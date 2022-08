Sant'Elia completa la rosa con Giulia Polesello

LA CARRIERA-

Classe 2004, 185 cm, svolge tutto il percorso giovanile come atleta del Volleyró Casal dei Pazzi con il quale ha vinto : 5 titoli regionali, uno scudetto under 14, una medaglia di bronzo under 16, ed uno scudetto under 17. Nel suo palmares c’è anche una d’argento nelle finali under 18 di giugno. Inoltre per due anni consecutivi è convocata al trofeo del regioni per il Lazio

Con il quale vince: una medaglia d’oro in Abruzzo, una medaglia d’argento a Sabbia D’Oro, una medaglia d’oro alla “Girl league”2019 è una medaglia d’oro al campesan Abano terme 2019.

Nella stagione 2019/2020 sempre con la maglia del Volleyrò conquista ai play off B1 la promozione per passare in A2. Nello scorso anno invece c’è il sesto posto in B1.

Dal 2018 milita nella nazionale italiana con la quale conquista una d’argento all’europeo U16 a Trieste, una qualificazione WEVZA in Portogallo e un 4º posto agli Europei in Montenegro.

LE PAROLE DI GIULIA POLESELLO-

« Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono Felice di intraprendere questo nuovo percorso in questa società che crede nei giovani. Lavorerò sodo e sono certa che insieme raggiungeremo ottimi risultati ».