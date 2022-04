Pisa vince la Champions Cup di sitting volley

PISA-Grande successo per il sitting volley italiano. La formazione del Dream Volley Pisa ha vinto la prima storica edizione della Champions Cup femminile. Ceccarelli e compagne, nella finale giocata proprio a Pisa, hanno battuto in finale per 3-1 (25-13, 25-16, 22-25, 25-20) la formazione slovena del Robust, in un match che la squadra italiana nettamente superiori alle rivali. Un’importante successo per le toscane e per tutto il movimento. La formazione toscana ha portato così a termine nel migliore dei modi uno strepitoso torneo, nel quale ha vinto tutte le partite che l'hanno vista protagonista. Il terzo gradino del podio invece è andato alle ungheresi del Mozdulj, uscite vincitrici 3-1 (22-25, 25-16, 25-18, 25-18) nello scontro contro le polacche del PV Silesia.