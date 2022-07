L'Akademia Sant'Anna

LA CARRIERA-

Nonostante la giovane età Valentina vanta un curriculum ricco di esperienze importanti, realizzando anche un percorso di altissimo livello nelle categorie giovanili delle società più blasonate d’Italia. Prima avventura importante squadra senior per la palleggiatrice milanese con il Volleyrò Casal de’ Pazzi dove, nel 2017/18, gioca in Serie D e contemporaneamente con l’Under 14, mentre nella stagione successiva realizza un bel salto di categoria ed affronta il suo primo campionato di Serie B2, continuando anche a giocare in Under 16. Nella stagione 2019/2020 doppio impegno con le maglie di Uyba e Orago sia in Under 16/18 che in Serie B2. Stagione 2021/21 segnata dalla prima esperienza in Serie B1 con Orago, dove giocherà anche per le categorie Under 17 e 19. Stagione altrettanto importante anche quella appena conclusa, durante la quale Valentina ha vestito la maglia della blasonata Igor Novara ed ha arricchito ulteriormente il suo percorso sia partecipando al campionato di Serie B1 che disputando le Finali Nazionali di categoria Under 18, concluse con il raggiungimento del quarto posto. Tante esperienze di spessore e margini di crescita esponenziali, quindi, fanno di Valentina Brandi un elemento sul quale Akademia potrà puntare con grande decisione. Entusiasmo anche nelle parole della nuova palleggiatrice del club messinese, alla sua prima esperienza cosi lontano da casa:

LE PAROLE DI VALENTINA BRANDI-

« Sono molto onorata di entrare a far parte di questo progetto. Ringrazio la società per la fiducia e sono pronta a mettermi a disposizione della squadra. Mi aspetta un grande lavoro, ma sono entusiasta e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Forza Akademia! ».