Tutto di mercoledì il 7° turno di ritorno

ROMA - Le protagoniste di A2 Femminile non ha tempo per rifiatare. Le protagoniste dei due Gironi saranno nuovamente in campo mercoledì 8 febbraio con i match della 7a giornata di ritorno . Il turno infrasettimale inizia alle 16.00 con Sant’Elia-Marsala, match del Girone B, mentre alle 18.00 ci sarà il fischio d'inizio per Olbia-Busto Arsizio, per il Girone A. Il resto dei match inizieranno tutti alle 20.30.

Nel Girone A, la caccia al sesto posto delle sarde, ultimo per accedere alla Pool Promozione, è aperta. Albese cerca punti in casa del Club Italia, Lecco e Montale proveranno ad impensierire Sassuolo e Mondovì mentre Offanengo e Cremona andranno in trasferta sui campi di Trento e Brescia.

Nel Girone B, Roma torna in campo, dopo il successo di coppa e il turno di riposo, sul taraflex del fanalino di coda Perugia. Alle sue spalle, altra sfida impegnativa per Talmassons che ospita Soverato, mentre Montecchio e Martignacco vanno in trasferta a Messina e Vicenza. A riposo San Giovanni in Marignano.

GIRONE A-

Appuntamento infrasettimanale per la Volley Hermaea Olbia, che affronta la Futura Giovani Busto Arsizio nella settima giornata di ritorno. Le aquile tavolarine sono reduci dalla dolorosa sconfitta in tre set maturata nello scontro diretto sul campo di Albese. Una prestazione sottotono che Tajè e compagne proveranno a riscattare in un match molto complesso: la Futura Giovani è infatti la vice capolista del torneo con 35 punti (bilancio di 12 vittorie e appena 4 sconfitte) ed è impegnata all’inseguimento della capolista Trento. L’Hermaea, dal canto suo, ha bisogno di punti per difendere la sua sesta posizione (ultima utile per l’accesso alla Pool Promozione) dall’assalto di tre agguerrite pretendenti, ormai arrivate a una sola lunghezza di distanza in classifica: Albese, Cremona e Lecco.

Alla vigilia del match, a prendere la parola è il direttore generale Michelangelo Anile:

« Sarà una partita senza dubbio molto difficile. Busto Arsizio è una squadra che eccelle sia in battuta che a muro, dove può contare su giocatrici dotate come Botezat e Tonello, senza dimenticare l’opposta Zanette. In casa sono una squadra molto regolare, mentre in trasferta, talvolta, hanno avuto qualche momento di difficoltà. La squadra dovrà far leva sulla voglia di reagire per portare a casa dei punti. Il rendimento esterno deficitario ci impone di compiere qualche altra impresa davanti al nostro pubblico. La classifica? Abbiamo tre squadre in scia, e degli ulteriori passi falsi ci potrebbero far scivolare nella zona Pool Salvezza. Dovremo fare di tutto per non perdere terreno per poi racimolare quanti più punti possibile nelle ultime tre partite della regular season ».

Lato Busto commento affidato ad Alexandra Botezat:

« Sappiamo che Olbia è una squadra molto solida che ha dimostrato nella prima parte di campionato un gioco molto equilibrato grazie soprattutto ai loro attaccanti laterali. Sappiamo, inoltre, che sfruttano molto il fattore campo, in casa non hanno mai mollato lottando fino alla fine su ogni pallone. Sarà importante per noi essere aggressive subito partendo dalla battuta, come fatto all’andata, così poi da cercare di limitarle con una correlazione muro difesa ordinata e un contrattacco efficace. Sarà importante essere ordinate e fare bene le cose semplici perché quando lo facciamo esprimiamo davvero un ottimo gioco e sono sicura che daremo tutto per farlo anche mercoledì. Veniamo dalla sfida contro Lecco che è stata molto importante sul piano morale come ripartenza dopo lo stop e l’uscita dalla Coppa, sappiamo che anche questo mese sarà molto impegnativo e come sempre dovremo pensare partita dopo partita e cercare di racimolare più punti possibili ».

Domani, mercoledì 8 febbraio, le azzurrine saranno impegnate nell’ultima partita infrasettimanale del Girone A del Campionato di A2: per la 7ª giornata di ritorno, il Club Italia scenderà in campo per affrontare Tecnoteam Albese Volley Como. La squadra guidata da coach Chiappafreddo è attualmente al 7° posto in classifica con 21 punti, frutto di 8 vittorie e 9 sconfitte, ad un solo punto dall’accesso in Pool Promozione, e viene da tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali contro Olbia. Le federali invece, nell’ultimo turno, sono state superata in tre set da Mondovì.

« E’ una settimana decisamente intensa – afferma la centrale delle azzurrine Maia Carlotta Monaco – sono sicura che se scenderemo in campo grintose e se riusciremo a rimanere concentrate per tutta la partita potremo toglierci qualche soddisfazione. Vincere servirebbe per superare del tutto questo momento difficile e per darci nuove energie. Sarebbe anche un modo per dimostrare a noi stesse che siamo in grado di farlo e sarebbe di aiuto per il nostro percorso. In questo momento non dobbiamo pensare troppo agli avversari, ma concentrarci soprattutto su noi stesse perché se noi siamo grintose possiamo fare bene. Possiamo far riferimento ai nostri livelli fisici, ma soprattutto alla tecnica perché talvolta riusciamo a fare cose davvero pregevoli e se riusciamo a essere costanti, concentrate su quello che siamo in grado di fare, potremo toglierci delle soddisfazioni ».

Due sconfitte contro le prime della classe nel weekend dell‘Orocash Lecco e della BSC Materials Sassuolo, le due squadre che si affronteranno al Palazzetto Comunale “Al Bione” per il turno infrasettimanale. La squadra di coach Milano si è arresa con il risultato di 3-1 contro Busto Arsizio mentre le ragazze di coach Venco non sono riuscite ad impensierire in casa la capolista Trento. Una sfida che per le padrone di casa mette in palio preziosi punti per provare l’assalto alla Pool Promozione, mentre le biancoazzurre tenteranno di tornare nel podio del Girone A.

« La partita di mercoledì è con una squadra che ha tutti i meriti e le caratteristiche per stare tra le big – evidenzia Gianfranco Milano -. Oggi è al quarto posto, ma fino al weekend era nei posti di vertice. All’andata fu una lotta sui cinque set e non riuscimmo a portare a casa il risultato. Per mercoledì mi aspetto una sfida all’ultimo respiro. Puntano su un gioco molto vario e mai scontato: giocano molto da seconda linea e contato su un opposto veloce come un centrale. Sono giovani e con prospettive importanti. Obiettivo è muovere la classifica! ».

A fare il punto della situazione in casa BSC Materials è come di consueto coach Venco:

« Questo è sicuramente per noi un periodo molto difficile da un punto di vista fisico e questo genera ovviamente difficoltà: non potendo allenare il nostro gioco nel complesso, in questo momento ci stiamo concentrando sui fondamentali, ottenendo anche buoni risultati come con la battuta. Sicuramente però è una fase difficile quindi il nostro obiettivo è quello di gestire il momento, avendo avuto negli scorsi mesi la bravura e la capacità di accumulare punti importantissimi. Domani scenderemo di nuovo in campo ed affronteremo Lecco: speriamo di fare una buona gara senza troppi pensieri. L’obiettivo deve essere quello di sfruttare la partita come un’occasione per recuperare pian piano il nostro modo di giocare ».

Il PalaManera sarà il teatro della sfida tra la LPM BAM Mondovì e l’Emilbronzo 2000 Montale. Impegno non semplice sulla carta per le modenesi, reduci dal tie-break perso contro Cremona, una sconfitta pesante anche in ottica salvezza. Viaggiano invece spedite verso i primi posti del girone le pumine, pronte a giocarsi tutte le carte per approdare nella Pool Promozione nel migliore dei modi. All’andata, la mattatrice dell’incontro nel successo delle piemontesi in Emilia fu l’opposta Clara Decortes, 26 punti e premio MVP.

Ai microfoni nel prepartita c’è invece la centrale Alessandra Colzi:

« Ci aspetta un altro mese intenso e molto importante, per non lasciar andare punti fondamentali per la seconda fase del campionato. Abbiamo in nostro favore il fattore campo, poiché ci aspettano solo due trasferte nelle prossime settimane. Dobbiamo però pensare a fare una partita alla volta, perché ogni avversario è diverso e ogni partita presenta difficoltà diverse. Il sestetto di Montale è ormai ben consolidato e ben affiatato, è una squadra che non molla e dobbiamo sempre rimanere in guardia per riuscire a portare a casa il risultato. Dobbiamo pensare a dare continuità al nostro gioco che stiamo portando avanti nelle ultime settimane e la voglia di lottare su ogni pallone ».

Dall’altro lato, a presentare il match è Giulia Visintini, che con Cremona ha sfoderato l’ennesima grande prova, condita da 22 punti, di cui 4 ace e un muro.

« Sappiamo quanto Mondovì sia forte, lo abbiamo visto all’andata. In casa loro sarà doppiamente più difficile. Dovremo cercare di fare più punti possibile, come sempre, ed essere pazienti, perché loro sono molto forti in difesa. All’andata, inoltre, mi impressionarono molto le loro centrali. Cercheremo di imporre il nostro gioco anche in casa loro, sfruttando i nostri punti di forza. Giocare ogni tre giorni non è facile. Dopo la pausa di campionato eravamo riposate e belle cariche, ma sarà impegnativo andare a Mondovì dopo aver disputato cinque set con Cremona. Cercheremo di riposare e recuperare le forze, anche perché domenica prossima saremo ad Albese. Dovremo avere tutte le energie possibili durante questo tour de force ».

In lotta per conquistare la sesta posizione, ultima utile per raggiungere la Pool Promozione, la D&A Esperia Cremona vuole rubare punti alla Valsabbina Millenium Brescia, che da parte sua vede a due punti di distanza la seconda posizione in classifica. Caricate dalla vittoria di due giorni fa in casa della tenace Chromavis Offanengo, Boldini e compagne vogliono prendere la rincorsa per affrontare al meglio il tour de force da 6 gare in 25 giorni giorni. La Valsabbina torna a calcare il taraflex del PalaGeorge per un match di campionato dopo la sconfitta (unica stagionale in casa) dell’8 gennaio con Sassuolo e dopo le due vittorie in Coppa Italia ai quarti (con Mondovì) e in semifinale (con Busto).

Fiducia nel sistema e concretezza, la ricetta per la schiacciatrice Bianca Orlandi:

« In questo momento la cosa più importante per noi è portare a casa punti. Mi sento di dire che in palestra stiamo reagendo bene, il mese di febbraio ci metterà sicuramente a dura prova, come quello di gennaio. Contro Cremona sarà importante essere ciniche, il più concrete possibile e nei momenti di difficoltà avere pazienza e completa fiducia nel nostro sistema che più di una volta si è rivelato vincente ».

Così invece Cristina Coppi, schiacciatrice di Esperia:

« La partita contro Montale è stata combattuta dal primo all’ultimo set. Per noi era fondamentale tornare a vincere in modo da ritrovare un po’ di fiducia nei nostri mezzi. Adesso dopo nemmeno tre giorni ci attende Brescia. Siamo consapevoli che giocheremo con una squadra di alta classifica e, anche se il tempo è super ridotto, stiamo cercando di prepararla nel miglior modo possibile ».

Archiviata la preziosa vittoria di Sassuolo, per l’Itas Trentino è già giunto il momento di focalizzare la propria attenzione ad un’altra gara importantissima per rafforzare la propria leadership nella classifica del Girone A. Mercoledì sera al Sanbàpolis, infatti, le gialloblù di coach Saja ospiteranno la Chromavis Eco Db Offanengo nel turno infrasettimanale, sfida che precederà di pochi giorni l’attesissimo scontro diretto al vertice con Busto Arsizio.

Organico al completo per l’Itas Trentino, eccezion fatta per la lungodegente Martina Stocco.

« Questa ennesima settimana con tre partite ravvicinate è iniziata nel migliore dei modi con la vittoriosa trasferta di Sassuolo – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Ma è già tempo di guardare a mercoledì, per mantenere dritta la rotta in questo girone in cui nulla è scontato. Offanengo è una squadra che difende molto e che anche nella partita d’andata, in casa loro, ci ha dato del filo da torcere perché è difficile mettere la palla a terra al primo scambio. Dovremo avere la pazienza di gestire gli scambi lunghi, cercando le soluzioni migliori di situazione in situazione. Noi siamo carichi e aspettiamo il nostro pubblico al Sanbàpolis, perché dopo questa partita il campionato ci porterà per qualche tempo lontano da Trento ».

Il commento di Giorgio Bolzoni, che dopo Brescia troverà di fronte un’altra avversaria delle zone alte della classifica:

« Ci aspetta una trasferta impegnativa, contro una squadra che è sicuramente tra le più forti del girone e giocare sul loro campo è molto difficile. Andremo a Trento cercando di dare il massimo per portare a casa almeno una bella gara. Per farlo, è importante affrontare questo match complesso dal punto di vista tecnico-tattico un po’ domenica scorsa contro Brescia; alcune cose avremmo anche potuto farle meglio, altre ci sono riuscite ma in generale è stata una prova soddisfacente nonostante la sconfitta. Per quanto riguarda l’Itas, all’inizio ha fatto un po’ fatica, poi ha trovato il suo gioco, ha l’organico forse più completo di questo girone. Tutti i ruoli sono ben coperti, c’è poco da dire sui loro punti deboli, mentre tanti sono quelli di forza. E’ una squadra sicuramente aggressiva fin dalla battuta, fondamentale cardine insieme all’attacco ».

GIRONE B-

Apre la settima giornata del girone di ritorno la sfida tra l’Assitec Volleyball Sant’Elia e la Seap-Sigel Marsala. Entrambe reduci da due 3-0 subiti contro Soverato e Montecchio, le due squadre sono appaiate a 9 punti al penultimo posto della classifica, un punteggio che rischia di pregiudicare anche la Pool Salvezza. All’andata il match fu molto divertente, con le marsalesi vittoriose al tie-break al termine di una partita combattuta.

L’obiettivo di coach Nino Gagliardi è la seconda vittoria stagionale. Queste le sue parole:

« La partita di mercoledì con Marsala è la prima di due partite che per noi sono assolutamente determinanti. La prestazione col Soverato è stata molto altalenante, siamo stati non sufficienti sotto tanti punti di vista e quindi ovviamente abbiamo lasciato campo libero a una squadra che ha messo in difficoltà il nostro sistema di gioco. Per quanto riguarda il match con Marsala, giochiamo con una squadra che ha cambiato allenatore e che quindi verrà qui per giocarsi le sue possibilità. Mi auguro che la squadra sia consapevole del fatto che comunque queste sono due partite dalle quali bisogna portar via l’intera posta, perché è l’unico modo per poter arrivare alla pool retrocessione e giocarci qualche chance di permanenza ».

Così invece Elisamaria Garofalo, grande protagonista all’andata del successo di Marsala:

« Sarà di certo una partita diversa da quella che è stata l’andata. È cambiato il nostro sistema di gioco e sono mutate anche le situazioni rispetto alla volta precedente in cui abbiamo affrontato Sant’Elia. Noi, nel frattempo, abbiamo cambiato allenatore e ci stiamo affidando a tutte le indicazioni che ci impartisce Eraldo (Buonavita, ndr). Il coach è all’inizio del suo lavoro con noi e la squadra lo segue e cerca di applicare negli allenamenti ciò che chiede. Per noi mercoledì è importantissimo. Gagliardi che conosco da anni è un grande allenatore e una grande persona e sono onorata di essere stata allenata da lui. Come in occasione dell’andata a Marsala sarò molto contenta di ritrovarlo ».

Torna subito in campo la 3M Pallavolo Perugia dopo la partita di domenica 5 febbraio persa per 3-0 in casa di Martignacco. Alle porte c’è il turno infrasettimanale, quando al PalaPellini verrà a far visita niente che meno Roma Volley Club, capolista indiscussa del girone B di Serie A2 nonché fresca vincitrice della Coppa Italia. Sulla carta il match appare assolutamente proibitivo per le biancorosse. A testimoniarlo sono i numeri delle capitoline che hanno vinto 14 su gare su 14, conquistando 42 set e perdendone solo 3. Ma come ha affermato coach Marangi al termine della sfida di Martignacco, è sempre un bello stimolo confrontarsi con le migliori. Le giallorosse, dopo il turno di riposo e i dovuti festeggiamenti, tornano invece in campo per chiudere il prima possibile la pratica promozione che, con i giusti risultati, potrebbe arrivare persino prima della Pool: considerato il coefficiente da aggiungere ai punti già ottenuti per le squadre del Girone B, che in questo momento farebbe volare Roma a 48 punti, non è utopia credere nel traguardo anticipato.

Ma coach Cuccarini rimane con i piedi per terra:

« Quelle come la Coppa Italia sono vittorie che danno molto dal punto di vista della confidenza, della fiducia. Abbiamo faticato molto perché è un periodo in cui abbiamo speso tante energie. Fortunatamente il turno di riposo ci ha aiutato in tal senso a recuperare. Ora siamo pronti per affrontare quest’ultima fase di regular season, con la stessa mentalità e atteggiamento che abbiamo messo fino ad oggi. È ancora tutto da conquistare e i passi importanti da fare sono ancora tanti. A partire dalla sfida domani a Perugia. Credo sia l’atteggiamento corretto quello di affrontare ogni partita a prescindere dall’avversario che hai di fronte, sempre nel massimo delle nostre potenzialità e possibilità. Un atteggiamento che finora ci ha contraddistinto e che dopo una vittoria come quella di Bologna cercheremo di metterlo sempre in atto ».

Dopo la vittoria in casa con Marsala, l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio vola in Sicilia dove affronterà mercoledì 8 febbraio alle 20.30 la Desi Shipping Akademia Messina, squadra insidiosa che all’andata si era arresa al tie-break, dopo essere stata in vantaggio di due set a uno. Le ragazze di coach Sinibaldi ne sono consapevoli, anche alla luce dell’ottima difesa e della grande attenzione a muro messe in gioco domenica scorsa dalle siciliane contro Anthea Vicenza.

« Sarà sicuramente una trasferta difficile – sottolinea la banda trentina Rachele Nardelli -, non solo per il viaggio lungo, ma anche perché loro hanno dimostrato di essere una squadra ostica e che può metterci in difficoltà visto che comunque il campionato è ancora aperto. Dal canto nostro abbiamo dimostrato a Marsala di essere in una buona forma fisica, nonostante non giocassimo da due settimane. Abbiamo avuto il tempo di recuperare le energie per affrontare questo febbraio, che sarà impegnativo sia dal punto di vista fisico che mentale, e stiamo riprendendo un buon ritmo gara. Noi tutte sappiamo quali sono i nostri obiettivi e la cosa importante sarà affrontare la partita con la massima attenzione ».

Va a caccia del match point l’Itas Ceccarelli Martignacco nella gara che domani, mercoledì 8 febbraio, la opporrà all’Anthea Vicenza Volley. Con un successo, infatti, le friulane archivierebbero, di fatto, la pratica salvezza proiettandosi così con maggior serenità agli ultimi impegni di regular season. Sul fronte opposto, Vicenza, ora settima, insegue il team friulano, quinto, a sei punti di distanza. Le venete, però, oltre ad avere un match di più sulle spalle, viaggiano appesantite da uno scontro diretto che le vede in svantaggio rispetto alla banda Gazzotti. All’andata, infatti, fu la compagine targata Libertas a prevalere con lo score di 3-0. Vorrà dunque strappare punti utili a scappare dalla pool salvezza, Vicenza, nonché vendicare il punteggio maturato nel faccia a faccia con le friulane di fine novembre.

Così coach Iosi in vista del delicato incontro:

« Il tasso di difficoltà della gara è indiscutibile, sappiamo esattamente la qualità di Martignacco, lo spessore del gioco che sta esprimendo e la profondità del roster, merito della società e del lavoro di Marco Gazzotti che ha saputo valorizzare le giocatrici. Questo garantisce diverse soluzioni oltre alla qualità di allenamento e Martignacco merita sicuramente la classifica che ha. Per quanto riguarda noi, è una gara crocevia in chiave sesto posto, sebbene il peso sia meno dominante rispetto a quella della successiva trasferta di Soverato. Una vittoria contro Martignacco darebbe la dimensione del percorso che stiamo facendo, della crescita regolare e costante che abbiamo mostrato in tutte le gare. Dovremo giocare una partita molto precisa e attenta, continuando a spingere sulle nostre qualità e sulle nostre caratteristiche, che ci stanno restituendo molto ».

Dell’appuntamento ha parlato il libero biancoblu Marta Lazzarin:

« Quella contro Vicenza rappresenta per noi una partita molto importante, tutto il gruppo ne è consapevole. La loro è una squadra tosta, di conseguenza non sarà facile per noi fare risultato sul loro campo. Senza contare che, di certo, avranno il dente avvelenato per la sconfitta inflitta loro all’andata. Starà pertanto a noi dare il massimo sul parquet e dimostrare ancora una volta ciò che siamo in grado di fare. Personalmente, sto facendo del mio meglio per aiutare la squadra e, da inizio stagione, ritengo di essere cresciuta molto, soprattutto per quanto riguarda il fondamentale della ricezione ».

La Cda Talmassons, reduce da una maratona di cinque set contro San Giovanni in Marignano, si prepara al secondo dei tre impegni di questa settimana. Nella gara infrasettimanale le friulane ospiteranno il Volley Soverato per la settima giornata di ritorno del Girone B. Un’altra partita che si annuncia molto equilibrata vista la classifica delle due squadre e soprattutto visto quanto accaduto all’andata tra le due formazioni: al Palascoppa di Soverato infatti, fu la Cda Talmassons a trionfare dopo una partita portata al tie-break. Quella gara segnò l’inizio di una striscia positiva che perdura da ormai nove partite per le ragazze guidate da coach Barbieri, che domani sera proveranno a mettere a referto la decima vittoria consecutiva in campionato. L’obiettivo di Soverato è invece quello di difendere la sesta posizione dagli assalti di Vicenza, distante cinque lunghezze.

La presentazione della gara è affidata alle parole di Leonardo Barbieri:

« Arriviamo da cinque set molto impegnativi sotto l’aspetto fisico ma ne siamo usciti molto bene dal punto di vista mentale. Abbiamo dimostrato di saper soffrire, di saper aspettare e tenere il campo anche nei momenti di difficoltà. Soverato è una squadra molto forte, è logico ormai che a questo punto della stagione la classifica parli chiaro. Sono una squadra molto equilibrata, molto organizzata in fase difensiva e forte tecnicamente nelle individualità soprattutto in seconda linea. Per quel che riguarda la fase d’attacco è una squadra che ha una percentuale di errori davvero bassa e questo fa si che è una squadra non facile da affrontare. Dovremo avere molta precisione in attacco e sotto gli aspetti difensivi visto le loro variabili in attacco ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA DI RITORNO-



GIRONE A



Mercoledì 8 febbraio ore 18.00

Volley Hermaea Olbia – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Adamo-Giulietti



Mercoledì 8 febbraio ore 20.30

Club Italia – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Fontini-Armandola

Orocash Lecco – Bsc Materials Sassuolo Arbitri: Marigliano-Pasin

Lpm Bam Mondovi’ – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Pristerà-Cavicchi

Valsabbina Millenium Brescia – D&a Esperia Cremona Arbitri: Mazzarà-Marconi

Itas Trentino – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Lorenzin-Sessolo

GIRONE B



Mercoledì 8 febbraio ore 16.00

Assitec Volleyball Sant’Elia – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Mannarino-Grossi



Mercoledì 8 febbraio ore 20.30

3m Pallavolo Perugia – Roma Volley Club Arbitri: Licchelli-Angelucci

Desi Shipping Akademia Messina – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Lentini-Pecoraro

Anthea Vicenza Volley – Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Testa-Sabia

Cda Talmassons – Volley Soverato Arbitri: Manzoni-Papapietro

Riposa: Omag-MT San Giovanni in M.no

LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

Itas Trentino 39 (12 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 35 (12 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 33 (11 – 5); Bsc Materials Sassuolo 32 (11 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 31 (10 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 21 (8 – 9); Orocash Lecco 21 (7 – 9); D&a Esperia Cremona 21 (6 – 11); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 11); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 12); Club Italia 9 (3 – 14);

GIRONE B-

Roma Volley Club 42 (14 – 0); Cda Talmassons 32 (11 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 32 (11 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 31 (11 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 27 (9 – 6); Volley Soverato 26 (9 – 6); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 8); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 12); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 12); Assitec Volleyball Sant’Elia 9 (1 – 15); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 14).