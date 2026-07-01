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Chieri in Cev Cup con una wild card

Il club biancoblù, che si era qualificata per la Challenge Cup, potrà partecipare al secondo torneo europeo grazie al ripescaggio al posto delle formazioni promosse in Champions League
1 min
Reale MutuaCev CupWild Card
Chieri in Cev Cup con una wild card

CHIERI (TORINO)-Wild Card per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che potrà disputare la CEV Cup 2026/2027, prendendo il posto lasciato libero dalle formazioni che a loro volta sono salite in Champions League.

Il club biancoblù, che si apprestava a giocare la Challenge Cup dopo aver vinto i Play Off che assegnavano un posto nella terza competizione europea, sale dunque nella seconda Coppa per importanza a cui parteciperà per il secondo anno di fila e la terza volta complessiva.

Per Chieri si tratta del quinto anno consecutivo in una coppa europea, dopo le partecipazioni alla CEV Challenge Cup 2022/2023 e CEV Cup nel 2023/2024 coronate dalla conquista dei due trofei, e i due secondi posti nella CEV Challenge Cup 2024/2025 e CEV Cup 2025/2026.

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