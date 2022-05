Macerata-Mondovì sabato si giocano la Serie A1

MACERATA-Cbf Balducci Hr Macerata e Lpm Bam Mondovì sono alla resa dei conti. Dopo le prime due Gare della finale Play Off le squadre di Paniconi e Solforati, con una vittoria per parte, sono in perfettà parità. Sabato alle 20.30 al Banca Macerata Forum si giocheranno in Gara 3, sfida secca e senza appello, il passaggio in A1.