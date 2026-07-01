Chieri in Cev Cup con una wild card

CHIERI (TORINO) -Wild Card per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che potrà disputare la CEV Cup 2026/2027, prendendo il posto lasciato libero dalle formazioni che a loro volta sono salite in Champions League.

Il club biancoblù, che si apprestava a giocare la Challenge Cup dopo aver vinto i Play Off che assegnavano un posto nella terza competizione europea, sale dunque nella seconda Coppa per importanza a cui parteciperà per il secondo anno di fila e la terza volta complessiva.

Per Chieri si tratta del quinto anno consecutivo in una coppa europea, dopo le partecipazioni alla CEV Challenge Cup 2022/2023 e CEV Cup nel 2023/2024 coronate dalla conquista dei due trofei, e i due secondi posti nella CEV Challenge Cup 2024/2025 e CEV Cup 2025/2026.