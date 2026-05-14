Final Four Champions: tutte le curiosità

La Sir, dopo avere messo in bacheca il suo terzo Scudetto della sua storia, che si è unito al Mondiale per Club vinto a dicembre e alla Supercoppa di marzo a Trieste, va a caccia del poker di trofei. Sul cammino di Simone Giannelli e compagni, come detto, il PGE Project Warszawa, arrivato alla Final Four dopo avere eliminato il Bogdanka Luk Lublin ai Quarti e Trentino Itas nella fase Play Off.

Tra le fila dei polacchi e in generale nella due giorni torinese saranno diversi i volti noti ammirati in Italia all’opera con club di SuperLega: per il PGE Project Warszawa in campo gli schiacciatori Kevin Tillie (passato a Modena, Ravenna e Cisterna) e Brandon Koppers (una stagione a Ravenna) e l’opposto Linus Weber, che ha trascorsi a Milano e Padova. Potrebbe non essere del match lo schiacciatore polacco Bartosz Bednorz, visto a Modena e infortunatosi nel corso della Finale del 3° Posto della PlusLiga (campionato polacco).

Tra le fila dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, fresco campione di Polonia, presenti Aaron Russell, punto di riferimento per Perugia (vinse lo Scudetto 2017/18), Piacenza e Trento nelle sue stagioni italiane; il centrale Jurii Gladyr, per un anno a Siena; il palleggiatore portoghese Miguel Tavares Rodrigues (due stagioni a Piacenza) e il centrale polacco, nonché capitano della squadra, Mateusz Bieniek, che ha vestito per un anno la maglia di Civitanova. In forza ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara, invece, l’opposto olandese Nimir Abdel-Aziz, per una lunga parte della sua carriera sui campi di SuperLega con Belluno, Cuneo, Milano, Modena e Trento, lo schiacciatore francese Trevor Clevenot, in azione con Piacenza e Milano e il martello olandese Dick Kooy, che ha entusiasmato le tifoserie di Modena, Lube, Piacenza e Trento.

Il programma

Semifinali

Sabato 16 maggio 2026, ore 17.00

PGE Project Warszawa (POL) – Sir Sicoma Monini Perugia

Sabato 16 maggio 2026, ore 20.30

Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) - Ziraat Bankkart Ankara (TUR)

Finali

Domenica 17 maggio 2026, ore 17.00

3° e 4° posto

Domenica 17 maggio 2026, ore 20.30

1° e 2° posto