Champions League: l'Aluron raggiunge Perugia in finale

I polacchi nella seconda semifinale all'Inalpi Arena di Torino hanno superato in quattro set 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19) lo Ziraat Bankkart Ankara
TORINO- All’Inalpi Arena ad imporsi nella seconda semifinale della CEV Champions League maschile è stata Aluron CMC Warta Zawiercie che ha battuto per 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19) lo Ziraat Bankkart Ankara in una gara estremamente combattuta. 

La finale, in programma domani 17 maggio dalle ore 20:30 in diretta televisiva su Sky Sport e DAZN, vedrà dunque confrontarsi la Sir Sicoma Monini Perugia e la formazione polacca, esattamente come un anno fa quando a conquistare il titolo fu il sodalizio umbro.
A giocarsi il terzo posto alle ore 17, invece, saranno PGE Projekt Warszawa e Ziraat Bankkart Ankara. 

I risultati delle semifinali

PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)

Aluron CMC Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19)

Il programma delle finali

DOMENICA 17 maggio 

Finale 3°-4° posto 

Ore 17, PGE Projekt Warszawa vs Ziraat Bankkart Ankara 

Finale 1°-2° posto

Ore 20.30, Sir Sicoma Monini Perugia  vs Aluron CMC Warta Zawiercie

