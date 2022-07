Sant'Elia allarga la rosa con Noemi Moschettini

LA CARRIERA-

Noemi inizia a giocare a pallavolo all’età di 10 anni con l’Apulia Monopoli riuscendo a vincere due titoli regionali. Nel anno 2016, per due stagioni, si trasferisce a Castellana dove esordisce in B2 a 13 anni. Segue un anno a Cerignola, come titolare, in B2. Successivamente sempre nella stessa categoria veste la maglia del Cuneo per due anni, dove riceva la chiamata per aggregarsi al team di A1. Durante la seconda stagione piemontese esordisce nel massimo campionato contro Conegliano. Nel 2021 prima viste la maglia da titolare di Palmi in B1 e in seguito riceve la chiamata della Savino Del Bene, ancora in A1, dove termina l’anno con la conquista della Cev Challenge Cup.

LE PAROLE DI NOEMI MOSCHETTINI-

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza, mi sono state riferite tante note positive riguardanti la società e l’allenatore. Sono pronta a dare il mio contributo alla squadra, ad allenarmi duramente con l’obbiettivo di portare a casa ottimi risultati di squadra e sicuramente di crescere individualmente. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra e di lavorare duramente per ottenere grandi soddisfazioni ».