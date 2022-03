Pinerolo fallisce il match point, Brescia la riapre

CHIERI (TORINO)- L'Eurospin Ford Sara Pinerolo fallisce il match point per la promozione in Serie A1 cedendo al tie break Gara 3 alla Banca Valsabbina Brescia. La squadra di Marchiaro, in vantaggio per 2-1, si è fatta rimontare e superare dalla formazione lombarda che ha saputo trovare le risorse emotive per uscire una situazione difficilissima che non avrebbe offerto altre chances alle ragazze di Gaspari. La Serie è ora sul 2-1 per le piemontesi e la battaglia fra le due corazzate continua. Alternate le vittorie dei parziali, con le pinelle che vincono primo e terzo e le ragazze di mister Beltrami che colpo su colpo pareggiano due volte fino alla quinta frazione, giocata sui dettagli e che ha visto sorridere alla fine le giallonere. Ennesima prestazione monstre di Valentina Zago, sontuosa con i suoi 37 punti e il 45% d’attacco, non sufficiente però per chiudere la serie: merito del quintetto in doppia cifra dall’altro lato della rete, formato da una super Piva, MVP da 27 punti, Cvetnic (17), Ciarrocchi (14), Caneva (11) e Bianchini (10). Il prossimo episodio di questo emozionante confronto andrà in scena lunedì 4 aprile, alle ore 20.30 al PalaGeorge di Montichiari.