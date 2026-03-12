Challenge Cup: Milano missione compiuta, è in finale

IZMIR (TURCHIA) - All’Atatürk Voleybol Salonu di Izmir, l ' Allianz Milano si prende anche la gara di ritorno della semifinale di Challenge. Dopo il 3-0 dell’andata, la squadra di coach Piazza conquista in una vera e propria alternanza di emozioni i primi due set necessari per la finale e chiude poi il match 3-1 con in campo i tanti giovani e giovanissimi della panchina. Un successo importante per la storia di Powervolley ottenuto peraltro in una giornata particolare, iniziata con la triste notizia della prematura scomparsa del collaboratore per i match casalinghi e grande appassionato di volley, Filippo Rutigliano. Da alcuni mesi lottava contro un male incurabile. A lui è andato immediatamente il pensiero di tutta la famiglia Powervolley quando è caduto l’ultimo pallone in Turchia.

L’Altekma Sk Izmir scende in campo con il capitano Buculjevic in palleggio in diagonale all’ex Monza e Taranto Lawani, Kirkit e l’ex Verona Ewert laterali, Pinar e Ondes al centro, con Sahin libero Coach Roberto Piazza parte con Kreling in diagonale al capitano Reggers, Ichino e Otsuka schiacciatori ricevitori, Masulovic e Caneschi al centro con Catania libero. L’Altekma Sk Izmir risponde con il capitano Buculjevic in palleggio in diagonale all’ex Monza e Taranto Lawani, Kirkit e l’ex Verona Ewert laterali, Pinar e Ondes al centro, con Sahin libero.

Parte bene Allianz Milano e mette subito il break dello 0-2. Si giocherà a lungo punto a punto, l’Altekma pareggia 5-5, poi il sorpasso sul 7-6 ribaltato dall'8-7 Allianz. Ancora break e contro break 9-11 e 11-11. Set in parità fino al 15-15, poi l'ace di Caneschi a spezzare l'equilibrio seguito da un muro di Kreling con time out Izmir sul 15-17. Sul servizio del regista di Allianz, Milano prova ad allungare, ma i turchi impattano 18-18. Due punti di Allianz e l'Altekma ferma il gioco e sull'errore di Lawani 18-20. Izmir si perde in attacco per tre palle consecutive 18-22, sembra il break decisivo per Allianz Milano. Grande attacco del capitano Ferre Reggers e 20-24. Piazza spende un time out sul 21-24 e il servizio di Lawani, la chiude un mani out di Ichino. Allianz attacca con il 46% contro il 38% di Izmir, non bastano ai turchi i 6 punti di Lawani e i 5 di Ewert.

Sono 5 i punti di Reggers, 4 quelli di Ichino e 3 di Masulovic. Pesano indubbiamente i 3 muri milanesi e l'ace messo a segno in un momento chiave del parziale da Caneschi (2 i muri turchi e 1 ace di Pinar).

Nel secondo parziale partono fortissimo i padroni di casa, sul 3-1 Piazza mette Lindqvist per Reggers e sul 5-1 spende un time out. Masulovic accorcia al rientro: 5-2. Kreling capisce che può vincere la partita al centro, di Caneschi il 6-3 e il 6-5. Ancora il centrale di Allianz, ma a muro: 7-7. Si va avanti punto a punto. L’errore al servizio di Buculjevic fa il 10-10. Izmir tiene però il punto di vantaggio nell’alternanza nonostante la buona prova di Lindqvist. Ribaltone Allianz Milano sul 12-13, ma Izmir c'è. Lindqvist mette il 13-14 confermato “in” dal video check. L’ace di Otsuka vale il 16-18 con time out Altekma. Al rientro il mani out di Lindqvist vale il 16-19 ed è un duro colpo per la squadra di Smirne. C’è Di Martino per Masuolovic. Allianz Milano deve provare a tenere il vantaggio fino in fondo e sarà finale di Challenge. L’Altekma rosicchia un punto 19-21, poi un altro e un altro è pareggio 21-21. L’ace di Ichino ribalta gli equilibri ancora 21-23. Torna in campo Reggers, Kreling a muro ed è 22-24, ma si andrà ai vantaggi. L’attacco del capitano è in: 23-25 e Allianz Milano si prende il pass per la finale.

Nel terzo set Piazza può dare spazio a chi ha meno giocato in questa stagione anche in vista del match di domenica. E’ un’Allianz Milano giovanissima in campo, ci sono Barbanti in diagonale a Lindqvist, Benacchio e Di Martino a fare da chioccia al centro, Masajedi e Ichino laterali, con Corbetta libero. Anche Izmir dà spazio a Zambak e Hamarat per Lawani e Buculjevic. La partenza è comunque in equilibrio 3-3. Strappa poi la squadra turca 10-4. Allianz prova a reagire, ma il divario resta ampio: 15-9, con Milano che mette due punti di seguito 15-11 complice un errore dei padroni di casa. Benacchio fa il 16-12. Sul 19-13 Piazza spende un time out. Al rientro è ancora punto Izmir, fatica la ricezione meneghina. L’Altekma chiude il parziale 25-16 in 22 minuti.

Non ci sono cambi nelle fila di Allianz per il quarto parziale, mentre il coach turco Ömer Tok conferma Zambak e Hamarat e schiera anche le altre seconde linee: Dokumaci, Kandemir e Derince, per il match di saluto alla Challenge. Anche questo parziale inizia punto 4-4, sorpasso Allianz sul 8-11 grazie a due ace consecutivi di Benacchio. Prende fiducia la squadra del presidente Lucio Fusaro, di Veikka Lindqvist il 9-13. La risposta turca parte dai nove metri e sul 14-15 Piazza ferma il gioco. Ichino riporta Allianz a +2: 14-16. Spinge Benacchio in primo tempo 16-18 con time out Altekma. Ancora Benacchio in attacco: 16-19 e secondo time out dei padroni di casa. Barbanti di seconda intenzione mette il punto numero 20, seguito però dal break turco: 19-20 e il pareggio su un attacco out di Lindqvist, che si fa perdonare nell’azione successiva. Allianz ha un match point, ma si va ai vantaggi: 24-24. Ichino per il 24-25, ma Izmir pareggia ancora. La chiude Lindqvist con un doppio attacco punto 26-28.

Le parole del tecnico Roberto Piazza-

« Missione compiuta: abbiamo fatto il nostro compito e non è stato facile. L’Altekma Izmir è partita molto decisa. Sapevano che avrebbero avuto una chance e se la sono giocata fino in fondo. Nel primo set siamo stati bravi a spaccare il parziale con la battuta di Otsuka, ma nel secondo loro ci hanno messo subito sotto. Avevano preso il tempo su Reggers in attacco e così ci siamo giocati subito la carta di Veikka Lindqvist. Sono contento che ci abbia dato una grossa mano, lui come il resto della panchina. Siamo così riusciti a portarci a casa anche il secondo set, con la qualificazione alla finale. Abbiamo avuto anche un briciolo di fortuna questa sera, anche nel quarto set, per vincere la partita e questo non guasta ».

Il tabellino-

ALTEKMA SK IZMIR - ALLIANZ MILANO 1-3 (21-25, 23-25, 25-16, 26-28)



ALTEKMA SK IZMIR: Kara (L2), Ewert 9, Kirkit 8, Lawani 12, Zambak 3, Hamarat 14, Sahin (L), Öndes 2, Kursav 6, Buculjevic, Derince 2, Pinar 8, Kandemir 2, Dokumaci 4. All. Ömer Tok, 2° All. Mahir Emre Can e Emin Guven



ALLIANZ MILANO: Kreling 3, Reggers 6, Ichino 9, Caneschi 6, Masulovic 4, Catania (L), Lindqvist 16, Benacchio 6, Di Martino 5, Otsuka 6, Corbetta (L2), Barbanti 1, Masajedi 1. All.: Roberto Piazza. Ass.: Nicola Daldello.

ARBITRI: Boyan Zhelev (Bulgaria) e Istref Elezaj (Kosovo)

Durata set 27’, 30’, 22’, 32’ tot: 111’

MVP: Veikka Lindqvist

Spettatori 2.000

