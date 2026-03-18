Champions League: Milano vuole provarci in casa del VakifBank

ISTANBUL (TURCHIA)– Sarà come scalare una montagna ma la Numia Vero Volley Milano ha il dovere di provarci. La formazione di Lavarini, sconfitta all'andata dal VakifBank Istanbul dopo essere stata in vantaggio 2-0, andrà a render visita allo squadrone turco per cercare di ribaltare la situazione e per cercare di entrare fra le prime quattro d'Europa che si sfideranno ad Istanbul il weekend del 2 e 3 maggio 2026.. Giovedì 19 marzo alle 18.00 italiane le ragazze di Lavarini scenderanno in campo al VakifBank Spor Sarayi con l'unico obiettivo della vittoria. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Max e DAZN.

Servirà l’approccio visto in campo nei primi due set del match di martedì scorso e la miglior pallavolo per conquistare l’accesso alla fase finale di Champions League. Per essere certa del passaggio diretto del turno la Numia dovrà imporsi su Günes e compagne con il punteggio di 3-0 o 3-1; in caso di successo al tie-break sarà il golden set a decretare la vincitrice.

Reduci dalla grande prestazione in Gara 1 di Semifinale Scudetto contro Scandicci, le rosablu sono intenzionate a ripetersi anche in campo internazionale. Importante sarà l’apporto di una ritrovata Khalia Lanier e della capitana Paola Egonu, top scorer della gara disputata all’Allianz Cloud con 38 punti. Elemento di forza delle ragazze di coach Lavarini è il sistema di muro difesa: con il tandem Anna Danesi- Hena Kurtagic al centro (a segno con 11 monster block nel primo atto dei Quarti) e una Eleonora Fersino che copre ogni centimetro del campo, Milano proverà a contenere l’entusiasmo delle giallonere.

Dall’altra parte della rete il VakifBank Istanbul dell’italiano Giovanni Guidetti. Guidata dalle sue bocche da fuoco Marina Markova e Tijana Bošković, alla formazione turca basterà vincere con qualsiasi risultato per conquistare il passaggio del turno.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Ad Istanbul ci aspetta un ambiente caldo e un avversario agguerrito per la gara decisiva dei Quarti di Finale. Il match di andata ci ha dato degli spunti su cui lavorare sia in termini di costanza in attacco sia di volume di muro e difesa, aspetti dove possiamo migliorare ulteriormente rispetto alla nostra positiva performance di una settimana fa. Le ragazze stanno lavorando con coesione e fiducia per prepararsi a una delle gare più entusiasmanti da giocare nell’arco dell’intera stagione ».

Le parole di Francesca Bosio

« Siamo pronte a una battaglia. Sappiamo che sarà una sfida molto complicata, anche perché giocare a Istanbul non è mai semplice. La partita di andata è stata di altissimo livello: cercheremo di replicare il gioco espresso soprattutto nei primi due set. Dovremo essere brave a muro e in difesa per cercare di limitare i loro attaccanti principali e sarà importante tenere molto alto il livello del nostro cambio palla. Ci teniamo tanto e siamo pronte a dare tutto ».

Le avversarie-

Fattore campo a favore per le turche del VakifBank che nella gara di domani giocheranno davanti al pubblico di casa la gara di ritorno dei Quarti di CEV Champions League. Dopo il successo nella gara di andata, la formazione di coach Guidetti – che ha chiuso il campionato turco al primo posto – punterà su tutti i suoi terminali di attacco per provare a mettere in difficoltà la difesa ospite e conquistare un posto in Final Four.

CHAMPIONS LEAGUE RITORNO QUARTI DI FINALE-

Giovedì 19 marzo Ore 18.00 (orario italiano)

Vakifbank Istanbul- Numia Vero Volley Milano Arbitri: Lopes Pinto (Portogallo), Witte (Germania) Andata: Numia Vero Volley Milano – Vakifbank Istanbul 2-3 (26-24, 25-22, 22-25, 22-25, 11-15)