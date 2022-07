Altra pedina per Montale: Alessandra Rossi

CASTELNUOVO RANGONE (MODENA)- Alessandra Rossi, classe '97, è una nuova giocatrice della Pallavolo Montale. Finalmente una chance in A2 per la centrale reggiana che ha fatto tanta gavetta nelle serie inferiori.

Il nuovo arrivo va ad aggiungersi alla centrale Angelini e alle schiacciatrici Bonato e Mescoli.

Nel suo recente curriculum la stagione in B1 nel 2016/2017 col Gramsci, poi l’esperienza in C nella stagione successiva con il Rubiera, squadra con la quale conquista la promozione in Serie B2 e dove vi rimane fino alla stagione 20/21.

Rossi che nella scorsa stagione ha incrociato Montale, dal momento che ha vestito la maglia del Centro Volley Reggiano, società che ha fatto parte del girone “D” di Serie B1.