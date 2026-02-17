Champions League: Milano travolgente ad Atene

Una prova magistrale quella della Numia Vero Volley che è riuscita a rimanere lucida nei momenti decisivi della partita contenendo il gioco delle avversarie, a cui non è bastata la spinta del caloroso pubblico di casa per evitare la terza sconfitta di stagione contro le meneghine. Dopo un avvio in salita è arrivata la risposta delle rosablu che, con una Egonu in forma strepitosa e il buon lavoro a muro, sono riuscite a ribaltare la situazione aggiudicandosi il primo parziale. Nei due set successivi entra in campo con uno spirito diverso la Numia che, con un gioco solido nel fondamentale di muro difesa, mette a segno gli strappi decisivi che valgono la partita. Prova di maturità per Paola Egonu che ha saputo prendere per mano le sue compagne trascinandole alla vittoria. In doppia cifra per Milano anche la centrale serba Hena Kurtagic, autrice di 10 punti di cui 6 monster block. Per le padrone di casa non è invece stata sufficiente la performance di Milica Kubura, terminale di attacco più prolifico tra le sue con 16 palloni messi a terra.

La vittoria in tre set permette alle ragazze di coach Lavarini di ipotecare il passaggio del turno, ma sarà la gara di ritorno a decidere le sorti di Milano in CEV Champions League: mercoledì 25 febbraio all’Opiquad Arena di Monza le elleniche scenderanno in campo per provare a ribaltare il risultato e portare il match al Golden set. Appuntamento alle ore 20.30 per il secondo atto dei Play Off.

Per la gara di andata dei Play Off le padrone di casa schierano la diagonale Iliopoulou-Kubura, le schiacciatrici Carcaces e Abderrahim; al centro la ex Stevanovic e Emmanouilidou. Libero di ricezione è Artakianou mentre in difesa c’è Sampati. Milano risponde con Bosio in regia e Egonu sulla sua diagonale, Pietrini e Piva in posto quattro mentre la coppia al centro è formata da Danesi e Kurtagic. Libero Fersino.

Subito allungo Milano in avvio di partita con le ragazze di Lavarini che toccano quota 4-7. Le biancorosse inseguono e, con un errore ospite, trovano il sorpasso sul 9-8; il break messo a segno dall’Olympiacos vale il +2 per le elleniche (13-11). La Numia fatica a contenere il gioco dell’opposta Kubura, ma con un muro di Bosio si riporta a contatto sul 16-16. Sul finale è la Vero Volley che, con qualche regalo delle avversarie e l’ace di Cagnin, sale in cattedra e con l’attacco dal centro di Kurtagic chiude 20-25.

Parte forte la Numia nel secondo set: parziale di 0-3 ed è subito time-out per la panchina di casa. Continua a spingere Milano che, con una Egonu in forma, vola sul 4-9; non tarda ad arrivare la reazione della squadra de Il Pireo che accorcia il divario portandosi a -3 (9-12). Mette margine la Vero Volley che, con un buon lavoro dai nove metri, trova il 12-18 che segna il massimo vantaggio della partita. L’Olympiacos, con Coneo e Abderrahim, dimezza lo svantaggio (20-23), ma l’errore al servizio delle padrone di casa regala alle meneghine il set (21-25).

Confermata Cagnin nel sestetto titolare nel terzo periodo, con la numero 15 rosablu che si fa subito sentire al servizio. Due le lunghezze che separano l’Olympiacos e Milano (5-7), divario che ben presto diventa più ampio a favore delle ospiti. I quattro errori consecutivi delle biancorosse valgono il 7-11 Numia che vanifica però il vantaggio. Strappo Vero Volley che, con Egonu e il monster block di Piva e gli ace di Danesi, fa registrare un parziale di 0-6 che le porta sul 13-21. Otto match point per Egonu e compagne che, alla seconda occasione, mettono la parola fine alla partita (17-25).

Le parole di Emma Cagnin

« Questa prima partita di Play Off non è stata semplicissima. Dall’altra parte della rete c’era una squadra che si sa difendere e che ogni volta ci fa sudare. Sono state necessarie delle sostituzioni durante la gara e sono contenta di aver potuto contribuire in parte a questa vittoria. Squadre come l’Olympiacos puntano molto sull’essere aggressive in battuta e sul difendere tanto, elementi a cui noi non siamo troppo abituate nel nostro campionato. Siamo riuscite a gestire le avversarie e a portare a casa una vittoria importantissima. Ora ci prepariamo per il match di ritorno di mercoledì prossimo, sperando di passare il turno e iniziare a guardare gli incroci per i Quarti di Finale ».

Il tabellino-

OLYMPIACOS PIRAEUS – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (20-25; 21-25; 17-25)

OLYMPIACOS PIRAEUS: Artakianou (L), Sampati (L), Iliopoulou 1, Fakopoulidou, Emmanouilidou 3, Kubura 16, Stevanovic 10, Carcaces Opon 1, Abderrahim 11, Dimitriou, Coneo 6. N.E.: Oikonomidou, Di Iulio. All: Kovacevic.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Bosio 1, Pietrini 6, Sartori, Danesi 10, Kurtagic 10, Cagnin 2, Egonu 17, Akimova 1, Piva 6, Fersino (L). N.E.: Gelin, Nozza, Modesti (L). All: Lavarini.

Arbitri: Eldar Zulfugaruv, Ágnes Bátkai-Katona

Durata set: 23′, 25′, 21′. Tot. 1h09′.

MVP: Paola Egonu (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 1000.