Mondovì si assicura la schiacciatrice Laura Grigolo

MONDOVI’ (CUNEO)- Laura Grigolo è una nuova giocagtrice dell'Lpm Bam Mondovì che, dopo la conferma di Bisconti e l'arrivo di Decortes, prosegue la propria campagna di rafforzamento per mettere a disposizione del tecnico Solforati una squadra competiva in vista del prossimo campionato di A2.

La schiacciatrice, nata a Mirano (VE) nel 1996, ha affrontato molte volte, da avversaria, la formazione monregalese. La scorsa stagione Grigolo ha infatti vestito la maglia di Talmassons, dopo aver militato a Ravenna e Pinerolo. Nel 2017, ad Orvieto, ha avuto Solforati in panchina. Gli anni precedenti l’hanno vista protagonista a Legnano e Rovigo.

LE PAROLE DI LAURA GRIGOLO-

« Voglio fare un bel campionato di vertice, credo questo sia l’obiettivo comune. La squadra che si sta allestendo è una formazione con atlete forti e di esperienza, che conoscono bene la categoria. Il mio obiettivo personale è sempre quello di migliorare, di mettermi a disposizione della squadra. Sono molto carica e motivata, soprattutto perché sono onorata di poter vestire la maglia di Mondovì. Negli ultimi anni questa società si è fatta valere molto sul campo, perciò è davvero un onore per me giocare qui, sono davvero contenta! ».

Durante la pausa estiva, Grigolo studia Servizio Sociale.

« Fino a fine giugno sono impegnata con gli esami, poi mi concederò una settimana di relax in Sardegna, poi andrò un po’ in giro per l’Italia a trovare amici conosciuti grazie alla pallavolo ».

Come Decortes, anche Laura Grigolo ritroverà in panchina coach Solforati, dopo l’esperienza di Orvieto.

« Sono molto contenta di ritrovare Bibo, perché ho già fatto una stagione con lui e mi ero trovata molto bene. So come lavora in palestra e sono tranquilla da quel punto di vista. Mi ha contattata direttamente, esprimendomi il piacere che aveva di lavorare insieme, per fare qualcosa di importante. Non ho quindi avuto dubbi e la proposta mi ha interessato fin da subito ».

Tante stagione dall’altra parte della rete per Laura Grigolo, che ha sempre vissuto da “avversaria” la società LPM pallavolo Mondovì:

« Nei due anni in cui ho giocato a Pinerolo ho vissuto da abbastanza da vicino la realtà di Mondovì. Dall’esterno mi ha sempre fatto una buona impressione; anche le persone con cui ho parlato avevano commenti positivi. Ho sempre percepito, seppur da fuori, che si tratta di una società dove si può stare bene e lavorare bene. Al di là dei risultati conquistati negli anni, che sono andati sempre via via migliorando, anche a livello umano è una bella realtà e questo è fondamentale: è un punto a loro favore ».

Sappiamo quanto gli Ultras Puma e tutti gli appassionati del mondo rossoblu stiano seguendo il volley mercato e, a quanto dichiara Grigolo, non potrebbero essere più felici dell’arrivo della nuova schiacciatrice.

« L’anno in cui ho giocato ad Orvieto ho conosciuto alcuni tifosi e spesso mi hanno scritto sui social. Anche in questi giorni si sono fatti sentire, quindi non posso che dire loro: “Finalmente è arrivato l’anno in cui possiamo essere dalla stessa parte e divertirci insieme! Non vedo l’ora di incontrarvi tutti ».