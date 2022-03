Pinerolo vince anche Gara 2 contro Brescia

BRESCIA -Eurospin Ford Sara Pinerolo ad un passo dalla promozione di A1. La squadra di Marchiaro stasera ha sbancato il PalaGeorge al tie break, imponendosi in Gara 2 dello spareggio per 2-3 (22-25 27-25 19-25 25-17 10-15) sulla Banca Valsabbina Brescia al termine di una sfida combattuto ma che ha visto Zago e compagne spuntarla con grande carattere dopo aver subito per due volte la rimonta avversaria. Nel decisivo tie break le ragazze di Marchiaro sono apparse più concrete in attacco e certamente meno fallose delle avversarie. Ora le piemontesi potrebbero festeggiare il salto di categoria già domenica prossima a condizione di vincere Gare 3.

La formazione di Marchiaro ancora una volta mette in campo una grande prova di personalità e se anche la sfortuna le mette i bastoni tra le ruote lei si compatta, supera le difficoltà a si porta a casa una vittoria incredibile. La giovanissima Faure Rolland sostituisce egregiamente in cabina di regia Prandi (fuori per un problema muscolare al polpaccio). Ci mette maturità, tecnica e tattica, supportata dal gruppo e dallo staff tecnico. Neanche a dirlo Zago è la top scorer con 27 punti, granitica Gray che chiude con 15 punti di cui 9 muri, seguita dalla compagna di reparto Akrari (10 punti). Solida la linea di ricezione formata da Pericati, Bussoli e Carletti (a segno con 15 punti).

Primo set- Primo break di Pinerolo con due errori delle padrone di casa (1-3). La fast di Ciarrocchi accorcia e Gray manda out azzerando le distanze (4-4). Le ospiti rimettono la testa avanti: Bussoli attacca e Akrari allunga 7-10. Beltrami ferma il gioco ma l’Eurospin difende bene il vantaggio con Zago (10-14). Il turno al servizio di Cvetnic rimette Brescia in corsa (13-14) poi è Piva a far salire a +1 le compagne (18-17). Carletti e Zago riportano ancora una volta Pinerolo in vantaggio poi e Prandi a siglare il +4 dai nove metri (19-23). La diagonale di Carletti vale il set point, Bussoli sfrutta bene un pallone sulla rete e chiude 22-25.

Secondo set- Partono bene le pinerolesi con Zago e Carletti in attacco e Gray a muro (1-3). Ace di Prandi per l’1-4. Tre attacchi di Bussoli tengono la Banca Valsabbina a distanza (6-9). Piva attacca poi gioca d’astuzia per il 9-10. Qualche errore nella metà campo ospite consente alle giallonere di agganciare e salire 14-12. Il tap in di Gray rimette in parità il punteggio (14-14). Joly, dentro per Bussoli, piazza subito un muro su Cvetnic poi è Bianchini ad attaccare ma è ancora Joly a murare (16-17). Carletti porta avanti le sue (20-23) e con l’errore di Cvetnic arriva il set point. Pinerolo gestisce male il vantaggio, complice anche l’uscita dal campo di Prandi per un problema fisico (dentro Faure Rolland). Ne approfitta Brescia che annulla quattro palle set e ai vantaggi chiude con due muri di Ciarrocchi 27-25.

Terzo set-Marchiaro conferma Faure Rolland in regia. Fast di Akrari e diagonale di Zago per il 2-4. Sironi tiene le sue in scia alle ospiti. Il turno al servizio di Zago mette in difficoltà la seconda linea di casa e Bussoli in attacco non sbaglia un colpo (6-13). Beltrami si gioca il secondo time out. Al rientro in campo è ancora la formazione piemontese a macinare punti (10-17). Piva prova a far rientrare le sue (13-18) ma l’Eurospin è brava a difendere il vantaggio con Zago al servizio (13-20) e chiudere poi 19-25.

Quarto set-Fondriest e Piva portano subito Brescia in doppio vantaggio (4-2). Sironi attacca il pallone che vale il 6-3. Una super Ciarrocchi, prima in fast poi a muro su Zago allunga 11-5. Carletti per il cambio palla poi è Gray a rimettere in gioco Pinerolo e con Joly arriva il -1 (11-10). Le padrone di casa rimettono le distanze con Sironi e Piva (15-12). Mani out di Cvetnic per il 17-14. Marchiaro prova ad interrompere la corsa delle bresciane ma le giallonere continuano a macinare punti e nel finale il turno al servizio di Cvetnic ipoteca il set e il tie break (25-17).

Quinto set-L’Eurospin parte con il piede giusto, Zago attacca, tap in di Joly ed è 2-4. Zago al servizio firma il +3 (3-6). L’attacco di Sironi non supera la rete e Joly dai nove metri allunga ancora (4-8). Sironi con Gray a muro non passa (7-12). Pinerolo mantiene la giusta determinazione, non concede più nulla alle avversarie andando a chiudere con Zago 10-15.

I PROTAGONISTI-

Rebecca Piva (Banca Valsabbina Brescia)- «Purtroppo anche gara-2 non è andata come speravamo. Loro sono state più brave e ciniche rispetto a noi, che non siamo riuscite a contrastarle soprattutto su muro-difesa. Ora dovremo sicuramente migliorare sotto questo aspetto, critico anche in gara-1, ed uscire di carattere. Purtroppo queste sfide si giocano su ogni pallone e, avendone sbagliato qualcuno di troppo, non abbiamo chiuso la partita quando avremmo dovuto, per cui il risultato è venuto da sé. Ora ci aspetterà solamente una prova di carattere. In gara-3 si dovrà abbandonare un po’ tattica e tecnica, per dare spazio ad atteggiamento ed unione».

Michele Marchiaro (Allenatore Eurospin Ford Sara Pinerolo)- « La vittoria di oggi ha un sapore particolare perché è arrivato in una situazione di emergenza soprattutto in un ruolo cruciale come quello del palleggiatore. In questi momenti è lì che la squadra dà il meglio, giocando molto bene e mettendosi al servizio di un palleggiatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Prandi. È stata una bella prestazione sia dal punto di vista tecnico-tattico, abbiamo mantenuto la calma nonostante loro abbiamo fatto cose che non ci aspettavamo, al di fuori delle loro corde, ci hanno attaccato con molto pallonetti spinti e ci hanno messo disordine nella correlazione muro-difesa, ci lavoreremo. Adesso arriva il difficile perché ci dovremo allenare in una situazione di emergenza ».

IL TABELLINO-

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 2-3 (22-25 27-25 19-25 25-17 10-15)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Piva 18, Fondriest 5, Morello 4, Cvetnic 19, Ciarrocchi 18, Bianchini 3, Scognamillo (L), Sironi 11, Blasi, Giroldi, Caneva. Non entrate: Bartesaghi, Tenca (L). All. Beltrami.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Bussoli 10, Akrari 10, Prandi 2, Carletti 13, Gray 15, Zago 27, Pericati (L), Joly 7, Faure Rolland 1. Non entrate: Zamboni, Pecorari, Gueli (L), Tosini. All. Marchiaro.

ARBITRI: Colucci, Clemente.

NOTE – Durata set: 24′, 29′, 24′, 23′, 12′; Tot: 112′.