Vernissage a Torino della Final Four di Champions League

L'evento è stato presentato presso il Circolo dei Lettori, Palazzo Graneri della Roccia (via Bogino, 9) del capoluogo piemontese alla presenza di numerose autorità.

A metà maggio, dunque, le quattro squadre qualificate si affronteranno per contendersi l’ambito trofeo continentale. Tra queste, i detentori del titolo, la Sir Sicoma Monini Perugia, protagonisti di una brillante fase a gironi. Insieme alla formazione italiana ci saranno i polacchi del PGE Projekt Warszawa e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, oltre ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.

Il programma all’Inalpi Arena prevede le semifinali sabato 16 maggio: alle ore 17 si affronteranno PGE Projekt Warszawa e Sir Sicoma Monini Perugia, mentre alle 20.30 scenderanno in campo Aluron CMC Warta Zawiercie e Ziraat Bankkart Ankara.

Domenica 17 maggio, alle ore 17, è in programma la finale per il terzo posto, seguita alle 20.30 dalla finale che assegnerà il titolo 2026 della CEV Champions League maschile. Tutte le gare saranno trasmesse in Italia in diretta su Sky Sport e DAZN.

Nel Circolo dei Lettori di Palazzo Graneri della Roccia, i relatori di giornata sono stati: Paolo Bongioanni, assessore al Turismo, Sport e post-olimpico della Regione Piemonte; Domenico Carretta, assessore allo Sport della Città di Torino; Roko Sikiric, presidente della CEV e Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo. La conferenza stampa è stata moderata da Domenico Marchese e da Enrica Merlo

Le parole dell’assessore della Regione Piemonte Paolo Bongioanni

« Saluto tutti i presenti e do il benvenuto in Piemonte al presidente della CEV, Roko Sikirić e al presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi. La Regione Piemonte punta con decisione sui grandi eventi sportivi come attrattiva spettacolare e occasione di promozione a 360* del proprio territorio. Penso naturalmente al volley, alle Finals di basket, alle Finals di tennis. In questa cornice di grandi manifestazioni sportive, le finali di Champions League maschile di pallavolo non potevano mancare. In Piemonte abbiamo ben quattro squadre di vertice nella pallavolo e siamo inoltre una regione con una grande base di giovanissimi praticanti da cui possono uscire i campioni del futuro. Ringrazio ancora i vertici federali e la CEV per averci scelto: sono certo che sarà un grande evento ».

La parole dell’ assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta

« Grazie a tutti i presenti, è con grande orgoglio che ospiteremo la Final Four della Champions League. Questa manifestazione è stata già ospitata a Torino nel 2023, e quello che vedo oggi è una storia di amore con il volley che continua. Penso a tutti i grandi eventi di pallavolo disputati a Torino negli ultimi anni, fino ad arrivare ai prossimi Campionati Europei maschili di settembre, dove la nostra città sarà nuovamente protagonista con gli ottavi e i quarti di finale. Torino sta attirando con successo sempre più grandi eventi, forte delle sue competenze, dei suoi impianti sportivi, e grazie al lavoro sinergico tra istituzioni e federazioni. Ci stiamo abituando a considerare normale quello che è straordinario. Anche questa volta Torino saprà sicuramente essere all’altezza di questa importante sfida ».

Le parole del presidente della CEV Roko Sikirić

« Cari amici della pallavolo per me oggi è un grande piacere essere qui. Voglio ringraziare la Regione Piemonte e la Città di Torino. Questa città organizza ormai con frequenza grandi eventi sportivi e sono orgoglioso che le finali di Champions League si possano disputare qui. Torino ospiterà anche Campionati Europei maschili e sarà fantastico. Le finali di Champions in programma il 16 e 17 maggio ci faranno apprezzare e vedere dal vivo i migliori giocatori d’Europa. Invito quindi tutti a venire a Torino per assistere allo spettacolo della pallavolo di alto livello ».

Le parole del presidente Fipav Giuseppe Manfredi

« A Torino ci troviamo magnificamente; bisogna dare atto a tutte le istituzioni locali di aver programmato sul lungo termine. Questa città ha investito molto sull’impiantistica sportiva e questo ci permette di essere presenti con la pallavolo di alto livello. Per noi l’evento è importante per promuovere tutta la pallavolo. La FIPAV ha un’offerta per tutta la famiglia, per le società e per i tifosi. I risultati delle nazionali azzurre si stanno riversando sul territorio, con un aumento dei praticanti e questo permette a cascata alle società anche una migliore programmazione della propria attività. Organizziamo questi eventi sempre tenendo d’occhio i conti, che devono essere sempre sostenibili. Un ringraziamento speciale va anche al presidente regionale Paolo Marangon e al suo staff per il grande lavoro che stanno svolgendo ».

Le parole del presidente del Coni Piemonte Stefano Mossino

« Ringrazio la Regione Piemonte e la Città di Torino, entrambe le amministrazioni hanno reso possibile tutto questo. Ringrazio poi la CEV e la FIPAV, nazionale e regionale, per aver puntato su Torino. Questo evento si terrà all’Inalpi Arena, un’eccellenza del nostro territorio. Questo impianto è una legacy delle Olimpiadi del 2006, concepito con una visione futuristica e per essere utilizzato per tanti eventi diversi. Il secondo messaggio che voglio sottolineare è che, attraverso questi eventi, si fa promozione per l’attività di base. Se dopo un evento come questo anche un solo bambino potrà trovare nella pallavolo il suo sport e un modo per socializzare noi avremo vinto. Qui oggi abbiamo tutte le istituzioni che mettendosi in rete hanno permesso la realizzazione di questo grande evento ».

Chiusi gli interventi i due moderatori hanno salutato Vuk Karanovic, direttore generale della Cev, Paolo Marangon presidente FIPAV Piemonte, Fabio Fistetto amministratore delegato della Lega Pallavolo, Giuseppina Cenedese consigliera federale e la Camera di Commercio di Torino.

Il calendario della Final Four di Champions League Maschile

16 maggio 2026

Ore 17:00: PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia

Ore 20:30: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara

17 maggio 2026

Ore 17:00: Finale 3°-4° posto

Ore 20:30: Finale 1°-2° posto