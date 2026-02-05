Challenge Cup: Vallefoglia di slancio in semifinale

PESARO- La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si qualifica senza fatica alle semifinali di CEV Challenge Cup, aggiudicandosi i due set che servivano per superare il turno. Le semifinali si giocheranno nella terza e nella quarta settimana di febbraio: le avversarie saranno le ungheresi del Kaposvári NRC, che hanno superato con due vittorie su due le slovene del GEN-I Volley Nova Gorica. Pistola ha saggiamente dato largo spazio a tutte le sue atlete dopo aver raggiunto l’obiettivo della qualificazione nei primi due set. La seconda parte della partita è stata molto diversa: il terzo set è stato dominato dalle ospiti, ma nel quarto le ragazze pesaresi hanno combattuto fino alla fine, riuscendo a spuntarla in volata 30-28. Al fianco della Mvp Bici, spiccano i numeri di Thokbuom (15 punti con il 50% in attacco e ben 5 ace, nonché 3 muri, compreso quello finale).