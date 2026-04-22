Cev Cup: Piacenza supera il Luneburg e alza la Coppa

Sul palcoscenico continentale, la squadra biancorossa ha scritto una pagina che resterà per sempre nel cuore del club, dei tifosi e della città. Una partita giocata con coraggio, anima e identità, in cui Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha saputo trasformare l’emozione di giocare una finale europea davanti al proprio pubblico in energia pura, lottando su ogni pallone e dimostrando di meritare questo palcoscenico.

È il trionfo di un gruppo che ha creduto nel sogno fin dal primo giorno, di una società che anno dopo anno ha costruito con passione e visione, di una città che ora può guardare l’Europa con orgoglio. Contro un avversario solido e competitivo come l’SVG Lüneburg, Piacenza ha mostrato maturità, fame e spirito di sacrificio, firmando una vittoria che vale molto più di un Trofeo in bacheca.

Questa prima affermazione in Europa rappresenta una pietra miliare nel percorso di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: un traguardo che testimonia la crescita del club e accende nuove ambizioni, senza mai dimenticare le proprie radici.

Dagli spalti al campo, dallo staff ai tifosi, è la vittoria di tutta la famiglia biancorossa. Una notte da custodire, un’emozione da ricordare, un punto di partenza verso nuove, affascinanti sfide europee.

Grande prova di Simon eletto MVP e premiato da Giuseppe Bongiorni vicepresidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Ivan Boskovic Supervisor. Per lui, alla sua ultima partita con la maglia biancorossa, una targa consegnata dalla presidente Elisabetta Curti e un omaggio da parte dei Lupi Biancorossi. Presenti alla gara il vicepresidente della Cev Marek Rojko e il vicepresidente della Fipav Massimo Sala.

Medaglia d’oro e Coppa consegnata ia biancorossi da Gianfranco Curti, fondatore di Gas Sales Energia e Marek Rojko vicepresidente della Cev.

Domani alle 18.30 in Piazza Cavalli la squadra sarà festeggiata.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. La formazione del SVG Luneburg risponde con Valimaa e Enlund in diagonale, Howe e Kunstamann al centro, Gruvaeus e Champlin alla banda, Takahashi è il libero.

Parte forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, due block in di Simon e Galassi ed un ace di Bovolenta nel giro di pochi scambi valgono il più cinque (8-3). Luneburg un paio di punti li rosicchia (9-6) prima di vedere allungare ancora i biancorossi, l’ace di Porro vale il 12-7. La formazione tedesca cresce, due block in li riporta a tre lunghezze (13-10), secondo ace della serata di Porro (19-14) e la panchina tedesca chiama il secondo time out a disposizione. Il lungo linea di Bovolenta consegna cinque set point ai suoi (24-19), si va al cambio campo alla seconda occasione con Mandiraci.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza esce bene dai blocchi di partenza (6-2), si vedono ottimi scambi con Porro e Simon mattatori, il primo tempo del capitano biancorosso buca il taraflex per l’8-3. Vantaggio che i biancorossi incrementano strada facendo, la schiacciata di Porro su una free ball vale il più sei (18-12) con Luneburg a chiamare il secondo time out del parziale. Viaggia veloce Piacenza e si avvicina sempre di più alla sua prima coppa europea, sono otto i set point che porta la battuta lunga tedesca (24-16), si va al cambio campo sul diagonale di Gutierrez, la Coppa Cev è di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

C’è da giocare il terzo set, dentro Andringa per Gutierrez, Comparoni per Galassi e Pace per Loreti. E poco dopo spazio un po’ a tutti, il parziale non ha storia, dominato dal primo all’ultimo scambio dai biancorossi che chiudono con un rotondo 3-0 come era stato nella gara di andata una settimana fa in terra tedesca.

Le parole del tecnico Dante Boninfante-

« E’ stato il punto esclamativo di una stagione in cui siamo cresciuti tanto, partita dopo partita e in cui abbiamo dovuto superare tanti ostacoli sotto forma di infortuni. È una vittoria che voglio dedicare a tutto il mio staff che non ha mai mollato, alla società che ha creduto in me e mi ha permesso di allenare questo gruppo. Si, sono emozionato, è il mio trofeo europeo da allenatore, sono felice per i ragazzi che non hanno mai mollato ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – SVG LUNEBURG (GER) 3-0 (25-20, 25-17, 25-21) –

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 3, Leon 2, Pace (L), Mandiraci 7, Comparoni 5, Galassi 3, Simon Aties 11, Travica 1, Andringa 3, Bergmann, Iyegbekedo, Gutierrez Suarez 8, Bovolenta 12, Loreti (L). N.E. All. Boninfante.

SVG LUNEBURG (GER): Holdaway 1, Gruvaeus 8, Byam 1, Howe 6, Kunstmann 3, Backhaus (L), Välimaa, Laumann, Enlund 10, Larsen 3, Champlin 6, Takahashi. N.E. Young. All. Hubner.

ARBITRI: Yalcin, Portela.

Durata set: 27′, 23′, 23′; tot: 73′.

CEV CUP - ALBO D’ORO

1980/81 A.S. Cannes (FRA)

1981/82 Starlift (NED)

1982/83 Panini Modena (ITA)

1983/84 Panini Modena (ITA)

1984/85 Panini Modena (ITA)

1985/86 Kutiba Falconara (ITA)

1986/87 Enermix Milano (ITA)

1987/88 Automobilist Leningrado (URSS)

1988/89 Automobilist Leningrado (URSS)

1989/90 Moerser Moers (GER)

1990/91 Sisley Treviso (ITA)

1991/92 Maxicono Parma (ITA)

1992/93 Sisley Treviso (ITA)

1993/94 Ignis Padova (ITA)

1994/95 Cariparma Volleyball Parma (ITA)

1995/96 Alpitour Traco Cuneo (ITA)

1996/97 Area Ravenna Volley (ITA)

1997/98 Sisley Treviso (ITA)

1998/99 Iveco Palermo (ITA)

1999/00 Piaggio Roma (ITA)

2000/01 Lube Banca Marche MC (ITA)

2001/02 Noicom Brebanca Cuneo (ITA)

2002/03 Sisley Treviso (ITA)

2003/04 Kerakoll Modena (ITA)

2004/05 Lube Banca Marche Macerata (ITA)

2005/06 Lube Banca Marche Macerata (ITA)

2006/07 Novy Urengoi (RUS)

2007/08 M. Roma Volley (ITA)

2008/09 Lokomotiv Belogorie Belgorod (RUS)

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo (ITA)

2010/11 Sisley Treviso (ITA)

2011/12 Dinamo Moscow (RUS)

2012/13 Halkbank Ankara (TUR)

2013/14 Paris Volley (FRA)

2014/15 Dinamo Mosca (RUS)

2015/16 Berlin Recycling Volleys (GER)

2016/17 Tours VB (FRA)

2017/18 Belogorie Belgorod (RUS)

2018/19 Itas Trentino (ITA)

2019/20 non assegnata

2020/21 Dinamo Moscow (RUS)

2021/22 Vero Volley Monza (ITA)

2022/23 Valsa Group Modena (ITA)

2023/24 Asseco Resovia Rzeszow (POL)

2024/25 Ziraat Bank Ankara (TUR)

2025/26 Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA)