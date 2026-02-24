Champions League: Milano ospita l'Olympiacos per conquistare i quarti

MONZA- Torna all’Opiquad Arena di Monza la Numia Vero Volley Milano che, mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena e DAZN), sarà impegnata nella gara di ritorno dei Play Off di CEV Champions League. Per la quarta volta nella stagione 2025/26 della massima competizione europea, la formazione di coach Lavarini troverà dall’altra parte della rete le elleniche dell’Olympiacos Piraeus.

Nel match di andata sono state le rosablu ad imporsi con il punteggio di 3-0 con una grande prova della capitana Paola Egonu, a segno con 17 punti e premiata MVP della partita per la seconda volta – dopo la sfida della Pool C – sul campo del Melina Merkouri. Dopo aver concluso la Regular Season con una netta vittoria su Scandicci, le meneghine sono pronte a tornare in Europa per chiudere la pratica Play Off. Ad Egonu e compagne basterà aggiudicarsi due set per ottenere il passaggio del turno e, dunque, la qualificazione ai Quarti di Finale: ad attendere la vincente di questa sfida c’è il VakifBank Istanbul.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Ad Atene abbiamo conseguito un risultato positivo ma sarà la gara di ritorno quella decisiva per il passaggio del turno. Sarà importante giocare con qualità e determinazione dall’inizio per imporre il nostro ritmo, contro un avversario che spingerà al massimo per cercare di ribaltare il risultato ».

Le parole di Rebecca Piva

« Per noi sarà una partita importante dato che mette in palio il passaggio ai Quarti di Finale, ed è dunque una sfida da preparare con la giusta concentrazione specialmente perchè l’Olympiacos ha dimostrato di saper mettere in difficoltà corazzate come l’Eczacibasi. Sarà importante non sottovalutarle e dettare da subito il nostro gioco; avremo anche il fattore campo a nostro favore e speriamo che ci aiuti a fare risultato ».

LE AVVERSARIE-

Partita da dentro o fuori per le elleniche che, per provare a strappare l’accesso ai Quarti, dovranno assicurarsi una vittoria per 3-0 o 3-1 per poi vincere il golden set decisivo. Reduce da una vittoria al tie-break contro il Panathinaikos nel campionato greco, l’Olympiacos tornerà all’Opiquad Arena di Monza per provare a ribaltare il pronostico dei Play Off di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE-GARA DI RITORNO PLAY OFF-

Mercoledì 25 febbraio Ore 20.30

Numia Milano- Olympiacos Pireo Arbitri: Rodriguez Machin (Spa), Cambrè (Bel) Andata: Olympiacos Pireo-Numia Milano 0-3 (20-25; 21-25; 17-25)