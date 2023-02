Successi per

ROMA- I recuperi della quarta giornata di ritorno hanno detto cose importanti, soprattutto per quel che concerne la lotta per le piazze dietro le prime in entrambi i Gironi. Vittoriose le due capolista Itas Trentino (Girone A) e Roma Volley (Girone B) che mandano in archivio i successi esterni rispettivamente sui campi dell'LPM Bam Mondovì e CDA Talmassons. La BSC Materials Sassuolo supera la Futura Giovani Busto Arsizio ed è terza da sola nel Girone A mentre nel gruppo B la OMAG-MT San Giovanni in Marignano vince lo scontro diretto contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio con il massimo scarto e si prende di forza il secondo posto.

GIRONE A-

Con un finale emozionante e vietato ai deboli di cuore un’Itas Trentino mai doma si aggiudica il recupero della quarta giornata di ritorno sul campo di Mondovì infilando la decima vittoria consecutiva in campionato. Il tre a uno esterno centrato al PalaManera di Mondovì consente al sestetto di Saja di blindare la prima posizione in classifica, confermando i sei punti di vantaggio su Brescia e i nove su Sassuolo e allungando ulteriormente sulle altre inseguitrici Busto Arsizio e Mondovì, quando al termine della Regular Season mancano appena due giornate. In Piemonte la sfida si è decisa nel finale del quarto set quando Trento ha saputo rialzarsi dal 20-15 piazzando un perentorio break che ha evitato alle gialloblù le fatiche supplementari del tie break consegnando loro una vittoria di grande prestigio ed importanza. Nel successo del PalaManera meritano una menzione particolare Asia Bonelli (ottima la sua regia), Francesca Michieletto (16 punti con il 38% a rete) e Francesca Parlangeli (eccezionale sia in ricezione, con l’83% di palle positive, che in difesa), determinanti nella vittoria trentina al cospetto di una LPM BAM alla quale non sono stati sufficienti i 29 punti personali di una scatenata Decortes, ben supportata anche dalla giovane Populini (16 punti).

« Sono ovviamente molto soddisfatto per un successo che è giunto al termine di una gara emozionante e particolarmente combattuta – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Le ragazze sono state bravissime a non mollare nemmeno nei momenti di difficoltà: abbiamo saputo soffrire ma abbiamo anche saputo reagire, mostrando una grande autorevolezza e solidità. Non era affatto semplice né scontato riuscire a vincere al PalaManera, Mondovì ha confermato di essere un’ottima squadra e negli ultimi due set ha trovato una Decortes davvero immarcabile. Abbiamo giocato da grande squadra, dimostrando una grande solidità che ci ha portato a conquistare tre punti preziosissimi per la classifica ».

Così Claudio Basso, vice allenatore LPM BAM Mondovì:

« Sapevano che Trento ha qualità a muro e difesa non indifferenti, come si può capire dalla classifica, ma qualcosina in più forse potevamo farlo. C’è un po’ di rammarico c’è sul quarto set, perchè avanti sul finale potevamo raccogliere qualcosa di più. Merito loro, soprattutto per la parte di difesa, sono riuscite a contrattaccare bene e ci hanno messo in difficoltà ».

Nel recupero della 4° giornata di ritorno sul campo della BSC Materials Sassuolo, la Futura Giovani Busto Arsizio non riesce a dare continuità alla vittoria di Cremona e si arrende per 1-3 alla squadra di coach Venco. Le cocche di Amadio, dopo un primo set in cui faticano a trovare le misure a Pistolesi e compagne, sono brave a cambiare passo nel secondo dove con pressione in battuta e aggressività creano più di qualche difficoltà alle padrone di casa e si portano in parità nel conto dei set. Cambia passo però la BSC nella terza e quarta frazione, cosa che non fanno invece le bianco-rosse, che prima rimontano solo nel finale dal -8 al -4 e sfiorano l’aggancio nel finale del terzo senza però riuscirci e subiscono poi lo schiaffo nel quarto dove le biancoblu hanno vita facile e inchiodano a 14 le avversarie senza mai vacillare. Una prova opaca quella di Balboni e compagne che in terra emiliana riescono solo a tratti ad esprimere il loro gioco e alla distanza pagano a caro prezzo contro uno dei top team del girone. Le sassolesi massimizzano dunque il vantaggio del fattore campo e giocano una gara aggressiva e precisa, trascinate da una Manfredini in serata di grazia vera e propria spina nel fianco con 20 punti a referto con 63%, a cui si aggiunge il duo Busolini-Civitico entrambe a quota 11 e una Pistolesi con 18 punti. Una vittoria a pieni punti che, a due gare dalla fine della reguler season, significa anche sorpasso in classifica per Sassuolo che consolida dunque la terza piazza in classifica e si mette all’inseguimento di Brescia prendendosi tre lunghezze di vantaggio proprio sulla Futura, ora quarta appaiata a Mondovì, anch’essa sconfitta con il medesimo risultato per mano di Trento.

A fine partita, questo il commento di Giada Civitico, centrale della BSC Materials Sassuolo e MVP del match:

« Oggi il muro e la difesa hanno sicuramente fatto la differenza per noi, siamo state devastanti e spero che questo ci possa servire per il futuro, per capire quanto possiamo contare su questo fondamentale: oggi tutto quello che dovevamo fare Il calo del secondo set? In partite come queste, ogni punto è importante ed è normale che quando una delle due squadre forza molto, l’altra possa calare come ci è successo nel secondo set. Eravamo consapevoli che poteva succedere ma allo stesso tempo eravamo consapevoli anche del fatto che – togliendo qualche errore – avevamo la partita in mano ».

« Siamo sicuramente in un momento di difficoltà – afferma Martina Balboni, palleggiatrice della Futura Giovani Busto Arsizio-, Sassuolo è una squadra che gioca bene con un ritmo alto e un gioco veloce. Purtroppo noi questa sera siamo uscite solo a sprazzi e abbiamo subito penso proprio nel modo peggiore il loro gioco. Dispiace a maggior ragione perché questi punti erano importanti per la classifica anche in vista della seconda fase. Comunque abbiamo ancora due partite da giocare e cercheremo di rialzarci subito a partire da domenica ».

GIRONE B-

La Omag-MT San Giovanni in Marignano pareggia i conti con la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, trionfando nel match di ritorno in terra romagnola per 3-0. Le castellane, vincenti all’andata 3-1 davanti al pubblico del Palaferroli, nei primi due set sembrano prendere il volo ma si fanno riacciuffare da capitan Saguatti e compagne, facendosi beffare nel finale. Parte forte Montecchio con un break di 5-1, con Angelina che mette in grande difficoltà la difesa avversaria. Tre errori in difesa e in attacco delle castellane ridanno fiato alle padrone di casa, che si rifanno sotto con ace di Bolzonetti e ottimo attacco di Perovic, portandosi in vantaggio. Si procede punto a punto fino alla fine, quando un servizio out di Angelina dà il set-point a Omag, che chiude con pallonetto di Perovic. Nel secondo set s’involano di nuovo Maggipinto e compagne, portandosi avanti di cinque punti con Barbazeni e Marconato che innalzano muri su Perovic, e servizi out cadeau di Omag. Chiama il tempo Barbolini e nuovamente le castellane si fanno riprendere, con Perovic killer sotto rete e ace di Babatunde. Le biancorosse si riportano avanti con difesa pazzesca di Maggipinto e gran colpo di Tanase, più Marconato che chiude l’attacco avversario e Mazzon che trova un pertugio per il 14-17. Sembra fatta, ma San Giovanni in Marignano tira fuori dal cilindro un gran punto con Turco e rimette la freccia grazie a qualche errore delle ospiti. Un colpo di Tanase chiude il set a 25-21. Nella terza frazione è la Omag-MT a partire in accelerazione con due grandi attacchi di fila di Perovic e Turco che affonda sotto rete. Sul fronte opposto rispondono Bartolucci con palla di prima intenzione e Mazzon, che picchia duro dalla seconda linea. Una serie di servizi out sull’uno e altro versante vedono le squadre procedere in sostanziale parità fino a un mani out di Perovic, due ace di Bolzonetti e Parini e super muro di Babatunde, che spingono Omag avanti di cinque punti a 19-14. Due staffilate di Esposito accorciano le distanze a 20-16, ma un doppio muro su Marconato e una fucilata di Perovic chiudono i giochi.

Così coach Enrico Barbolini della Omag-MT San Giovanni in Marignano:

« E’ stata una bella partita, intensa, tra due squadre che secondo me giocano una bella pallavolo e quando riescono a metterla in campo viene fuori una bella partita. Siamo stati bravi a rimanere attaccati nel punteggio nei momenti in cui eravamo sotto, anche se solo di 1-2 punti, e siamo stati bravi a “riciclare” tutto quello che potevamo: palloni brutti, palloni sporchi, palloni strani: Questo dà grande soddisfazione perché vuol dire c’è la massima attenzione ».

Delusione in casa Montecchio:

« Faccio i complimenti a San Giovanni in Marignano perché ci ha provato su tutti i palloni, mettendoci in difficoltà – dice Mario Fangareggi, secondo coach -. Noi abbiamo combattuto in tutti e tre i set, ma ci è mancata un po’ di lucidità, che invece le avversarie hanno avuto. Pur rimanendo quasi sempre appaiati, il risultato a nostro sfavore è netto. Ripartiamo da qui, sapendo che d’ora in avanti tutte le partite saranno complesse, ma dobbiamo continuare a lottare ».

Pubblico delle grandi occasioni a Latisana per lo scontro al vertice tra la capolista Volley Club Roma e la CDA Talmassons. Roma parte subito forte in battuta portandosi avanti per 6 a 2. Fondamentale dove invece Talmassons non è abbastanza incisiva per mettere in difficoltà il gioco delle ospiti 11 a 6. Dopo un muro sul 12 a 6 Barbieri chiama il primo time per una CDA forse troppo intimorita. Sotto 15 a 11 entra Campagnolo per Caneva. Ancora la ricezione di Talmassons in difficoltà 19 a 12 e secondo time out per le padrone di casa. Sul 16 a 22 entra Crisafulli per Milana. La CDA recupera 23 a 19 e primo time per le ospiti che si aggiudicano un set con troppi errori in casa Talmassons per 25 a 19. Iniziò di secondo set con uno scambio spettacolare e una CDA più convinta e sostenuta da un pubblico caloroso si porta avanti per 5 a 3. Su un errore di Talmassons si va sul 6 pari. Super Costantini e due ace di Taborelli portano il risultato sul 9 a 6 e time out Roma. Ora la CDA gioca senza paura 10 a 6 mani fuori di Rossetto. Milana 13 a 8 e secondo time out per le ospiti. Altro scambio spettacolare che infiamma il pubblico 14 a 9. Avanti 17 a 13 entra Campagnolo per Caneva e con un grande muro di Rossetto si va sul 18 a 13. Spettacolo da entrambe le parti e parziale 20 a 15. Milana 22 a 16. Con un po’ di fortuna le ospiti trovano un ace 22 a 18 con Barbieri che chiama iil primo timeout. Altro Ace di Roma 22 a 20. Milana interrompe il recupero delle ospiti 23 a 20. Ancora lei imprendibile 24 a 21. Muro di Roma 24 pari. Ancora il nastro aiuta le ospiti 25 a 24. Sul 25 pari entra Crisafulli per Milana. Grandissima difesa di De Nardi e Crisafulli 26 a 25. Un finale di set di altissimo livello consegna il set alle ospiti per 29 a 27. Una CDA per niente demoralizzata si porta avanti a inizio terzo set 5 a 4. Le ragazze di Barbieri lottano su ogni pallone ma la capolista grazie a un muro e un errore della CDA si portano avanti per 12 a 7 costringendo Talmassons al primo timeout. Taborelli segna un recupero 13 a 10. Lodevoli le ragazze della CDA per l’impegno che però trovano un muro avversario impenetrabile 18 a 12 e secondo time out per le padrone di casa. Entra Campagnolo per Caneva. La CDA recupera e sul 21 la 16 sono le ospiti a chiamare il primo timeout. Un errore del primo arbitro e uno di Talmassons chiudono il match sul 25 a 18.

Giuseppe Cuccarini, allenatore del Roma Volley Club, al termine dell’incontro:

« È stata una buona partita da parte nostra e anche da parte di Talmassons. Devo fare i complimenti anche al mio collega Barbieri perché hanno giocato veramente bene. Nel primo set hanno sbagliato un po’ troppe battute ma poi è stato veramente complicato per noi giocare. Siamo stati costretti a giocare questo trittico di partite fuori casa, ma ci adeguiamo a questo. Oggi probabilmente non siamo stati brillantissimi come domenica scorsa ma abbiamo preso i tre punti che volevamo ».

« Roma come sempre ha giocato una grande partita – afferma Leonardo Barbieri, allenatore della CDA Talmassons-, sono stati molto bravi perché hanno giocato con grande aggressività sia in campo che anche verso gli arbitri. Questa loro aggressività e determinazione ha pagato nel corso del match ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

LPM BAM MONDOVI’ – ITAS TRENTINO 1-3 (20-25 25-23 25-27 23-25)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 11, Riparbelli 4, Decortes 29, Populini 16, Pizzolato 9, Giroldi 2, Bisconti (L), Takagui, Longobardi. Non entrate: Giubilato, Zech, Colzi. All. Solforati.

ITAS TRENTINO: Bonelli 7, Mason 10, Moretto 8, Dehoog 11, Michieletto 16, Fondriest 13, Parlangeli (L), Meli 1, Joly. Non entrate: Bisio, Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja.

ARBITRI: Licchelli, Selmi.

NOTE –Durata set: 25′, 27′, 29′, 29′; Tot: 110′.

MVP: Clara Decortes (Roma Volley)

Spettatori: 500

BSC MATERIALS SASSUOLO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-22 17-25 25-21 25-14)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 18, Civitico 12, Busolini 9, Vittorini 4, Manfredini 20, Scacchetti 4, Pelloni (L), Bondavalli 2, Martinez Vela 1, Dhimitriadhi, Masciullo. Non entrate: Luna (L), Rosculet. All. Venco.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 11, Botezat 2, Zanette 11, Arciprete 14, Tonello 7, Balboni 5, Mistretta (L), Pandolfi 3, Badalamenti 2, Venco 1. Non entrate: Fiorio, Milani, Morandi (L). All. Amadio.

ARBITRI: Cecconato, Laghi.

NOTE –, Durata set: 27′, 25′, 29′, 22′; Tot: 103′.

MVP: Giada Civitico (Bsc Materials Sassuolo)

Spettatori: 300

GIRONE B-

CDA TALMASSONS – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (19-25 27-29 18-25)

CDA TALMASSONS: Rossetto 7, Costantini 6, Eze Blessing 2, Milana 11, Caneva 5, Taborelli 13, De Nardi (L), Campagnolo, Crisafulli. Non entrate: Tognini, Michelini, Monaco (L), Gulich, Trampus. All. Barbieri.

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis, Rivero 3, Rucli 5, Bici 18, Melli 12, Rebora 2, Ferrara (L), Bianchini 6, Ciarrocchi 4, Valoppi 2, De Luca Bossa 2. Non entrate: Valerio. All. Cuccarini.

ARBITRI: Giglio, Testa.

NOTE – Durata set: 24′, 37′, 27′; Tot: 88′.

MVP: Erblira Bici (Roma Volley)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-0 (25-22 25-21 25-18)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 6, Babatunde 8, Turco 3, Bolzonetti 15, Parini 8, Perovic 13, Caforio (L), Saguatti. Non entrate: Biagini, Covino, Monti (L), Cangini, Aluigi, Salvatori. All. Barbolini.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Marconato 8, Bartolucci 2, Angelina 8, Barbazeni 3, Mazzon 12, Tanase 8, Maggipinto (L), Esposito 2, Nardelli 1, Malvicini, Muraro. Non entrate: Ghiotto (L), Brandi, Cometti. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Usai, Fontini

NOTE – Durata set: 29′, 30′, 28′; Tot: 87′.

MVP: Giorgia Caforio (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

I RISULTATI DEI RECUPERI-

GIRONE A-

Lpm Bam Mondovi’ – Itas Trentino 1-3 (20-25 25-23 25-27 23-25)

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-22 25-21 25-18)

LA CLASSIFICA –

Itas Trentino 51 (16 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 45 (15 – 5); Bsc Materials Sassuolo 42 (14 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 39 (13 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 39 (13 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 10); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 13); Orocash Lecco 21 (7 – 13); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 14); Club Italia 9 (3 – 17);

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Volley Hermaea Olbia – Emilbronzo 2000 Montale, 26-02-2023 15.00, 10a Giornata

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como, 26-02-2023 17.00, 10a Giornata

Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia, 26-02-2023 17.00, 10a Giornata

Bsc Materials Sassuolo – Chromavis Eco Db Offanengo, 26-02-2023 17.00, 10a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – D&a Esperia Cremona, 26-02-2023 17.00, 10a Giornata

Itas Trentino – Orocash Lecco, 26-02-2023 17.00, 10a Giornata

GIRONE B-

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-0 (25-22 25-21 25-18)

Cda Talmassons – Roma Volley Club 0-3 (19-25 27-29 18-25)

LA CLASSIFICA –



Roma Volley Club 54 (18 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 39 (13 – 5); Cda Talmassons 38 (13 – 5); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 (13 – 5); Itas Ceccarelli Martignacco 35 (12 – 6); Volley Soverato 29 (10 – 8); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 10); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 15); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 15); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 15); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 16).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Anthea Vicenza Volley – Roma Volley Club, 26-02-2023 15.00, 10a Giornata

Itas Ceccarelli Martignacco – Seap-Sigel Marsala, 26-02-2023 15.00, 10a Giornata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Cda Talmassons, 26-02-2023 17.00, 10a Giornata

Desi Shipping Akademia Messina – Omag-Mt San Giovanni In M.No, 26-02-2023 17.00, 10a Giornata

Volley Soverato – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, 26-02-2023 17.00, 10a Giornata

Riposa: 3m Pallavolo Perugia