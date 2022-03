Pinerolo per festeggiare, Brescia per riaprirla

CHIERI (TORINO)- L'Eurospin Ford Sara Pinerolo domenica può chiudere i conti e festeggiare la promozione in Serie A1. In Gara 3 dello spareggio-promozione, in programma alle 17.00 al Palafenera di Chieri (che sarò pieno al limite della capienza consentita) la squadra di Beltrami superando Brescia chiuderebbe la serie per 3-0 e raggiungerebbe il traguardo sognato dall'inizio della stagione. Naturalmente non ci sta la Banca Valsabbina Brescia che cercherà di centrare la vittoria che le permetterebbe di portare la sfida a Gara 4. Per il tecnico Marchiaro resta ancora da sciogliere il dubbio Prandi, uscita dal campo in gara 2 durante il secondo parziale per un problema al polpaccio. Solo domenica si saprà se la regista scenderà sul taraflex rosa o lascerà il posto alla giovanissima Faure Rolland.