Talmassons vince il recupero con Montecchio

Dopo un inizio di set equilibrato Cogliandro e Bovo fanno la differenza 9 a 6 per Talmassons. Un muro e un pallonetto di Bovo segnano il 12 a 8. Dopo un altro muro di Obossa sul 13 a 8 Montecchio chiama il primo timeout. Avanti 16 a 13 entra Dalla Rosa per Conceicao. Grigolo tiene a distanza le ospiti che sotto 18 a 13 chiamano il secondo timeout. Ottima la regia di NIcolini che non da riferimenti alle avversarie, mentre Cogliandro in battuta trascina la CDA sul 22 a 15. Grigolo, Obossa e Conceicao si dimostrano ispirate in attacco e chiudono il set sul 25 a 17.

Secondo set che inizia con un break per le ospiti 4 a 2. La ricezione di Talmassons fatica costringendo Barbieri sul 9 a 5 a chiamare il primo timeout. Conceicao in attacco e in battuta riporta le sorti in parità 9 a 9. Montecchio si esalta in difesa e si riporta avanti 11 a 9. Obossa mette la freccia per la CDA 14 a 13. Scambio spettacolare con un muro di Bovo 16 pari. Sul 17 pari entra Pagotto per Obossa in battuta. Con Bovo non si passa 20 a 19 e primo time out per le ospiti che poi costringono Talmassons sotto 23 a 21 al secondo time out. Obossa 22 a 23 entra Dalla Rosa per Grigolo. Obossa e un errore di Montecchio e la CDA è avanti 24 a 23 e secondo time out per le ospiti. Un finale di set dai toni agonistici elevati. Sul 27 pari rientra Grigolo e anche Panucci per Conceicao. Cogliandro chiude un combattutissimo set sul 29 a 27.

Terzo set con Ponte in campo per Maggipinto. Obossa e Grigolo segnano un primo break per Talmassons 8 a 5. Montecchio non molla e trova la parità 10 a 10. Due muri di Bovo e Obossa e un ace di NIcolini Talmassons avanti 14 a 11 e primo time out per le ospiti. Avanti 15 a 12 entra Dalla Rosa per Grigolo. Il muro della CDA fa male Obossa 16 a 12. Sul 18 a 15 entra in battuta Pagotto per Obossa. Sul 19 a 16 rientra Grigolo e Panucci per Conceicao. Montecchio recupera 21 a 20 per Talmassons e Barbieri chiama il primo timeout. Rientra in prima linea Conceicao per Panucci. E’ la ex di turno Bovo a chiudere il match sul 25 a 21.

IL TABELLINO-

CDA TALMASSONS – IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO 3-0 (25-17 29-27 25-21)

CDA TALMASSONS: Cogliandro 10, Nicolini 4, Grigolo 9, Bovo 12, Obossa 20, Silva Conceicao 8, Maggipinto (L), Dalla Rosa, Pagotto, Panucci, Ponte (L). Non entrate: Cantamessa, Marchi. All. Barbieri.

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO: Jeremic 9, Brandi 1, Mazzon 18, Fiorio 6, Meli 4, Bortoli 1, Mistretta (L), Frigerio 5, Bartolucci, Muraro. Non entrate: Magazza. All. Amadio.

ARBITRI: Giglio, Traversa.

NOTE – Durata set: 21′, 29′, 25′; Tot: 75′.