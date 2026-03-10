Challenge Cup: appuntamento con la storia per Vallefoglia

Le avversarie-

La sezione di pallavolo femminile del Panathinaikos, che è una importante polisportiva che comprende oltre al volley il calcio, la pallacanestro, la pallanuoto, l’atletica leggera, il ciclismo, il nuoto, il pugilato, il tennis tavolo ed altre discipline, è stata fondata nel 1926. La storia moderna della società comincia nel 1969 con la prima partecipazione al campionato nazionale. Il primo scudetto è del 1971. Nel suo palmarès, la squadra vanta 26 scudetti e 6 Coppe di Grecia, nonché diverse partecipazioni alle fasi finali delle competizioni europee, perdendo due volte in finale contro formazioni italiane: nel 2000 in Coppa delle Coppe con Perugia e nel 2009 nella Challenge Cup contro la Monteschiavo Jesi.

Allenato dall’italiano Alessandro Chiappini, la formazione ha come palleggiatrici la greca Lampriní Konstantinídou, l’anno scorso in Italia con il Vero Volley, e la giovane connazionale Evangelía Táni; gli opposti sono l’americana Haylie Bennett, a lungo in Francia, e l’esperta greca Antzela Papa. I posti 4 sono la greca Ólga Stránzali, altra ex del campionato italiano, l’anno scorso a Talmassons; l’altra americana Micaya White, con esperienze a Porto Rico e in Francia, Brasile, Turchia e Stati Uniti; la polacca Monika Lampkowska, al primo campionato estero dopo una lunga esperienza in patria; l’esperta cipriota Manolína Konstantínou, in Grecia dal 2011 salvo una stagione in Ungheria; la greca Mara Rapti, anche lei con una significativa storia alle spalle nel campionato nazionale. Al centro operano la croata Martina Šamadan, portata in Italia nel 2018 da Conegliano e poi passata anche per Busto Arsizio e Scandicci; le due greche Eiriní Chatziefstratiádou e Markéla Papageorgíou, che assommano in due 17 campionati nazionali giocati. I liberi sono altre due greche, Panagiota Rógka e la giovane Georgina Antonakaki.

Le parole del vice allenatore Giacomo Passeri

« Sono una buonissima squadra, sono prime nel campionato greco davanti ad Olimpiacos e Panionios e hanno vinto tutte le partite meno una sino a qui. Col Panionios hanno vinto anche nella semifinale di Challenge Cup. Sono una squadra molto forte in attacco, hanno un ottimo cambio palla e due posti quattro validi come White e Lampkowska. La palleggiatrice Konstantinídou è esperta e ha fatto anche un anno in Italia, hanno un sestetto davvero completo. Sarà molto importante contenerle con buone scelte a muro ».

CHALLENGE CUP-FINALE DI ANDATA-

Mercoledì 11 marzo Ore 20.00

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia- Panathinaikos Atene Arbitri: Mathilde Hayaux du Tilly (Francia), Ronalds Pisevs (Lettonia)