono state brave. Portiamo a casa gli aspetti positivi della nostra prestazione: in alcuni frangenti abbiamo espresso una pallavolo di alta qualità. Guardiamo avanti, anche se siamo rammaricate per l'occasione persa ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – ECZACIBASI ISTANBUL 2-3 (25-20, 18-25, 16-25, 25-21, 13-15) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 2, Danesi 11, Kurtagic 6, Lanier 15, Egonu 22, Piva 18, Fersino (L), Miner, Gelin, Pietrini 1, Sartori, Akimova 4. Non entrate: Modesti (L), Cagnin. All. Lavarini.

ECZACIBASI ISTANBUL: Stysiak 21, Ozdemir 3, Jack-Kisal 10, Erkek 10, Rettke 9, Karakurt 21, Sebnem Akoz (L), Diken, Sahin 2, Plummer 5. Non entrate: Ozel (L), Smrek, Aygun, Maglio. All. Bregoli.

ARBITRI: Michlic, Petrovic.

Durata set: 26′, 25′, 21′, 29′, 21′; Tot: 122′

MVP: Ebrar Karakurt (Eczacibasi Istanbul)