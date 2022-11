Mondiali di Sitting Femminile: super Italia contro la Finlandia

SARAJEVO (BOSNIA E ERZEGOVINA)- Grande Italia nella gara d'esordio del Mondiale di Sitting Volley Femminile. La nazionale di Amauri Ribeiro ha superato in maniera perentoria per 3-0 (25-12, 25-12, 25-10) la Finlandia, ottenendo i primi importanti punti e rispondendo così al Brasile, uscito vittorioso questa mattina contro la Germania nella prima uscita della Pool C.