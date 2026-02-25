Costa Volpino si rilancia superando Talmassons

Nel primo parziale le padrone di casa partono bene e conducono il gioco, ma devono attendere il finale per staccare le avversarie. Servizio efficace e difesa ordinata fanno la differenza, mentre Talmassons fatica a trovare ritmo e concede diversi errori gratuiti. Sul 19-17 Pistolesi spinge le sue sul 21-17; poi i muri di Brandi e due attacchi out di Rossetto e Frosini chiudono il set 25-17.

Nel secondo set Talmassons cresce e mette pressione a CBL. Dopo una prima fase equilibrata, sull’11-11 il muro di Scola vale il primo sorpasso ospite. Costa Volpino però reagisce subito e torna avanti. Parazzoli inserisce Molinaro per Barbazeni (cambio che si rivelerà molto positivo per la sua squadra) e il finale è tiratissimo: dal 23-23 Brandi firma il 24-23 mentre Grosse Scharmann chiude con un ace per il 25-23. Il terzo set è tutto delle friulane: Costa Volpino va sotto 1-10 e non riesce a rientrare. Molinaro al servizio mette in crisi la ricezione locale, Talmassons difende e contrattacca con efficacia. Il set scorre senza sussulti fino al 18-25.

Nel quarto parziale regna l’equilibrio. Si procede punto a punto, poi sul 15-15 le ospiti tentano l’allungo fino al 16-20, ma CBL rientra sul 19-20. Il finale è incandescente: 21-22, 23-22, poi 23-24, 24-24, 24-25, 25-25, 25-26, 26-26 e infine 26-28 che rimanda tutto al tie-break. Nel quinto set le squadre lottano su ogni scambio ma Costa Volpino ritrova lucidità nei momenti chiave e con un meritato 15-11 torna al successo, regalando entusiasmo e fiducia al gruppo di coach Cominetti.

I protagonisti-

Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Sono davvero contenta di com'è andata questa partita, anche perché loro sono arrivate qua con la voglia di rivalsa per la Coppa Italia. Diciamo che si è dimostrata la partita che immaginavamo, ovvero come in Coppa Italia, abbiamo giocato punto a punto. Noi eravamo avanti due a zero ma poi siamo andate in parità mentre nel quinto set siamo scese in campo con la mentalità giusta. Sono davvero contenta proprio perché sul quattro a zero del quinto set siamo riuscite a sbloccarerci a tirare fuori il meglio di noi, cosa appunto non scontata. Niente, adesso pensiamo alle prossime partite e a quello che verrà. ».

Fabio Parazzoli (Cda Volley Talmassons Fvg)- « È stata una gara ovviamente a due facce. La prima è una faccia di una squadra che non vedevo da diverso tempo. Stanca nei primi due set, ma non fisicamente un po' mentalmente; siamo stati poco poco lucide soprattutto nei momenti in cui dovevamo attaccare con un po' più di intelligenza, con un po' più di tattica. La seconda faccia invece racconta di una partita diversa. Abbiamo ritrovato un po' di più la parte sia di attacco ma soprattutto abbiamo messo un po' più in difficoltà col servizio e di conseguenza anche il nostro muro ne ha giovato. Mi spiace per il quinto set perché siamo partiti subito bene e nel momento in cui loro ci hanno messo in difficoltà con il servizio noi non abbiamo saputo un attimino tenere la ricezione per poterne uscire, e avevamo tanta fretta di chiudere i colpi per finire in fretta il punto. Non finisce qua la stagione ma c'è il rammarico perché ovviamente ogni partita è molto importante per i punti ».

Il tabellino-

C.B.L. COSTA VOLPINO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-2 (25-17 25-23 18-25 26-28 15-11) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Brandi 12, Dell'orto 1, Pistolesi 26, Pizzolato 5, Grosse Scharmann 29, Mangani 7, Gamba (L), Favaretto, Dell'amico, Martinez Ortiz. Non entrate: Fumagalli, Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 18, Gannar 13, Scola 3, Bakodimou 11, Barbazeni 1, Frosini 16, Mistretta (L), Molinaro 16, Cassan, Cusma. Non entrate: Lotti, Viola (L), Feruglio. All. Parazzoli.

ARBITRI: Mazzara', Pernpruner.

Durata set: 24', 28', 28', 33', 17'; Tot: 130'.

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)

Spettatori: 250