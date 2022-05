Modica si toglie la soddisfazione di battere Marsala

MODICA (RAGUSA)- L'Egea Pvt Modica saluta il suo pubblico, nell'ultima partita interna del suo campionato di A2, togliendosi la soddisfazione di centrare una vittoria, sia pur platonica, nel derby contro la Sigel Marsala, formazione che ha dominato la Pool Salvezza di A2 Femminile . Il 3-0 (25-10 26-24 25-23) di questa sera non sposta l'esito finale della stagione per la squadra di D'Amico, che non ha potuto evitare la retrocessione, ma comunque è un'iniezione di fiducia in vista della prossima stagione.

Marsala di contro, senza più obiettivi, prende decisamente sottogamba l’ultimo derby siculo stagionale, subendo addirittura un pesante 25-10 nella prima frazione. Una batosta che risveglia solo parzialmente le biancazzurre, che perdono ai vantaggi il secondo set e 25-23 il terzo. Miglior giocatrice di giornata Longobardi con 15 punti, in doppia cifra per le modicane anche M’Bra (13 con 2 muri) e Salamida (3 blocks per lei e un totale di 10 punti), mentre la sola Ristori (12) supera quota dieci per le ospiti.

Nel turno conclusivo di sabato, decisivo per eleggere la seconda squadra della Pool che si garantirà un posto nella Serie A2 2022/23, un altro derby siciliano porterà infatti le rossoblu a sfidare Aragona (27 punti), in piena corsa salvezza così come il Club Italia (28) che ospiterà Marsala. Le altre due partite vedranno l’attuale seconda in classifica Sant’Elia (29) fare visita a Vicenza (27) per uno scontro diretto senza possibilità d’appello, mentre Catania accoglierà il fanalino di coda Altino.

IL TABELLINO-

EGEA PVT MODICA – SIGEL MARSALA VOLLEY 3-0 (25-10 26-24 25-23)

EGEA PVT MODICA: Saccani, Longobardi 15, Salamida 10, Brioli, M’bra 13, Antonaci 6, Ferrantello (L), Gridelli 6, Salviato (L), Bacciottini, Ferro. All. D’amico.

SIGEL MARSALA VOLLEY: Caserta 5, Scacchetti, Ristori 12, Parini 8, Okenwa 7, Patti 3, Gamba (L), Ferraro 1, Deste. All. Bracci.

ARBITRI: De Sensi, Gaetano.

NOTE – Durata set: 18′, 26′, 24′; Tot: 68′.

LA CLASSIFICA-

Sigel Marsala Volley 45 (16 – 11); Assitec Volleyball Sant’Elia 29 (10 – 17); Club Italia Crai 28 (10 – 17); Seap Dalli Cardillo Aragona 27 (8 – 19); Anthea Vicenza 27 (8 – 19); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 26 (9 – 18); Egea Pvt Modica 17 (6 – 21); Tenaglia Altino Volley 8 (2 – 25).