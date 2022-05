Macerata festeggia, a Mondovì l'onore delle armi

MACERATA- La Balducci Macerata , in un Palascodella ribollente di tifo, festeggia la promozione in Serie A1, mentre dall'altra parte del campo la LPM Bam Mondovì piange lacrime amare per aver soltanto sfiorato la grandissima impresa, svanita al termine di un tie break equilibrato e combattuto fino agli ultimi istanti. Scoppia la festa in casa marchigiana, la formazione di Paniconi, dopo il secondo posto nel Girone A di regular season, ha trovato la migliore forma proprio nel momento topico della stagione giocando un Play Off perfetto. La squadra marchigiana, trascinata dalla fuoriclasse Malik, ha espresso una grande pallavolo conquistando meritatamente il traguardo più grande. La squadra di Solforati di contro può recriminare per gli infortuni di Populini e Giubilato, che certamente hanno privato la squadra di due risorse fondamentali nella corsa alla Serie A1. Nonostante ciò le pumine hanno saputo eliminare la corazzata Brescia in semifinale e giocarsi fino alla fine le proprie chances. Per la società questo dovrà essere un punto di partenza per riprovarci l'anno prossimo. Intanto possono raccogliere, comunque, gli applausi del suo straordinario pubblico che ha sempre sostenuto, in casa e fuori casa, la squadra. Una risorsa che non può essere dispersa.

Primo set da cardiopalma, che si chiude ai vantaggi a favore delle marchigiane. Le pumine rispondono conquistando nettamente il parziale successivo. Macerata guida la terza frazione di gioco, portandosi ad un passo; Mondovì non ci sta, domina il quarto set. Si va al tie break. E’ Macerata a festeggiare, al termine di una gara intensa. Non è andata come il popolo rossoblu voleva, ma essere arrivati fino qui, giocandosi la promozione nella massima serie all’ultimo set possibile è stato un bellissimo cammino.

Il primo parziale vede le marchigiane trovare il break (12-9). La situazione va in parità sul 17-17. Mondovì scrive il vantaggio (17-18), costringendo la panchina locale al time out. Le pumine allungano (17-20). Macerata accorcia (19-20) e questa volta è coach Solforati a fermare il gioco. Si torna in equilibrio (20-20) per un finale di set decisamente caldo (26-26). Si chiude a favore di Macerata questa frazione.

Si torna in campo. Le pumine, supportate dagli Ultras Puma, ingranano la marcia giusta (7-10) e mantengono il vantaggio (9-14). Lunghe azioni offrono mille emozioni al numeroso presente. L’LPM BAM Mondovì vola (10-19). Macerata tenta una reazione, ma è tardi e le rossoblu pareggiano i conti con un netto parziale (15-25).

Perfetto equilibrio. La tensione sale. Le padrone di casa partono bene (18-9) ed il set viaggia saldamente nelle loro mani (25-10).

Quarto set importantissimo. L’LPM BAM Mondovì inizia sul 2-5, Macerata non molla (4-6). Le pumine sono determinate e allungano (5-13). La panchina marchigiana ferma il gioco. Al rientro in campo le padrone di casa accorciano (12-18). Risponde la panchina rossoblu con un time out. Cumino e compagne non si fanno intimorire (12-21) e pareggiano i conti (15-25).

La promozione in Serie A1 si giocherà al tie break. 7 pari: l’equilibrio continua. Cambio campo (7-8). Macerata trova il break (11-8). Solforati ferma il gioco. Le padrone di casa scrivono il 15-12 e conquistano la serie A1.

I PROTAGONISTI-

Giulia Bresciani (Balducci Macerata)- « Dopo Chieri, Vallefoglia e Bolzano sono contentissima per quest’altra Promozione. È stata molto difficile, una Finale combattutissima contro una grande Mondovì, che ha costruito una squadra solida e difficile da affrontare. Sono contenta di quello che abbiamo fatto come squadra, di non aver mai mollato e di aver risposto alla brutta Gara 2, in cui loro comunque sono state migliori mettendoci in grande difficoltà. Stasera ci siamo espresse al meglio, non ci siamo fatte abbattere quando loro sono salite di livello e abbiamo fatto quello che dovevamo fare davanti a questo fantastico pubblico ».

Polina Malik (Baldiucci Macerata)- « Sono molto felice. Dall’inizio dicevo che saremmo arrivate in finale e che saremmo state promosse, mi davano della pazza, alla fine sono contenta di aver avuto ragione. Credo che alla fine a fare la differenza sia stata la nostra voglia, sicuramente questo fantastico pubblico ci ha dato forza e convinzione, è stata un’esperienza fantastica da vivere. Alla prima stagione in Italia mi sono innamorata di questo paese, sono contentissima di come sia andata e di questo risultato ».

Pietro Paolella (Presidente Balducci Macerata)- « Adesso ci godiamo un giorno, poi da lunedì ripartiamo come sempre abbiamo fatto, guardando ad un futuro sereno e facendo il possibile. Sarà un po’ difficile, alcune giocatrici sono richieste, ma noi siamo scopritori di talenti, quindi vediamo se anche l’A1 ci porta fortuna. Adesso ci godiamo Macerata femminile in A1, anche per ogni anno c’è una squadra rivelazione…chi lo sa! ».

Matteo Solforati (Allenatore LPM Bam Mondovì)- « Ovviamente è difficile parlare dopo aver perso al tie-break di una Gara 3. C’è dispiacere e rammarico, principalmente per le ragazze che hanno vissuto periodi difficili, portandoci qua con grande cuore e grande forza. Siamo arrivati ad un passo da un qualcosa che sarebbe stato incredibile se non impensabile, una vera impresa: purtroppo è una Finale, per vincere bisogna esserci così come per perderle. Siamo contenti di essercela giocata, sicuramente non usciamo col rammarico di non aver dato il massimo. Meritavamo tutte e due, era un 50/50 ad inizio della serie, siamo arrivate a questa Gara 3 e probabilmente il fattore campo ha avuto il suo peso nella tensione dei punti finali. Comunque complimenti a Macerata ».

IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (28-26 15-25 25-10 15-25 15-12)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 1, Fiesoli 7, Cosi 11, Malik 21, Michieletto 14, Pizzolato 18, Bresciani (L), Peretti, Ghezzi, Martinelli, Stroppa. Non entrate: Gasparroni. All. Paniconi.

LPM BAM MONDOVI’: Hardeman 16, Molinaro 13, Taborelli 22, Trevisan 6, Montani 14, Cumino 3, Bisconti (L), Pasquino 1, Bonifacio 1, Ferrarini. All. Solforati.

ARBITRI: Santoro, Selmi.

NOTE – Spettatori: 1600, Durata set: 28′, 22′, 18′, 24′, 19′; Tot: 111′.