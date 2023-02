Messina cambia, Breviglieri lascia la panchina

MESSINA- Marco Breviglieri non è più l'allenatore della Desi Shipping Akademia Messina. Alla luce degli ultimi negativi risultati, e nel tentativi di dare una svolta al proseguo della stagione, in cui la squadra siciliana punta alla salvezza, la società e il tecnico ferrarese hanno deciso di comune accordo di separare le proprie strade. La società ha affidato la squadra momentaneamente la panchina al secondo Flavio Ferrara in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore che guiderà la squadra fino al termine della stagione.