Ad Assen l'Italia batte Gran Bretagna e Canada

ASSEN (OLANDA)- Doppia vittoria per l'Italia di Amauri Ribeiro nel torneo di Assen (Olanda). Nella prima giornata le azzurre hanno superato prima la Gran Bretagna superata per 3-0 (25-11, 25-13, 25-15) e poi il Canada con il punteggio di 3-1 (25-18, 19-25, 25-16, 25-19). L’Italia tornerà nuovamente in campo domani per affrontatore le padrone da casa dell’Olanda (ore 9) e la Germania (ore 13).