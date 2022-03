Mondovì supera Talmassons nel recupero dell'11a

MONDOVI’ (CUNEO)-La LPM Bam Mondovì chiude brillantemente la Regular Season superando nel recupero dell'11a giornata per 3-1 (26-24 17-25 25-21 25-22) la CDA Talmassons. La sfida fra la terza e la seconda del Girone B non aveva più alcun valore per la classifica, con le posizioni ormai stabilite, ma la squadra di Solforati è riuscita a dare un eccellente prova di forza, eccellente viatico per gli imminenti Play Off.