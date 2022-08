L'Akademia Sant'Anna si assicura Aurelia Ebatombo

MESSINA- La Desi Akademia Sant’Anna chiude il proprio roster con un colpo che può costituire un lusso per il campionato di A2. Dalla Francia arriva a Messina l'opposto Aurelia Ebatombo atleta di grande spessore tecnico. E'l'ultimo tassello della squadra siciliana che ha completato un organico competitivo,mix di giovani dal grande talento e di atlete più esperte, alcune delle quali hanno vissuto da protagoniste le categorie principali dei campionati pallavolistici di mezza Europa. Adesso la parola spetta al campo, ma le premesse fanno sperare in un’esaltante storica stagione di Serie A2.

LA CARRIERA-

Classe 1998, nativa di Courbevoie (comune vicino Parigi), porta al team allenato da Coach Breviglieri un mix di esperienza su palcoscenici importanti, affidabilità ed anche freschezza. A dispetto dell’età, infatti, Aurélia si è già resa protagonista di un percorso pallavolistico importante. Tante esperienze giovanili di grande livello ed anche alcuni passaggi con la nazionale giovanile e nelle coppe europee, la Ebatombo dalla stagione 2017/18 alla stagione 2019/20 indossa la maglia dell’ASPTT Mulhouse Volley-Ball, club impegnato in Ligue A, la prima serie francese. Stagione successiva a Cannes sempre in Ligue A (dove, tra l'altro, nella stagione 2019/20 ha giocato un nuovo innesto di Akademia, il libero Giorgia Faraone) mentre nell’ultima annata prima parte iniziata con la maglia del blasonato club cipriota AEL Limassol, sempre in massima serie, per poi trasferirsi al Municipal Olympique Mougins Volley-Ball.

LE PAROLE DI AUREELIA EBATOMBO-

« Sono davvero felice di unirmi ad Akademia per la prossima stagione non vedo l'ora di conoscere la mia nuova squadra, i tifosi e gli sponsor. Darò tutto alla mia squadra per raggiungere i nostri obiettivi e vivere i nostri sogni insieme! ».