Trento va a vincere a Busto, Roma senza problemi contro Messina

ROMA- Mancano tre giornate alla fine della Regular Season di A2 Femminile e vanno sempre più delineandosi le posizioni in vista di Pool Salvezza e Pool Retrocessione. Nel Girone A l'Itas Trentino salta anche il difficile ostacolo costituito dalla sfida con la Futura Giovani Busto Arsizio. la squadra di Saja esce dal campo di Castellanza con tre punti preziosissimi per consolidare il primato in classifica. Alle spalle della capolista si attesta da sola la Valsabbina Brescia che vince in casa dell'Hermaea Olbia. Al terzo posto, insieme alla squadra di Amadio, salgono anche Bsc Materials Sassuolo e della LPM Bam Mondovì che si dividono la posta con le piemontesi che alla fine si impongono al quinto set sul campo emiliano. Punti pesanti per entrare in Pool Promozione per la Tecnoteam Albese Volley Como contro l’ Emilbronzo 2000 Montale. Le comasche sono ora da sole sul sesto gradino della graduatoria. Agevole vittoria della Chromavis Eco Db Offanengo contro le azzurrine del Club Italia.

Nel girone B sedicesimo sigillo, in altrettante partite, per la Roma Volley che supera agevolmente il match internco contro la Desi Shipping Akademia Messina. Lo scontro fra le più immediate inseguitrici delle giallorosse lo fa suo la Ipag S.Lle Ramonda Montecchio interrompendo la serie si della CDA Talmassons . Colpi esterni per la Omag-Mt San Giovanni In M.No e per l’Assitec Sant’Elia rispettivamente in casa della Seap-Sigel Marsala e della 3m Perugia. L'Itas Ceccarelli Martignacco batte Soverato e tocca con mano la Pool Promozione.

GIRONE A-

Un’ottima prestazione non basta alla Volley Hermaea Olbia, che combatte per larghi tratti ad armi pari, ma alla fine si arrende per tre set a uno alla Valsabbina Millenium Brescia, che si prende il secondo posto in solitaria grazie ai tre punti del Geopalace. Dopo aver inseguito nei primi due set, le biancoblù hanno avuto la meglio nel terzo, e nel finale sono andate a un passo dal tie-break, ma si sono dovute scontrare con un’Obossa in serata di grazia da 31 punti con il 46%, 4 muri e 2 ace a referto. Il secondo k.o. casalingo in stagione costa il sorpasso da parte di Albese, che supera Montale e si insedia in sesta posizione. I buoni segnali mostrati in termini di personalità e qualità di gioco, però, fanno ben sperare in vista della volata finale per la Pool Promozione, sempre più emozionante. Grande partita per le giallonere anche da parte di Torcolacci (14 con 3 ace), sempre una certezza per coach Beltrami, e di Cvetnic (16). Bulaich Simian (22) è l’ultima ad arrendersi per le sarde.

« È difficile digerire come è finito il quarto set – spiega coach Guadalupi – anche se nei punti precedenti ci è mancato un po’ di coraggio, soprattutto al servizio. Avevamo rimesso in piedi la situazione prendendoci l’inerzia, e questo ci lascia il rammarico per il punto non conquistato. Anche perché non possiamo sapere, poi, come sarebbe andata nel quinto set. Diamo comunque i giusti meriti all’avversario: nel primo set abbiamo fatto fatica ad adattarci alle loro altezze e velocità di gioco. Sono stati bravi, inoltre, a variare spesso le soluzioni in attacco e in battuta. Noi siamo partiti un po’ col freno a mano tirato, poi ci siamo sciolti trovando i nostri ritmi e il nostro gioco. Sono contento della prestazione in generale, la conquista di almeno un punto sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ad ogni modo, la prestazione ci dà autostima per ciò che arriverà nelle prossime settimane ».

Così invece Alessandro Beltrami:

« Sapevamo che, a eccezione di Sassuolo, nessuno aveva mai portato via tre punti da questo campo. Tuttavia, sono contento perché la squadra ha azzeccato la giusta aggressività in battuta e in difesa, rischiando meno quando necessario. Nel terzo set Bulaich è stata inarrestabile, e l’Hermaea tutta si è rivelata brava a metterci in difficoltà. Noi ci siamo innervositi e l’abbiamo pagata. Anche il quarto set è stato complesso, perché quando perdiamo ritmo le nostre sicurezze vengono meno. Abbiamo comunque avuto il merito di stare davanti nel punteggio, e questo ti mette sempre in condizioni di favore nel punto a punto ».

In un PalaBorsani gremito la Futura Giovani Busto Arsizio non riesce nell’impresa e cade 1-3 contro la capolista Itas Trentino. La squadra di Amadio dopo un primo set giocato magistralmente, con le ospiti in difficoltà nel gioco e nel punteggio, cambia volto e si perde sui dettagli lasciando spazio alla prima della classe che trova l’allungo in classifica e infligge il secondo stop consecutivo alle padrone di casa. Il rammarico per le cocche è quello di aver dimostrato di essere sempre lì punto a punto con le trentine, ma non riuscire a fare il cambio passo utile per provare a fare uno sgambetto importante. Una gara comunque di altissimo livello in cui con approccio perfetto, Balboni e compagne entrano in campo con il piglio giusto e mettono in chiaro le cose fin dalle prime battute del primo parziale. Nel secondo è battaglia totale con le due squadre decise a non mollare tanto che si va ad oltranza nel segno del botta e risposta. A decidere è il finale, dove le biancorosse avanti 20-19 subiscono un pesante 0-4 che fa male e consegna il set alla Itas. Nel terzo si ripete lo schema del lungo punto a punto fino al oltre metà set dove le Trentine si prendono ancora una volta un break che sa tanto di condanna. La sentenza, senza appello, arriva di la a poco quando Fondriest mette a terra il pallone del 19-25. Nel quarto cambia la musica con le ospiti sulle ali dell’entusiasmo che provano a scappare fin dalle prime battute, ma Amadio si gioca la carta Fiorio al posto di Arciprete e le sue riducono lo strappo. Non è abbastanza perché le ospiti piazzano un altro pesante break che significa doppiaggio. Ci prova con le unghie e con i denti la squadra di casa che riemerge dal -8 al -3, ma Trentino è cinica e chiude i conti. MVP dell’incontro il libero di Trento Parlangeli, protagonista in difesa, mentre in attacco sono decisivi i contributi di Dehoog (18), Michieletto (14) e Mason (13). Per le bustocche 27 punti dalla coppia Zanette-Leketor.

Le parole di Zanette:

« E’ stata una bella partita combattuta anche se ne usciamo con un po’ di amaro in bocca dopo quello che abbiamo fatto vedere nel primo parziale. Non dobbiamo abbatterci e raccogliere quanto c’è stato di buono e lavorare sulle lacune che si sono presentate. Ci dispiace ma bisogna guardare avanti perché il campionato non è finito. Manca sempre qualcosa in più, ma sono convinta ci manchi davvero poco per arrivarci ».

Così invece Michieletto:

« L’anno scorso ero già venuta qui e non è andata molto bene. Loro oggi molto brave soprattutto nel primo dove ci hanno aggredito, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Al di là del risultato che non ha dato punti a loro credo sia stata veramente una bella partita. Credo che non siamo una squadra stratosferica, ma è merito del gruppo perché tutte danno il loro apporto e voglio sottolinearlo perché davvero tutte anche quelle che hanno meno spazio ci permettono di essere lì in testa. Dopo tanti anni in giro è bello essere a casa e avere mia sorella in squadra ».

Due set a senso unico per la BSC Materials Sassuolo, due set a senso unico per la LPM BAM Mondovì. Poi un tie-break equilibrato in cui alla lunga le pumine riescono con le qualità delle loro giocatrici – ben gestite da Giroldi MVP del match – ad avere la meglio: finisce 2-3 al PalaPaganelli, con la squadra di coach Solforati che aggancia così quella guidata da coach Venco e Busto Arsizio al terzo posto in classifica, a -3 da Brescia e a -9 dalla capolista Trento. Un match bellissimo tra due delle migliori squadre della Serie A2, che alla fine ha premiato le ospiti, con quattro giocatrici in doppia cifra: la top scorer Decortes (21), Grigolo (17), Pizzolato (13) e Populini (11). Non sono state da meno le padrone di casa, con i 20 punti di Pistolesi, i 18 di Manfredini e i 12 di Martinez Vela.

Al termine del match, queste le parole di Karola Dhimitriadhi, capitano di Sassuolo ed ex Mondovì:

« Secondo me è stata una grande che ha rispecchiato le posizioni in classifica delle due squadre: era giusta che fosse una partita combattuta e lo è stata a momenti alterni. Nei primi due set noi abbiamo dominato, poi loro hanno iniziato ad ingranare e noi abbiamo fatto più fatica, poi il tie break è stato più equilibrato. Quindi non è stata esattamente una partita combattuta punto a punto, quanto piuttosto una partita che prima noi poi loro abbiamo gestito meglio e nel finale Mondovì ha giocato meglio. Sul finale di partita eravamo stanche, è un periodo intenso ma lo è per tutti e nel finale ci è mancata forse un po’ di grinta ed intensità ».

Dall’altra parte della rete, questo il commento di Beatrice Giroldi premiata come MVP del match odierna:

« La partita è stata come ce lo aspettavamo: Sassuolo è una squadra espertissima, capace di mettere in difficoltà squadre di alta classifica. Sapevamo che l’avrebbe portata a casa chi avrebbe avuto più pazienza e forse anche più energia: noi siamo state brave perché sotto 0-2 siamo rimaste lì e ci siamo ricompattate. Brave tutte: non volevamo uscire da qui troppo presto e siamo state brave a gestire la partita portando a casa punti importanti per la classifica ».

Continua a salire in classifica la Tecnoteam Albese Volley Como che, al Palafrancescucci di Casnate, conquista la sua quinta vittoria di fila contro l’Emilbronzo 2000 Montale. Striscia positiva che l’ha portata al sesto posto in zona playoff, complice la caduta di Olbia. Pronti via e la Tecnoteam allunga in modo importante con le sue attaccanti Nardo e Conti in bella evidenza e con tante ottime difeseche portano al netto 25-15 del primo parziale. Nel secondo set la rimonta di Montale, che torna in campo più ordinata e, con i punti di Frangipane, Visintini e Fronza, rimane in scia fino ai vantaggi, dove chiude il parziale sul 27-29. Terzo set similare al precedente, con equilibrio da entrambe le parti. La Tecnoteam prova a scappare a metà via con i muri di Veneriano e Badini e con i punti di Nardo. Ma le emiliane di Ghibaudi recuperano sempre. Ancora finale punto e punto fino a quando l’ennesimo muro di Albese chiude il parziale sempre ai vantaggio (27-25). Entusiasmo del pubblico di Casnate che applaude convinto la Tecnoteam. Quarto set con avvio di slancio delle ragazze di Chiappafreddo: in pochi attimi 8-4, poi 16-5 (molti gli errori delle ospiti) e poi 21-11. Chiude Cassemiro, anche oggi ancora preziosa per le compagne. MVP dell’incontro Conti, che chiude a quota 20, mentre Nardo si ferma a 18. Stessi punti per Zojzi lato Montale, Visintini chiude a 15.

Soddisfatto coach Chiappafreddo:

« Sono molto contento perchè questo è il frutto del lavoro della squadra in settimana. Cresciamo di partita in partita. Complimenti alle ragazze, molto brave a muro di palla alta e questo ci ha permesso di contrattaccare in modo importate. Anche a Montale i complimenti per aver giocato una ottima partita in difesa ».

Torna a sorridere la Chromavis Eco DB Offanengo, che interrompe la striscia negativa di sei sconfitte consecutive e festeggia i primi tre punti targati 2023. Merito del 3-0 casalingo contro il Club Italia, nel match del PalaCoim che metteva di fronte le ultime due formazioni della classifica alla vigilia del turno. Offanengo non vinceva da Santo Stefano (3-2 nel derby casalingo contro Cremona) e in classifica aggancia le modenesi di Montale a quota 18 punti, mentre le azzurrine restano ferme a quota 9.

La squadra di Giorgio Bolzoni ha saputo anche sopperire all’assenza dell’opposta Martina Martinelli (problemi fisici), facendo la differenza soprattutto in attacco. MVP, la centrale di casa Letizia Anello: per lei 17 punti, con 12 attacchi (60% di positività) e 5 muri, approdando in doppia cifra insieme a Giulia Bartesaghi (13), dirottata nel ruolo di opposta. Per le azzurrine, 12 punti per Lisa Esposito.

Il commento di Fabio Collina, vice allenatore di Offanengo:

« Siamo riusciti a mettere pressione e a esprimere il nostro gioco nonostante l’assenza di Martinelli. Abbiamo offerto una bella prestazione corale sia a livello di interpreti sia come fondamentali. Questa vittoria ci voleva al di là della classifica per la squadra, per l’ambiente, per i tifosi e per le stesse ragazze, che hanno mostrato segnali positivi anche nel periodo di difficoltà ».

Così invece coach Fanni:

« In questa settimana abbiamo giocato meglio rispetto ad altre gare recenti, ma siamo ancora distanti da quello che è il nostro potenziale. Possiamo e dobbiamo fare meglio in attacco. Bene quello che riguarda il discorso del primo tocco, la ricezione e la difesa, ma sono due fondamentali che ci aiutano fino ad un certo punto a vincere le partite. L’approccio a entrambe le gare di questa settimana non è andato male, ma manca ancora la voglia di far qualcosa di più e di lottare per guadagnare punto a punto i set e le partite. Ci sono spunti importanti per ripartire a lavorare: dal punto di vista tecnico sull’attacco e dal punto di vista dell’atteggiamento servono invece un po’ più di grinta e di convinzione per lottare per guadagnarsi il punto ».

GIRONE B-

La Roma Volley Club va a segno anche contro la Desi Shipping Akademia Messina nel match valido per l’ottavo turno di ritorno di regular season. Le capitoline festeggiano la vittoria numero sedici in campionato al termine di tre set disputati con la massima concentrazione: conducono solide dal primo all’ultimo set senza mai incontrare una resistenza avversaria, eccetto una reazione estemporanea in avvio della terza frazione, subito spenta da Bechis e compagne. In appena un’ora di gioco, le wolves hanno fatto tesoro di altri tre punti preziosi in vista dell’obiettivo stagionale, consolidando così il primato a quota 48 punti. Le statistiche sono ancora una volta lo specchio di una squadra mai sazia: a trascinare in attacco le giallorosse sono state Melli, MVP dell’incontro, e Bici autrici rispettivamente di 15 (di cui 3 muri) e 13 punti. L’appuntamento è stato occasione per ammirare dal vivo la Coppa Italia di Serie A2 2023, esibita per tutto l’arco della partita sotto alla tribuna festante. Migliore tra le siciliane ancora una volta l’americana Robinson con 9 punti.

Le parole di Erblira Bici:

« Tutte le partite sono importanti e non dobbiamo mai mollare, perché le avversarie è normale che siano gasate e agguerrite contro la capolista. Adesso ci aspettano trasferte impegnative. È un periodo molto importante per noi. Abbiamo fatto bene fino adesso e dobbiamo essere concentrate e lavorare come solo noi sappiamo fare ».

Così invece coach Marco Breviglieri:

« Quando di là hai una squadra di tale portata piena di elementi che sono da massima serie, per noi tutto si complica. Quel che mi dispiace è che ci siamo probabilmente arresi appena entrati in campo, prima ancora di iniziare. Sui valori tecnici credo che ci sia poco da dire. Poi capisco che sia difficile quando le cose non ti riescono. A noi queste partite devono servire per provare le cose in funzione di quello che sarà il nostro percorso nella seconda fase di campionato. Per questo, dal punto di vista della motivazione, sarebbe stato bello, stare un po’ più in partita ».

L’Ipag S.lle Ramonda Montecchio ferma la corsa della Cda Talmassons, prendendosi la rivincita al Palaferroli con un 3-1 al termine di un match ad alto livello tra la seconda e la terza della classe. Le castellane scavalcano le friulane in classifica e si portano al secondo posto con 37 punti, trascinate da una grande prova di squadra con Mazzon top scorer con 26 punti, seguita da Angelina con 17, ma pure con Marconato e Tanase in grande serata con 14 punti. Nei primi due set il dominio di Montecchio è netto, le padrone di casa attaccano meglio (oltre il 50% di efficienza nei primi due set contro il 30% delle avversarie) e si fanno sentire a muro (5-1 nei primi due set), trascinate dalle proprie attaccanti, mentre tra le friulane solo Milana riesce a rendersi pericolosa (10 punti nei due set). Il terzo set vede la reazione di Talmassons, che combatte colpo su colpo sin dall’inizio: il risultato è un bellissimo parziale, che alla fine vede sorridere le ragazze di coach Barbieri che rientrano in partita. Nella quarta frazione il duo Mazzon-Angelina riprende a martellare ma, dopo un’iniziale vantaggio, Taborelli e compagne riducono il gap. La sfida è punto a punto, con il pubblico in visibilio nel finale al cardiopalma: a trionfare sono le ragazze di casa che ai vantaggi vincono 28-26.

Soddisfatto il coach Marco Sinibaldi:

« Questo era un test in vista delle partite che affronteremo nella pool promozione e credo sia stato affrontato nella maniera giusta come attitudine mentale ed esecuzione sul piano tattico della partita. Contrastare una corazzata come Talmassons, che veniva da dieci vittorie, non era semplice, ma siamo stati bravi, anche se le loro individualità sono uscite comunque fuori, vedi Milana e Rossetto. Abbiamo fatto una buona gara al servizio, riuscendo a staccare palla e riuscendo a far prevalere le doti fisiche nel muro. Una vittoria di squadra, dove ha prevalso l’agonismo e in queste partite è l’unica cosa che conta ».

Per Talmassons parla coach Leonardo Barbieri:

« Una bella partita, ma Montecchio nei primi due set ci ha sovrastati nettamente, tirando fuori una battuta efficace e precisa. Poi la partita si è allungata, noi siamo usciti stando bene fisicamente e il quarto set si è giocato punto a punto e loro sono stati più cinici di noi. Noi venivamo da un tour de force molto importante, con dieci vittorie consecutive. Sotto l’aspetto fisico sono molto contento, ma qualche palla dovevamo gestirla con più pazienza. Siamo comunque nei sei, siamo felicissimi, ma il fatto di essere in pool promozione non deve farci abbassare la guardia ».

Torna al successo la Omag-MT San Giovanni in M.no di Enrico Barbolini, che supera 3-1 una coriacea Seap-Sigel Marsala e conquista tre punti pesantissimi per la classifica grazie ad una una prestazione corale impreziosita dagli acuti di alcune singole. Nel nuovo Pala San Carlo di Marsala, partono bene le zie che si impongono 25-21 nel primo parziale. Poi, complici un po’ di nervosismo e qualche errore di troppo, si fanno raggiungere nel secondo parziale perdendolo 17-25. Le romagnole però ritrovano lucidità e belle giocate nel terzo e quarto set aggiudicandosi il match e i tre punti. La Omag-Mt raggiunge in questo modo la terza posizione in classifica a quota 35, in coabitazione con Talmassons sconfitto oggi a Montecchio. MVP dell’incontro Perovic, autrice di 23 punti, due in meno della compagna Bolzonetti (25, 5 ace). La migliore delle siciliane è sempre Salkute con 20 punti.

Il parere di coach Buonavita a seguito della sconfitta:

« La squadra ha girato finchè ha giocato una buona pallavolo e avuto continuità nel rendimento. Poi appena si prende una imbarcata subendo un filotto di punti diventa difficile riprendere il filo. Ammetto che il poco tempo a disposizione per la preparazione della partita non ha aiutato. Settimana prossima rientreremo a pieno regime e potremo lavorare meglio su aspetti quali ricezione, attacco e fase del cambio palla. Speriamo che contro Perugia che non è sullo stesso piano di San Giovanni, possiamo essere più sulla partita e portare a casa i set ».

Questo invece il commento di Enrico Barbolini:

« La situazione logistica del Palazzetto nuovo sia per noi che da parte locale, che fa bene a tutta la serie A, la metterei in secondo piano. Siamo riusciti a ritrovare la rotta dopo aver trovato un pò di tranquillità nel terzo set, riuscendo a fare le cose semplici e le cose che sappiamo fare in questo momento della stagione. Ci posizioneremo nella classifica finale che poi al termine della regular-season decreterà in quella che il campo dirà di meritare ».

La 3M Pallavolo Perugia rimane con l’amaro in bocca: l’Assitec Volleyball Sant’Elia si prende lo scontro salvezza del PalaPellini di domenica 12 febbraio con il risultato di 1-3. E le premesse sembravano davvero ottime, con le biancorosse capaci di strappare il primo set ai vantaggi dopo un bel testa a testa (27-25). Da lì arriva però il recupero delle laziali che prima pareggiano i conti (21-25) e poi si prendono anche il terzo e quarto parziale nonostante una 3M battagliera (24-26 e 22-25). Tra le fila di Perugia comunque molte note positive: bene Traballi e Giudici (rispettivamente a referto con 22 e 21 punti) ed ottima la ricezione che beneficia anche dell’ottima giornata del libero Rota. Troppi errori però dal servizio, ben 13 contro i 5 di Sant’Elia che ha raccolto anche un ace in più (3 contro 4). Impari anche il confronto dei muri: le laziali vincono 8-15. MVP dell’incontro Ghezzi con 24 punti, bene anche Dzakovic (19) e il muro, con Hollas e Costagli che ne mettono insieme 9. Ora la squadra di coach Gagliardi è attesa da un turno di riposo, mentre la 3M Perugia, nel prossimo weekend, andrà a far visita alla Marsala dell’ex tecnico Buonavita.

Le parole di Marta Pero, centrale della 3M Pallavolo Perugia:

« C’è grande rammarico per questa sconfitta. Abbiamo sicuramente dato il massimo e lottato tantissimo, ma ci manca un po’ di lucidità quando ci sono da chiudere i punti decisivi, specie nel finale di set. Questo k.o. fa male perché arriva in uno scontro diretto, ma dobbiamo subito mettercelo alle spalle e pensare alla trasferta di Marsala ».

Così invece Natasha Spinello, palleggiatrice dell’Assitec Volleyball Sant’Elia:

« Siamo davvero in un ottimo momento e poi, come si dice, vincere aiuta a vincere. Abbiamo fatto una gran partita sotto tutti i punti di vista contro un avversario che ci ha dato del filo da torcere. La 3M ha fatto una gran partita, ma in questo momento noi siamo cariche a molla. Stiamo accumulando punti fondamentali in vista della seconda fase ».

Nella gara che ne certifica l’aritmetica salvezza, l’Itas Ceccarelli Martignacco supera brillantemente il Volley Soverato: 3-1 il punteggio finale. Una gara che nonostante un avvio convincente delle padrone di casa, vede le calabresi prendere le redini del primo gioco dalla metà in poi: nonostante una Bole da 9 punti, le friulane sbagliano moltissimo (10 errori) e permettono alla squadra di coach Chiappini di portarsi sullo 0-1. Il secondo parziale si apre con le ospiti alla guida: impeccabili in ricezione e, soprattutto, a muro, le calabresi conducono gran parte della frazione, sostenute da una capitan Giugovaz da 8 punti nel set. Coach Gazzotti risponde mettendo Bole (7) da opposta nel finale, e insieme a Wiblin (8), l’attaccante classe ’03 permette alle friulane di spuntarla nel finale e impattare sull’1-1. Il pareggio cambia l’inerzia della gara, con Martignacco che prende coraggio e risponde prontamente alla partenza calabrese, rompendo gli indugi e allungando fino al 25-17 che vale il 2-1. Stesso andamento nel quarto set che regala tre punti fondamentali alla squadra friulana, sicura dell’accesso alla Pool Promozione. Prestazioni superlativi da parte del duo Bole-Wiblin, con la prima che sigla 28 punti e la seconda che segue con 25. Per Soverato non bastano i 24 punti di capitan Giugovaz.

Il commento di coach Marco Gazzotti:

« Non era facile reagire al primo set perso. Ci mancava Modestino, poi abbiamo perso anche Sironi. Dopo un attimo di smarrimento, mi ha reso estremamente felice veder la squadra reagire in quel modo, ribaltare lo 0-1 e giocare così bene. Il merito di tutto questo è in primis loro. Ci mancava un punto per avere la certezza di essere salvi: da stasera possiamo pensare a divertirci nella prossima fase ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – ITAS TRENTINO 1-3 (25-14 21-25 19-25 21-25)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 13, Botezat 8, Zanette 14, Arciprete 10, Tonello 9, Balboni 1, Mistretta (L), Fiorio 7, Badalamenti 1, Venco. Non entrate: Pandolfi, Milani, Morandi (L). All. Amadio.

ITAS TRENTINO: Dehoog 18, Michieletto 14, Fondriest 10, Bonelli, Mason 13, Moretto 6, Parlangeli (L), Meli 1, Bisio, Joly, Serafini. Non entrate: Libardi (L), Michieletto. All. Saja.

ARBITRI: Polenta, Pasin.

NOTE – Durata set: 22′, 25′, 27′, 29′; Tot: 103′.

MVP: Francesca Parlangeli (Itas Trentino)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (21-25 19-25 27-25 23-25) –

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 9, Taje’ 11, Bridi 2, Bulaich Simian 22, Gannar 7, Messaggi 3, Barbagallo (L), Schiro’ 9, Fontemaggi, Diagne, Bresciani. Non entrate: Franchi. All. Guadalupi.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 16, Torcolacci 14, Obossa 31, Pamio 7, Consoli 8, Boldini 4, Scognamillo (L). Non entrate: Zorzetto, Munarini, Ratti, Orlandi, Foresi, Blasi (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Pescatore, Mannarino.

NOTE – Durata set: 25′, 24′, 30′, 29′; Tot: 108′.

MVP: Josephine Obossa.(Vasabbina Brescia)

MATERIALS SASSUOLO – LPM BAM MONDOVI’ 2-3 (25-19 25-12 16-25 16-25 11-15)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Martinez Vela 12, Manfredini 18, Scacchetti 2, Pistolesi 20, Civitico 4, Busolini 7, Pelloni (L), Dhimitriadhi 1, Bondavalli, Masciullo. Non entrate: Vittorini, Luna (L), Del Pra’. All. Venco.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 17, Riparbelli 2, Decortes 21, Populini 11, Pizzolato 13, Giroldi, Bisconti (L), Colzi 5, Longobardi 1. Non entrate: Giubilato (L), Takagui, Zech. All. Solforati. ARBITRI: Dell’Orso, Candeloro.

NOTE –Durata set: 24′, 20′, 24′, 23′, 20′; Tot: 111′.

MVP: Beatrice Giroldi (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 500

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1 (25-15 27-29 27-25 25-16)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 12, Veneriano 10, Nicolini 7, Nardo 18, Badini 11, Conti 20, Rolando (L), Stroppa, Nicoli. Non entrate: Bernasconi, Gallizioli, Radice (L), Cantaluppi, Pinto. All. Chiappafreddo.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 8, Lancellotti, Frangipane 8, Fronza 12, Visintini 15, Zojzi 18, Bici (L), Montagnani, Bozzoli. Non entrate: Bonato, Barbieri (L), Nordi, Mammini. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Marconi, Manzoni.

NOTE – Durata set: 21′, 31′, 30′, 23′; Tot: 105′.

MVP: Alessia Conti (Tecnoteam Albese)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – CLUB ITALIA 3-0 (25-22 25-20 25-18)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 9, Pomili 2, Bartesaghi 13, Trevisan 6, Anello 17, Galletti 1, Porzio (L), Cattaneo 3, Casarotti, Marchesi. Non entrate: Martinelli, Anello, Menegaldo, Tommasini (L). All. Bolzoni.

CLUB ITALIA: Giuliani 5, Micheletti 3, Adriano 5, Esposito 12, Acciarri 7, Passaro 1, Ribechi (L), Viscioni 6, Monaco 2, Batte, Amoruso. Non entrate: Despaigne (L), Modesti, Gambini. All. Mencarelli.

ARBITRI: Angelucci, Somansino.

NOTE – Durata set: 27′, 28′, 34′; Tot: 89′.

MVP: Letizia Anello (Chromavis Eco Db Offanengo)

GIRONE B-

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – CDA TALMASSONS 3-1 (25-20 25-15 23-25 28-26)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Bartolucci 2, Angelina 17, Barbazeni 5, Mazzon 26, Tanase 14, Marconato 14, Maggipinto (L), Esposito 1, Brandi, Nardelli. Non entrate: Didone’ (L), Malvicini, Cometti, Muraro. All. Sinibaldi.

CDA TALMASSONS: Rossetto 14, Costantini 8, Eze Blessing 3, Milana 20, Caneva 8, Taborelli 9, De Nardi (L), Campagnolo 1, Tognini 1, Crisafulli, Trampus. Non entrate: Michelini, Monaco (L). All. Barbieri.

ARBITRI: Gaetano, De Sensi.

NOTE – Durata set: 26′, 22′, 29′, 33′; Tot: 110′.

MVP: Giorgia Mazzon (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

SEAP-SIGEL MARSALA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (21-25 25-17 11-25 16-25)

SEAP-SIGEL MARSALA: Orlandi, Bulovic 11, Frigerio 7, Salkute 20, Moneta 10, Deste 4, Norgini (L), Ghibaudo 3, Szucs, Guarena, Garofalo. All. Buonavita.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 7, Babatunde 5, Turco 2, Bolzonetti 25, Parini 2, Perovic 23, Caforio (L), Salvatori 3, Aluigi. Non entrate: Covino, Cangini (L), Saguatti, Biagini. All. Barbolini.

ARBITRI: Scarfo’, Spinnicchia.

NOTE – Durata set: 28′, 25′, 24′, 27′; Tot: 104′.

MVP: Perovic (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

3M PALLAVOLO PERUGIA – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 1-3 (27-25 21-25 24-26 22-25) –

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 17, Pero 4, Giudici 21, Traballi 22, Agbortabi 3, Manig 6, Rota (L), Bosi 1, Negri, Patasce. All. Marangi.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Hollas 9, Botarelli, Ghezzi 24, Cogliandro 8, Spinello 1, Dzakovic 19, Vittorio (L), Costagli 11, Polesello 1, Di Mario. Non entrate: Moschettini, Giorgetta. All. Gagliardi. ARBITRI: Traversa, Papapietro. NOTE – Durata set: 27′, 25′, 31′, 26′; Tot: 109′.

MVP: Martina Ghezzi (Assitec Volleyball Sant’elia)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – VOLLEY SOVERATO 3-1 (22-25 25-22 25-17 25-20)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Eckl 8, Allasia, Wiblin 25, Guzin 6, Sironi, Cortella 6, Tellone (L), Bole 28, Cabassa 4, Lazzarin. Non entrate: Granieri, Zanussi, Modestino. All. Gazzotti.

VOLLEY SOVERATO: Schwan 9, Giambanco 3, Korhonen 12, Giugovaz 24, Cecchi 6, Malinov, Ferrario (L), Barbaro 2, Salviato 1, Zuliani 1, Cherepova. Non entrate: Tolotti. All. Chiappini.

ARBITRI: Giorgianni, Giglio.

NOTE – Durata set: 28′, 28′, 24′, 25′; Tot: 105′.

MVP: Veronica Allasia (Itas Ceccarelli Martignacco)

Spettatori: 133

ROMA VOLLEY CLUB – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-0 (25-11 25-9 25-17)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 2, Bianchini 9, Rucli 8, Bici 13, Melli 15, Ciarrocchi 5, Ferrara (L), Valerio 2, De Luca Bossa, Valoppi. Non entrate: Rivero, Rebora. All. Cuccarini.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martilotti 5, Catania 1, Ebatombo 2, Robinson 10, Martinelli 4, Muzi, Faraone (L), Varaldo 4, Brandi, Mearini, Silotto. Non entrate: Pisano, Ciancio (L). All. Breviglieri. ARBITRI: Lanza, Stellato.

NOTE – Durata set: 18′, 18′, 19′; Tot: 55′.

MVP: Giulia Melli (Roma Volley)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Trentino 1-3 (25-14, 21-25, 19-25, 21-25)

Volley Hermaea Olbia-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (21-25, 19-25, 27-25, 23-25)

Bsc Materials Sassuolo-Lpm Bam Mondovi’ 2-3 (25-19, 25-12, 16-25, 16-25, 11-15)

Tecnoteam Albese Volley Como-Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-15, 27-29, 27-25, 25-16)

D&a Esperia Cremona-Orocash Lecco 3-1 (28-26, 19-25, 25-14, 25-19) Giocata ieri

Chromavis Eco Db Offanengo-Club Italia 3-0 (25-22, 25-20, 25-18)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 45 (14 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 39 (13 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 36 (12 – 6); Bsc Materials Sassuolo 36 (12 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 9); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 10); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 12); Orocash Lecco 21 (7 – 11); Chromavis Eco Db Offanengo 18 (6 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 13); Club Italia 9 (3 – 16);

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Club Italia – Bsc Materials Sassuolo, 18-02-2023 16:00, 9a Giornata

D&a Esperia Cremona – Futura Giovani Busto Arsizio, 18-02-2023 17:30, 9a Giornata

Valsabbina Millenium Brescia – Tecnoteam Albese Volley Como, 18-02-2023 19:00, 9a Giornata

Emilbronzo 2000 Montale – Itas Trentino, 19-02-2023 17:00, 9a Giornata

Orocash Lecco – Chromavis Eco Db Offanengo, 19-02-2023 17:00, 9a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – Volley Hermaea Olbia, 19-02-2023 17:00, 9a Giornata

GIRONE B-

I RISULTATI-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Cda Talmassons 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 28-26)

Seap-Sigel Marsala-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (21-25, 25-17, 11-25, 16-25)

3m Pallavolo Perugia-Assitec Volleyball Sant’Elia 1-3 (27-25, 21-24, 24-26, 22-25)

Itas Ceccarelli Martignacco-Volley Soverato 3-1 (22-25, 25-22, 25-17, 25-20)

Roma Volley Club-Desi Shipping Akademia Messina 3-0 (25-11, 25-9, 25-17)

Ha riposato: Anthea Vicenza Volley

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 48 (16 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 (13 – 3); Cda Talmassons 35 (12 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 35 (12 – 4); Itas Ceccarelli Martignacco 33 (11 – 6); Volley Soverato 26 (9 – 8); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 9); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 15); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 14); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 14); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 16).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-



Omag-Mt San Giovanni In M.No – Itas Ceccarelli Martignacco, 19-02-2023 17:00, 9a Giornata

Volley Soverato – Anthea Vicenza Volley, 19-02-2023 17:00, 9a Giornata

Cda Talmassons – Desi Shipping Akademia Messina, 19-02-2023 17:00, 9a Giornata

Seap-Sigel Marsala – 3m Pallavolo Perugia, 19-02-2023 17:00, 9a Giornata

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Roma Volley Club, 19-02-2023 17:00, 9a Giornata

Riposa: Assitec Volleyball Sant'Elia