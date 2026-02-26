Challenge Cup: Vallefoglia vola in finale

È servita una partita ordinata e giudiziosa, nella quale nei finali di set la maggior qualità delle tigri ha fatto la differenza. Una prova corale da parte della squadra del presidente Angeli (in doppia cifra Omoruyi 16 punti, 12 per Bici, Ungureanu e Thokbuom), orchestrata al meglio da Bartolucci. Di fronte, un Kaposvári ammirevole per la voglia di non arrendersi, una difesa efficacissima e due attaccanti, Rabelo (13 punti) e Fedyk (18 punti), pericolose sino alla fine. Le finali sono in programma a Pesaro mercoledì 11 marzo e ad Atene il mercoledì successivo.

Nel primo set l’inizio è in equilibrio, con le ospiti aggressive in battuta. Due muri su Bici e Ungureanu e un errore della stessa Bici siglano il primo mini break per le ospiti (9-7), subito ricucito da Thokbuom, che però sbaglia l’attacco successivo. Il sorpasso è firmato da Ungureanu, ma il Kaposvári resta attaccato alle tigri. Un altro muro su Bici riporta avanti le ungheresi (14-12), ma pareggia subito Candi e sorpassa Ungureanu. Rabelo è implacabile, si procede punto a punto e ora la Megabox spinge di più in battuta. Rabelo manda out e per la prima volta la Megabox si trova a +2 (19-17). Omoruyi e Thokbuom allungano sul 23-18, un muro di Bici trova il set-point. È la stessa Bici che chiude 25-19.

Nel secondo set stesso equilibrio in avvio, con il Kaposvári che non si fa staccare. Il primo mini break arriva con Candi (7-5). Omoruyi firma due punti in fila per il +3 e Fedyk manda out l’attacco successivo (10-6). Giorgi recupera un mini break, Omoruyi si rifà a muro e Johnson manda out. Thokbuom trova il 13-8, Omoruyi mette a terra l’attacco successivo. Le ungheresi non mollano e tornano a -3 (11-14), è ancora Omoruyi a trovare un punto non facile. Un’infrazione di Bici riporta a-2 il Kaposvári (13-15), ma la Megabox ritrova il +5 con un ace di Thokbuom. Due errori delle ospiti fanno scappare le tigri a +7 (22-15), Omoruyi trova il set-point, finisce 25-16 (infrazione in palleggio delle ospiti).

Nel terzo set il primo mini break è di Ungureanu (5-3), Rabelo pareggia a 6 ma un nuovo errore delle ospiti dà nuovamente il +2 alle tigri. Un muro su Bici pareggia di nuovo i giochi, poi il Kaposvári scappa via 11-8 (break di 5-0 sul servizio di Rabelo). Bici rosicchia un mini break e salva in difesa la palla del possibille nuovo -3, Omoruy pareggia e un errore in palleggio sigla il nuovo vantaggio della Megabox (14-13). Omoruyi prosegue il break, Bici mette la palla sulla riga mantenendo il +2, Candi aggiunge un altro punto (18-15). Rabelo non si arrende, ma il capitano allunga a muro (20-16). Fedyk recupera un mini break con Fedyk, a Omoruyi non trema il braccio e mantiene il vantaggio. Thokbuom pianta un chiodo nei tre metri, è sempre Fedyk che risponde dall’altra parte. Una battuta out dà alla Megabox tre match-point: chiude Bici 25-21.

Il tabellino-

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA-KHG KAPOSVARI NRC 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 12, Candi 6, Bartolucci 1, Thokbuom 12, Budai-Ungureanu 12, Omoruyi 16, Feduzzi (L), De Bortoli (L), Carletti, Giovannini. Non entrate: Butigan, Mitkova, Stoyanova, Lazaro. All. Pistola.

KHG KAPOSVARI NRC: Horvath 4, Bagyinka 1, Fedyk 18, Giorgi 3, Johnson 3, Dornelles Rabelo 13, Guimaraes (L), Kalmar, Szerencses, Stekovic, Szerenyi. All. Lacombe.

ARBITRI: Sabroso Moratilla, Lachmann.

Durata set: 23′, 25′, 27′; Tot: 75′.