Champions League: l'Aluron raggiunge Perugia in finale

TORINO- All’Inalpi Arena ad imporsi nella seconda semifinale della CEV Champions League maschile è stata Aluron CMC Warta Zawiercie che ha battuto per 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19) lo Ziraat Bankkart Ankara in una gara estremamente combattuta.
La finale, in programma domani 17 maggio dalle ore 20:30 in diretta televisiva su Sky Sport e DAZN, vedrà dunque confrontarsi la Sir Sicoma Monini Perugia e la formazione polacca, esattamente come un anno fa quando a conquistare il titolo fu il sodalizio umbro.
A giocarsi il terzo posto alle ore 17, invece, saranno PGE Projekt Warszawa e Ziraat Bankkart Ankara.
I risultati delle semifinali
PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)
Aluron CMC Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19)
Il programma delle finali
DOMENICA 17 maggio
Finale 3°-4° posto
Ore 17, PGE Projekt Warszawa vs Ziraat Bankkart Ankara
Finale 1°-2° posto
Ore 20.30, Sir Sicoma Monini Perugia vs Aluron CMC Warta Zawiercie