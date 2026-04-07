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Cev Cup: Chieri ad Istanbul per la rimonta che vale il trofeo

Sconfitta nella finale di andata al tie break dal Galatasaray la squadra di Negro domani alle 19.00 tenterà di ribaltare il risultato e centrare il secondo successo nella competizione dopo quello del 2024
3 min
Reale MutuaGalatasarayCev Cup
Cev Cup: Chieri ad Istanbul per la rimonta che vale il trofeo

ISTANBUL (TURCHIA)- Poco più di un giorno e l’edizione 2025/2026 della Coppa Cev, seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League, vivrà il suo atto conclusivo. Se la contenderanno il Galatasaray Daikin Istanbul e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Le due squadre si sfideranno al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul domani, mercoledì 8 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20 locali (ore 19 italiane). La partita verrà trasmessa in diretta streaming freemium da DAZN.

La doppia sfida fra le giallorosse e le biancoblu riparte dal successo al tie-break che la formazione turca ha ottenuto mercoledì scorso al Pala Gianni Asti. Il risultato dà al Galatasaray la certezza della conquista del trofeo con una vittoria, indipendentemente dal punteggio, mentre per chiudere la contesa a proprio favore Spirito e compagne devono imporsi 0-3 o 1-3. In caso di affermazione chierese al tie-break, si giocherà il golden set di spareggio.

Chi fra Chieri e Galatasaray conquisterà la Coppa Cev scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Novara.
Nelle ultime tre stagioni il trofeo è sempre stato vinto da una squadra italiana (Scandicci, Chieri e Novara). L’ultimo successo turco, a firma Eczacıbaşı, risale al 2022.
Per Chieri sarebbe il secondo successo in altrettante partecipazioni dopo il trionfo del 2024. Il Galatasaray è in cerca della sua prima Coppa Cev, dopo aver già raggiunto le finali tre volte arrendendosi nel 2012 a Busto Arsizio, nel 2016 alla Dinamo Krasnodar e nel 2021 a Monza.

Le parole del tecnico Nicola Negro

«Ripartiamo dal tie-break di mercoledì scorso e dalle buone indicazioni che abbiamo avuto della prima partita. Sappiamo che per venire a vincere a Istanbul la seconda gara di finale abbiamo bisogno di mettere in campo qualcosa in più ancora. Siamo consapevoli che non sarà una partita facile, ma siamo qui per provare a ribaltare il risultato e conquistare questa coppa».

CEV CUP- FINALE DI RITORNO-

Mercoledì 8 aprile Ore 19.00 italiane

Galatasaray Daikin Istanbul-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri: Milić (Aut), Aliyev (Aze) Andata: Reale Mutua Fenera Chieri ’76- Galatasaray Daikin Istanbul 2-3 (18-25; 25-20; 18-25; 25-18; 18-20)

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