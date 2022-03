In A2 femminile si giocano Altino-Ravenna e Mondovì-Talmassons

GIRONE A-

Ad una Tenaglia Altino Volley senza obiettivi e già certa che anche la Pool Promozione sarà una missione proibitiva, si contrappone un’Olimpia Teodora Ravenna che domenica si giocherà tutto. La certezza di giocare i playoff e addirittura la possibilità di avere una migliore posizione in griglia scavalcando e mettendo nei guai Olbia. Una partita insomma da tutto per tutto, in cui servirà mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare l’impegno contro un Altino che non ha più nulla da chiedere e che quindi giocherà a mente libera. Per blindare il sesto posto servirà vincere, anche al tie-break, in virtù del maggior numero di successi nei confronti delle sarde, mentre perdere potrebbe significare addio al sogno promozione e possibile Pool Retrocessione, dove molto dipenderà dal risultato di Marsala in casa di S.Giovanni nell’ultima partita stagionale di A2.

GIRONE B-

La Cda Talmassons si è guadagnata in settimana la possibilità di giocare la trasferta contro la Lpm Bam Mondovì senza obiettivi: il successo contro Montecchio ha infatti consentito di blindare il secondo posto, proprio ai danni delle monregalesi, permettendo alle friulane di raggiungere per la prima volta nella storia i Playoff Promozione. Questo incontro servirà quindi più come test per entrambe le squadre in vista della delicata post season, dove non è ancora certo l’avversario che affronteranno. Tutto dipende infatti dai recuperi Altino-Ravenna di domenica e S.Giovanni-Marsala ancora da calendarizzare, che stabiliranno ufficialmente la sesta e la settima in classifica del girone A.

A commentare la sfida per le padrone di casa è l’opposto Veronica Taborelli:

« La partita di sabato sarà molto importante per riprendere il ritmo gara dopo questo stop forzato. Sicuramente c’è voglia di far bene davanti al nostro pubblico per chiudere al meglio la regular season. Anche se ininfluente questa partita sarà importante per affinare tutti i meccanismi e le varie fasi di gioco in vista di play-off ».

RECUPERI DELL’11a GIORNATA DI RITORNO-



GIRONE A-



Domenica 13 marzo ore 17:00

Tenaglia Altino Volley – Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Autuori-Candeloro

GIRONE B-



Sabato 12 marzo ore 20:00

Lpm Bam Mondovi’ – Cda Talmassons ARBITRI: Russo-Fontini

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 50 (18-2); Cbf Balducci Hr Macerata 43 (15-5); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 38 (12-8); Omag – Mt S.Giov. In Marignano 35 (11-8); Green Warriors Sassuolo 35 (11-9); Volley Hermaea Olbia 33 (10-10); Olimpia Teodora Ravenna 31 (11-8); Sigel Marsala Volley 30 (11-8); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (5-15); Seap Dalli Cardillo Aragona 14 (4-16); Tenaglia Altino Volley 0 (0-19).

GIRONE B-

Eurospin Ford Sara Pinerolo 52 (18-2); Cda Talmassons 46 (15-4); Lpm Bam Mondovi’ 42 (14-5); Tecnoteam Albese Volley Como 35 (12-8); Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 35 (12-8); Itas Ceccarelli Group Martignacco 28 (8-12); Ranieri International Soverato 27 (10-10); Anthea Vicenza 20 (6-14); Club Italia Crai 19 (7-13); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-15); Egea Pvt Modica 7 (2-18).

