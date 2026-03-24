Challenge Cup: Milano nella tana del Lindemans per alzare il Trofeo

Già giocatore giramondo (Belgio, Grecia, Russia, Ucraina, Turchia, Francia e Argentina), Depestele era due stagioni fa sulla panchina di Menen, che Allianz Milano ha affrontato in Coppa Cev. Un evento di grande richiamo e copertura televisiva. La partita si potrà infatti vedere a distanza da ben quattro tv e piattaforme: su Mediaset Infinity, che trasmetterà anche il ritorno del 1° aprile a Milano all'Allianz Cloud ore 20.30 (prevendita su Vivaticket), su Sky Sport con telecronaca di Rudy Palermo e Rachele Sangiuliano, su DAZN con telecronaca di Fabrizio Monari.

Gli avversari

Il Lindemans, dopo aver chiuso la stagione regolare di Lotto Volley League al quinto posto con 35 punti, dietro Roeselare, che ha dominato anche gli ultimi cinque campionati, quindi Menen, Maaseik e Leuven. Ora si sta giocando i playoff Challenge, così come Allianz Milano, che se la vedrà dal 5 aprile contro Cisterna, dopo l’uscita dai quarti di finale scudetto con Verona. Aalst ha faticato domenica scorsa in trasferta contro Guivertin, ultima della classe, ribaltando da 1-0 a 1-3 un incontro iniziato in salita (25-22, 20-25, 25-27 e 19-25). Domani sera, ovviamente, in una Schotte gremita farà di tutto per sfruttare il fattore campo. Tra i padroni di casa, curiosamente definiti gli Ajuinen o gli Onions (cipolle), come tutti gli abitanti di Aalst, un tempo noto centro di produzione di questo ortaggio, spicca lo schiacciatore-ricevitore americano Camden Gianni, 54 punti complessivi (15 ace) nella semifinale contro Bratislava, e l’altro Usa, il palleggiatore Nicholas Slight, molto forte a muro. Da tenere d’occhio pure il centrale Vlahovic, lo schiacciatore portoghese Nuno Marques e l’opposto canadese Enrique Rempel, migliore bomber della Challenge con 157 punti in 34 set giocati (8 partite), una media di 4,62 punti per set. L’altro centrale è Jasper Verhamme, preferito nell’ultimo match a Beau Wortelboer. Il libero è Verwimp.

Le parole di Gabriele Di Martino

« Giochiamo in Belgio e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per un obiettivo importante. Poi avremo la Finale di ritorno di Challenge Cup a Milano e sono convinto che tutto l’Allianz Cloud ci sosterrà. Teniamo moltissimo a questo obiettivo ».

Le parole di Tommaso Ichino

« C'è una finale di Coppa europea da giocare, per me e per tanti sarà la prima volta. Ci metteremo tutte le energie che abbiamo perché ormai è diventato l'obiettivo finale della stagione. Daremo tutto perché l’annata è stata quella che è stata soprattutto per via degli infortuni. Ci sentiamo in dovere di fare qualcosa di bello per la società e per i nostri tifosi e lo faremo ».

CHALLENGE CUP-FINALE DI ANDATA-

Mercoledì 25 marzo Ore 20.30

Lindemans Aalst -Allianz Milano Arbitri: Ivkovic (Cro), Giordano Vinicius Dos Santos (Irl)