Champions League: Trento espugna Varsavia al tie break

VARSAVIA (POLONIA) - Trentino Itas maschile subito vincente al debutto nel tabellone dei Play Off di 2026 CEV Champions League. Questa sera in Polonia i Campioni d’Italia si sono assicurati la gara d’andata degli ottavi di finale grazie al 3-2 imposto in casa del PGE Projekt Warszawa; un primo importante passo verso la possibile qualificazione ai quarti di finale del massimo trofeo continentale è stato compiuto, ma per staccare effettivamente il pass per il turno successivo il compito andrà completato nell’incontro in programma a Trento fra sette giorni: servirà vincere con qualsiasi punteggio. La partita odierna giocata nella capitale polacca ha visto i gialloblù avere la meglio in una sfida che si è rivelata una autentica battaglia di nervi, in cui le due squadre si sono alternate al comando delle operazioni al termine di ogni set. La compagine allenata da Mendez ha iniziato meglio l’appuntamento, volando velocemente sull’1-0 grazie a ben 7 ace realizzati solo nel primo set e, in seguito, è stata brava a rialzare sempre la testa dopo aver subito il punto di pareggio sia sull’1-1, sia sul 2-2. In questo modo ha sempre potuto comandare il punteggio nel computo dei parziali e sferrare l’ultimo decisivo colpo nel tie break, grazie alla grande tenuta fisica e mentale sfoggiata alla Hala Torwar. A fare la differenza per il 15-9 finale sono stati i 22 punti di Faure (altra prova da mvp e best scorer, col 53% in attacco e 5 ace) e i 13 a testa realizzati da un Lavia venuto fuori alla distanza (grande quinto set) e da Ramon e Flavio, che hanno offerto una prova continua ed efficace in tutti i fondamentali al termine di oltre due ore di gioco. Fra una settimana, mercoledì 11 marzo, alla BTS Arena (ore 20.30) si giocherà la gara di ritorno; prima di allora i gialloblù saranno di scena nel palazzetto amico già domenica 8 marzo per iniziare la difesa dello Scudetto che portano sulle maglie nel tabellone finale dei Play Off Crede Banca in gara 1 dei quarti di finale contro la Cucine Lube Civitanova.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Sono felice per il risultato e per la prestazione, perché non era assolutamente facile vincere qui a Varsavia e io lo so bene, avendo trascorso gli ultimi anni in Polonia; abbiamo giocato una bella partita, siamo rimasti attaccati al match anche quando abbiamo accusato qualche passaggio a vuoto e questo è un merito importante, perché il PGE Projekt è davvero un avversario tosto. Dobbiamo però subito pensare ai prossimi appuntamenti, perché il calendario fittissimo di appuntamenti ci impone sempre di guardare immediatamente alla partita successiva, che andrà preparata nel miglior modo possibile ».

Le parole di Theo Faure

« E’ stata una partita molto tosta, ma vincere in trasferta ci fa davvero bene; siamo stati molto altalenanti, ma alla fine conta sicuramente molto il risultato che ci premia e ci offre tanta energia positiva in vista del rush finale della stagione ».

Le parole di Daniele Lavia

« È stata una partita bella e dai mille volti, conclusa nel migliore dei modi. A livello fisico e a livello mentale ci ha richiesto davvero molto impegno, ma conoscevamo bene Varsav: ha battuto bene, hanno attaccato bene, però noi non abbiamo mollato. Ci portiamo a casa quindi tanti feedback positivi; c’è ancora da migliorare, ma siamo nel percorso ».

Le parole di Riccardo Sbertoli

« Si tratta di una gran bella vittoria fuori casa contro una squadra molto forte. Siamo contenti, perché oggi abbiamo messo in campo tanta aggressività e un ottimo atteggiamento. Non abbiamo ancora trovato una grande costanza, ma abbiamo tenuto la testa dentro la gara per tutta la partita. Questa è una cosa molto importante sia per il percorso in Champions League sia per il quarto di finale dei Play Off Scudetto che giocheremo domenica ».

Il tabellino-

PGE PROJEKT WARSZAWA-TRENTINO ITAS 2-3 (11-25, 25-17, 25-27, 25-19, 9-15)

PGE PROJEKT WARSZAWA: Tillie 15, Klos 6, Firlej 2, Bednorz 15, Kochanowski 2, Weber 21, Wojtaszek (L); Semeniuk 5, Kozlowski, Gomulka. N.e. Olenderek, Koppers, Firszt, Strulak. All. Kamil Nalepka.

TRENTINO ITAS: Torwie 10, Sbertoli 3, Ramon 13, Flavio 13, Faure 22, Lavia 13, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia 2, Pesaresi, Bristot. N.e. Boschini, Sandu, Bartha. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Stoica di Sibiu (Romania) e Yener di Istanbul (Turchia).

Durata set 20’, 26’, 36’, 26’, 17’; Tot:125’

MVP: Theo Faure (Trentino Itas)