Giorgia Silotto all'Akademia Sant'Anna

Continua a prendere forma il roster della Desi Shipping Akademia Sant’Anna che, ormai, sta definendo le ultime posizioni per ultimare la squadra che disputerà il prossimo campionato Per puntellare il reparto delle schiacciatrici, il DS Peppe Venuto torna sul mercato e si affida all’esperienza ed alla solidità di Giorgia Silotto, atleta veneta classe 1997.

La schiacciatrice nativa di Mestre si trova già in Sicilia da due stagioni, per la veneta continua l’avventura nella zona messinese, questa volta in riva allo Stretto, e trova per la seconda volta in carriera il campionato di Serie A2 dopo 4 stagioni.

LA CARRIERA-

Per la Silotto tantissima esperienza in Serie B1 negli ultimi anni, a partire dal lontano 2014/15 quando, giocando vicino casa, vestì la maglia della Unione Volley Jesolo Stagione successivi a Rimini, sempre in B1, cosi come anche nella stagione 2016/17, questa volta con la maglia dei bergamaschi del Volley Lurano. La prima esperienza in Serie A2 per Giorgia arriva nel campionato 2017/18 con la maglia della Volalto Caserta, mentre nella stagione successiva la veneta torna a giocare in B1, questa volta difendendo i colori della Pallavolo San Giustino, campionato che condividerà anche con un nuovo innesto della Desi Shipping: la centrale Valentina Mearini. Stagione 2019/20 in maglia Perugia (Serie B1), mentre dal campionato successivo inizia l’avventura siciliana per la Silotto, prima con la Seap Dalli Cardillo Aragona e poi, nel campionato appena terminato, con Santa Teresa di Riva, in entrambi i casi in B1.

Esperienza, dunque, ma anche grande affidabilità e, altro fattore da non sottovalutare, la conoscenza degli ambienti siciliani. Tutti elementi che fanno dell’atleta veneta un rinforzo di assoluto valore per il team allenato da Coach Breviglieri.

LE PAROLE DI GIORGIA SILOTTO-

« Sono contenta di indossare la maglia Akademia e positiva per questa nuova stagione sportiva Ci sarà da rimboccarsi le maniche ma sono certa che la squadra ha tutte le carte in tavola per fare un buon campionato. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato e da parte mia ci sono determinazione e voglia di iniziare questa nuova avventura ».