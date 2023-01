Torna il campionato: domani Albese-Trento

CASNATE (COMO)- Dopo la pausa per il Capodanno l'A2 Femminile torna in campo per la 2a giornata di ritorno. Si parte già domani alle 17.00. Nel palazzetto Palafrancescucci di Casnate si sfideranno Tecnoteam Albese e Itas Trento . La di squadra di Saja affronta la trasferta comasca puntando decisamente i tre punti per tentare l'assalto al primo posto del Girone A che, dopo la vittoria con Brescia, dista solo un punto. Davanti proprio la squadra di Beltrami che ora sente il fiato sul collo delle trentine. Per l'Itas non sarà però un compito agevole perchè l'Albese è una delle rivelazioni più belle della stagione che fino a oggi ha recitato il ruolo di 'ammazzagrandi'.

Trento – spiega alla vigilia coach Mauro Chiappafreddo – è una delle candidate più importanti per la vittoria in campionato. Hanno grandi individualità e concedono poco spazio alle avversarie. Noi, dal canto nostro, dobbiamo essere bravi e mettere in difficoltà questa squadra ben costruita, proveremo a sfruttare ogni cosa per guadagnare qualche punto. Cercheremo di aggredirle, anche se non vogliamo sottovalutare la loro forza. Sappiamo che è una gara difficile, ma le ragazze sono pronte per dare il meglio in campo. Si sono preparate bene. Chiediamo, come sempre, anche l’aiuto dei nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto con calore ».

« Incontriamo una squadra che sta vivendo un momento particolare – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Albese infatti si trova in fondo alla classifica ma nel girone d’andata è stata capace di vincere contro le prime tre squadre della graduatoria, Trento compresa. La sconfitta del Sanbàpolis deve insegnarci che ogni partita ha una storia a sé: Albese ha dimostrato di avere una grande attitudine difensiva e sui primi tocchi in generale, che costringe le avversarie a scambi lunghi in cui chi si scompone e perde la lucidità ha spesso la peggio. Loro vorranno di certo risalire la classifica mentre noi vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita. Sarà un bel match intenso che credo premierà la squadra che riuscirà meglio a coniugare aggressività e lucidità ».

2a GIORNATA DI RITORNO-



GIRONE A-



Venerdì 6 gennaio ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino Arbitri: Angelucci-Mazzarà