Primi tre punti per Altino, Ravenna cade e vede lontani i Play Off

LANCIANO (CHIETI)- Nel recupero dell'11a giornata di ritorno colpo di coda della Tenaglia Altino che, dopo una interminabile serie di sconfitte, centra il primo successo stagionale superando in casa per 3-1 (25-10 14-25 25-20 25-17) l'Olimpia Teodora Ravenna che, con questa inopinata sconfitta, vede ora allontanarsi i Play Off Promozione. La squadra guidata da Coach Simone Bendandi resta ferma a quota 31 punti, con appena una lunghezza di vantaggio su Marsala, che però deve ancora recuperare il match a San Giovanni in Marignano. Per accedere alla post season servirà che la squadra siciliana perda nella partita che si giocherà questo mercoledì.