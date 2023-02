Un' eccellente Mondovì batte il Club Italia nell'anticipo

Dopo un avvio che vede le squadre rincorrersi, le pumine allungano (5-9) e mantengono le distanze (11-16). In campo una bella pallavolo, che vede le monregalesi saldamente avanti (14-21). Il Club Italia trova il break (16-21), le rossoblu rispondono (16-24). Le giovani padrone di casa cercano di agganciare, ma la zampata finale è di stampo piemontese (19-25).

Le azzurrine sfruttano la reazione del set precedente e volano sul 7-2 all’inizio del secondo parziale, mantenendo le distanze per gran parte del parziale. Le pumine affilano gli artigli (18-18) e sorpassano, recuperando così un set che sembrava perso (19-25). Una grande prova di carattere per la squadra, che ha potuto inoltre contare sull’incessante supporto degli Ultras Puma, presenti anche a Milano.

Parte bene nel terzo set l’LPM BAM Mondovì (2-9). Le azzurrine non mollano e trovano il break (da 6-13 a 10-13). Le monregalesi sono determinate (12-20) e chiudono il match a bottino pieno (19-25).

I PROTAGONISTI-

Michele Fanni (Allenatore Club Italia)- « Questa sera non siamo stati bravi ad approfittare di tutte le seconde occasioni che abbiamo avuto. Oggi abbiamo fatto un bel lavoro nella fase muro-difesa, ma in contrattacco abbiamo fatto male e siamo stati poco incisivi. Se non siamo forti lì davanti sui fondamentali a rete è difficile che riusciamo a competere con qualcuno in Serie A2. La partita di oggi si può riassumere così: è stata decisa nelle situazioni di rigiocata dopo difesa, dove abbiamo fatto molta fatica a mettere giù la palla. Ora dobbiamo trovare continuità su questo fondamentale che ci appartiene, che spesso in allenamento riesce, come successo anche in altre partite, ma oggi ci è mancato quasi completamente. Non dobbiamo stravolgere il lavoro che facciamo in palestra, è più una questione di attitudine, di atteggiamento mentale, di come affrontiamo gli avversari: dobbiamo essere più spavaldi, rischiare qualcosa di più alla ricerca del punto quando la situazione ce lo permette ».

IL TABELLINO-

CLUB ITALIA – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (19-25 19-25 19-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 4, Modesti 5, Adriano 11, Esposito 8, Acciarri 8, Batte 1, Ribechi (L), Amoruso 4, Micheletti 1, Gambini, Passaro, Viscioni. Non entrate: Despaigne, Peroni (L). All. Mencarelli.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 8, Riparbelli 9, Decortes 3, Longobardi 11, Pizzolato 7, Giroldi 2, Bisconti (L), Zech 4, Populini 4, Colzi 1, Giubilato, Takagui. All. Solforati.

ARBITRI: Laghi, Nava.

NOTE – Durata set: 23′, 24′, 22′; Tot: 69′.