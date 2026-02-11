Champions League: Perugia a Praga per mantenere la vetta della Pool C

I Block Devils sono all’appuntamento con gli ultimi due match della Pool C, in programma entrambi in trasferta, giovedì a Praga e mercoledì prossimo a Berlino, da capolista del girone, con 11 punti frutto di 4 partite vinte su 4. Archiviata ormai la Coppa Italia, si guarda subito al prossimo obiettivo, con la consapevolezza che a stagione è ancora lunga, come ha spiegato lo schiacciatore polacco di casa bianconera,

Le parole di Kamil Semeniuk

«All’inizio della stagione sapevamo che avremmo giocato per tutte le competizioni. Anche la Coppa Italia c’era sulla nostra strada in questa stagione. Ovviamente noi volevamo vincere tutto quello che è possibile, ma è molto difficile. Ora guardiamo avanti perché abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi, ancora altri trofei per cui lottare, quindi ci concentriamo sui prossimi obiettivi».

Le parole di Donovan Dzavoronok

«Ho passato un paio di anni nelle giovanili, poi ho fatto un anno di maschile nella Serie A ceca e penso che non è cambiato tanto negli ultimi dieci anni; noi siamo una nazione un po’ più fisica che tecnica, anche perché non abbiamo così grandi allenatori che ci possono insegnare nelle giovanili come in Italia, quindi non ci rimane altro che saltare e tirare forte; quindi speriamo che questa tattica contro di noi non funzioni così bene e che riusciamo a portare a casa i tre punti».

CHAMPIONS LEAGUE 5A GIORNATA POOL C-

Giovedì 12 febbraio Ore 18.00

LVI Praha-Sir Sicoma Perugia Arbitri: Tudor Pop (Rom), Dejan Rogic (Ser)