Ad Offanengo arriva la statunitense Haylee Nelson

Haylee Nelson integra il reparto di posto quattro della Chromavis Eco Db che annovera attualmente anche Francesca Trevisan, Giulia Bartesaghi e Ilaria Anello; la schiacciatrice americana (prima atleta straniera di Offanengo in serie A) indosserà la maglia numero sette.

LA CARRIERA-

Californiana classe 2000 (è nata il 7 luglio) e alta 1 metro e 82 centimetri, è alla sua prima esperienza in Italia e arriva dalla San Josè State University. Laureata in Kinesiologia con specializzazione in attività fisica inclusiva nella comunità, nella duplice veste di studentessa e atleta ha difeso i colori della SJSU sia nella pallavolo sia nel beach volley, oltre a lavorare anche come assistente allenatore. In carriera, per quattro volte è stata nominata dagli allenatori delle Conference tra le atlete del Mountain West All Conference Team.

LE PAROLE DI HAYLEE NELSON-

« L’Italia è conosciuta per essere la patria di una delle migliori pallavolo al mondo e un’opportunità del genere era qualcosa che avevo solo sperato. Arrivo ad Offanengo perché credo sia un ottimo inizio per la mia carriera professionistica. Giocare a pallavolo ad alto livello, dopo il college, era qualcosa che volevo fare da molto tempo e la società del presidente Bressan, sotto questo punto di vista, mi sembrava una scelta perfetta. Sono entusiasta di trasferirmi in una cittadina più piccola e concentrarmi davvero solo sulla pallavolo. Voglio portare alla squadra un contributo a partire dalla difesa, di cui sono orgogliosa, e non vedo l’ora di trasmettere energia alla squadra in questa fase di gioco. Ho visto che Offanengo ha già una grande energia nel suo complesso e non vedo l’ora di aggiungere la mia parte. Inoltre, penso di poter dare alla squadra anche la mia abilità nel mettere a terra palloni in situazioni difficili di gioco ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE CRISTIAN BRESSAN -

« L’arrivo di Haylee Nelson testimonia ulteriormente come la nostra società sia determinata e al contempo sia stata concretamente disponibile a compiere uno sforzo in più per raggiungere la salvezza in A2 nella nostra prima partecipazione a questo campionato. Abbiamo piena fiducia nel gruppo di lavoro composto dallo staff e dal team, che ora si arricchisce di un tassello in più ».