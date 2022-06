Talmassons porta in Friuli Ilaria Michelini

LA CARRIERA-

Studentessa di Economia Aziendale è iscritta all’Università di Trieste. Ilaria Michelini ha esordito in serie B1 nel 2013 con il Valdarno Volley e nella stessa stagione vince il trofeo delle Province con la rappresentativa di Firenze. L’anno successivo, viene convocata per uno stage al centro Pavesi ed ha ottenuto una promozione in serie C con il Volley Group Valdarno.

Nel campionato 2016/17 gioca in B2 a Montevarchi e in quella successiva con il Valdarninsieme conquistando i Playoff. Dopo il passaggio all’Assitec 2000 ha giocato nella città di Trieste prima della fortunata avventura ad Arzano.