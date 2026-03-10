Challenge Cup: appuntamento con la storia per Vallefoglia

PESARO-Appuntamento con la storia per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Mercoledì 11 marzo alle 20.00 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la formazione biancoverde affronta la gara di andata della finale di Challenge Cup, la terza Coppa europea per importanza, contro la forte squadra greca del Panathinaikos Atene. Servirà il pubblico delle grandi occasioni per la partita casalinga più importante della storia delle tigri, che all’esordio in una competizione internazionale hanno saputo qualificarsi alla finale. La gara di ritorno si giocherà alla Glyfada Indoor Hall di Atene mercoledì 18 marzo alle 18 (ora italiana). Entrambe le partite saranno trasmesse gratuitamente da Dazn.
Le avversarie-
La sezione di pallavolo femminile del Panathinaikos, che è una importante polisportiva che comprende oltre al volley il calcio, la pallacanestro, la pallanuoto, l’atletica leggera, il ciclismo, il nuoto, il pugilato, il tennis tavolo ed altre discipline, è stata fondata nel 1926. La storia moderna della società comincia nel 1969 con la prima partecipazione al campionato nazionale. Il primo scudetto è del 1971. Nel suo palmarès, la squadra vanta 26 scudetti e 6 Coppe di Grecia, nonché diverse partecipazioni alle fasi finali delle competizioni europee, perdendo due volte in finale contro formazioni italiane: nel 2000 in Coppa delle Coppe con Perugia e nel 2009 nella Challenge Cup contro la Monteschiavo Jesi.
Allenato dall’italiano Alessandro Chiappini, la formazione ha come palleggiatrici la greca Lampriní Konstantinídou, l’anno scorso in Italia con il Vero Volley, e la giovane connazionale Evangelía Táni; gli opposti sono l’americana Haylie Bennett, a lungo in Francia, e l’esperta greca Antzela Papa. I posti 4 sono la greca Ólga Stránzali, altra ex del campionato italiano, l’anno scorso a Talmassons; l’altra americana Micaya White, con esperienze a Porto Rico e in Francia, Brasile, Turchia e Stati Uniti; la polacca Monika Lampkowska, al primo campionato estero dopo una lunga esperienza in patria; l’esperta cipriota Manolína Konstantínou, in Grecia dal 2011 salvo una stagione in Ungheria; la greca Mara Rapti, anche lei con una significativa storia alle spalle nel campionato nazionale. Al centro operano la croata Martina Šamadan, portata in Italia nel 2018 da Conegliano e poi passata anche per Busto Arsizio e Scandicci; le due greche Eiriní Chatziefstratiádou e Markéla Papageorgíou, che assommano in due 17 campionati nazionali giocati. I liberi sono altre due greche, Panagiota Rógka e la giovane Georgina Antonakaki.
Le parole del vice allenatore Giacomo Passeri
« Sono una buonissima squadra, sono prime nel campionato greco davanti ad Olimpiacos e Panionios e hanno vinto tutte le partite meno una sino a qui. Col Panionios hanno vinto anche nella semifinale di Challenge Cup. Sono una squadra molto forte in attacco, hanno un ottimo cambio palla e due posti quattro validi come White e Lampkowska. La palleggiatrice Konstantinídou è esperta e ha fatto anche un anno in Italia, hanno un sestetto davvero completo. Sarà molto importante contenerle con buone scelte a muro ».
CHALLENGE CUP-FINALE DI ANDATA-
Mercoledì 11 marzo Ore 20.00
Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia- Panathinaikos Atene Arbitri: Mathilde Hayaux du Tilly (Francia), Ronalds Pisevs (Lettonia)