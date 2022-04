Pinerolo in paradiso: promossa in A1

BRESCIA- L' Eurospin Ford Sara Pinerolo vola in Paradiso. La squadra di Marchiaro sbanca il Pala George per 0-3 (21-25 15-25 21-25) demolendo in 70' minuti le resistenze della Banca Valsabbina Brescia. Si chiude così per 3-1 a favore delle piemonesi la serie di spareggio che ha regalato alla formazione piemontese la prima storica promozione in Serie A1. Un traguardo a lungo inseguito e che è diventato ora realtà con pieno merito.

In un PalaGeorge caldissimo, con le due curve ad animare i set da un lato e dall’altro, le padrone di casa non riescono mai ad impensierire la squadra di coach Marchiaro, che già dal primo parziale mostra di avere più qualità e più carattere delle avversarie. Prandi in palleggio fa sentire il peso del suo ritorno in campo dopo il piccolo problemino tra Gara 2 e Gara 3, Carletti fa benissimo sia in attacco che a muro (15 punti con 3 blocks) e Zago è sempre inarrestabile con 19 punti, con cui porta a casa l’MVP di giornata e anche quello dell’intera serie. Le pinelle sono così promosse per la prima volta in massima serie, che l’anno prossimo vedrà ben quattro squadre piemontesi tra le sue fila. Applausi comunque per le leonesse bresciane, che torneranno in campo per la Coppa Italia di A2 il 16 aprile e successivamente proseguiranno la loro corsa verso l’A1 nei Playoffs Promozione entrando in campo a partire dalle Semifinali.

I PROTAGONISTI-

Michele Marchiaro (Allenatore Eurospin Ford Sara Pinerolo)- « Devo ancora rendermi conto. Abbiamo fatto una partita perfetta, senza pensare al punteggio. In Gara 3 per la fretta abbiamo sbagliato qualcosa, stasera siamo state grandiose. Sono due anni che andiamo vicini alla Promozione, è stato un lungo processo di crescita che ci ha portato a questa grande giornata. Complimenti alle ragazze che hanno fatto un’altra partita eccezionale ».

Valentina Zago (Eurospin Ford Sara Pinerolo)- « Una gioia unica. Sono qui a Pinerolo da tre anni, prima c’è stato il Covid, poi abbiamo mancato la promozione per un pelo l’anno scorso. Ci dispiace non averla chiusa in Gara 3 davanti ai nostri tifosi, ma siamo felicissime per questo risultato. Un applauso però ai fantastici supporters che ci hanno seguito qui a Brescia: era una gara difficile, in casa loro, il loro sostegno è stato essenziale. Finalmente possiamo goderci questo fantastico traguardo! ».

Gianni Fattori (Direttore Generale Eurospin Ford Sara Pinerolo)- « Un lavoro di 15 anni che è iniziato nel 2005 con una Serie D. Siamo cresciuti man mano, come società e come squadra, arrivando fin qui. Quest’anno per fortuna è stato l’anno di Pinerolo, dopo aver sfiorato la Promozione negli ultimi due anni. Spero che questa partita sia un ottimo auspicio per il futuro ».

Marika Bianchini (Banca Valsabbina Brescia)- « Stasera sono state più brave loro. Dobbiamo dimenticare questo spareggio, per fortuna per noi non è finita, la strada è solamente un po’ più lunga. Tra poche settimane si torna in campo per giocarci la Coppa Italia e successivamente cercheremo la Promozione passando dalle Semifinali Playoffs. Siamo una squadra giovane, un gruppo unito, e si è visto che abbiamo il carattere per lottare fino alla fine: possiamo migliorare continuando ad allenarci in queste settimane, abbiamo ancora delle opportunità di raggiungere i nostri traguardi e non dobbiamo mollare ».

Mauro Fabris: (Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile)-« Sentiti complimenti da parte di tutta la Lega Pallavolo Serie A Femminile all’Eurospin Ford Sara Pinerolo per aver raggiunto la prima storica promozione in Serie A1. Un risultato che evidenzia l’importanza del movimento piemontese, che avrà quattro squadre nella massima serie dal prossimo anno, e il grande lavoro svolto da tutto il consorzio Union Volley, che dopo i tanti riconoscimenti in campo giovanile può finalmente festeggiare con la sua squadra maggiore ».

IL TABELLINO-

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 0-3 (21-25 15-25 21-25)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 4, Caneva 8, Morello, Piva 13, Ciarrocchi 8, Bianchini 8, Tenca (L), Sironi 1, Scognamillo, Giroldi, Blasi. Non entrate: Bartesaghi, Fondriest. All. Beltrami.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Bussoli 4, Akrari 9, Prandi 1, Carletti 15, Gray 9, Zago 19, Gueli (L), Pericati 1, Faure Rolland, Joly. Non entrate: Zamboni, Pecorari, Tosini. All. Marchiaro.

ARBITRI: Merli, Toni.

NOTE –Durata set: 24′, 20′, 26′; Tot: 70′.

MVP: Valentina Zago (Eurospin Ford Sara Pinerolo)

Spettatori: 1900